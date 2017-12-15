15 декабря 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

«Рыбная» тема неожиданно оказалась в центре внимания на пресс-конференции президента. Депутаты поддержали во втором чтении законопроект об отсрочке для электронной ветсертификации. В регионах готовятся к Всероссийскому съезду рыбаков.

Президент высказался за исторический принцип

Максимальное внимание наших читателей на этой неделе привлекло высказывание президента Владимира Путина об историческом принципе распределения долей квот. Вопросы рыболовства не часто затрагиваются на пресс-конференциях главы государства. До нынешнего года, на нашей памяти, это было в 2012 году , когда Владимир Путин пообещал посмотреть, что можно сделать, чтобы «разбюрократить» рыболовство.

На теперешней пресс-конференции президент отметил важность решения вопросов по инвестиционным квотам и рыбопереработке, а затем подчеркнул: «Так называемый исторический принцип, который сложился в отрасли уже достаточно давно, его нельзя резко менять. Иначе мы подорвем саму добычу рыбы». Такое заявление приобретает особое звучание, учитывая резонансные предложения по крабовым квотам .

Съезд впереди

В регионах готовятся к IV Всероссийскому съезду работников рыбного хозяйства. На прошлой неделе за его проведение высказались рыбопромышленники Приморья, затем эстафета обсуждений перешла к Камчатскому краю и Сахалинской области. При этом и на расширенном заседании президиума Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки, и на общем собрании Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области была отмечена важность сохранения исторического принципа распределения долей квот – об этом нам рассказали участники встреч.

Новое постановление – новые вопросы

Правительство выпустило постановление , предусматривающее обязательную доставку водных биоресурсов, добытых при осуществлении промышленного рыболовства в открытом море северо-западной части Тихого океана, а также произведенной из них рыбной и иной продукции на территорию РФ. Норма начнет действовать с 2018 года.

Если посмотреть на совместный приказ ФСБ и Росрыболовства, получается, что в этом случае судам не понадобится проходить контрольные пункты (точки). Казалось бы, цель благая – убрать административный барьер. Но решить ли новый документ проблему на деле? Есть ли какие-то риски? Собираемся спросить у рыбопромышленников.

На подготовку к электронным сертификатам добавят времени

Отсрочке по электронной ветсертификации, видимо, все-таки быть. 15 декабря Госдума приняла во втором чтении законопроект , который сдвигает дату введения обязательного оформления ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде на 1 июля 2018 года.

Поддержали депутаты и ряд поправок ко второму чтению. Речь идет о случаях, когда бумажная сертификация будет возможна и после 1 июля. Это, например, отсутствие в тех или иных местах интернета. Правда, словосочетание «отдельные местности» депутаты решили заменить на «населенные пункты». Рыбопромышленники не раз ставили вопрос, как быть с оформлением документов в удаленных районах . Подойдет ли им такая формулировка?

Изменения по «прибрежке» прошли Совет Федерации

Пока в Госдуме рассматривали поправки по ветеринарной сертификации, Совет Федерации одобрил закон , призванный устранить противоречие в правилах для прибрежного рыболовства.

По новому документу, с 2019 года исключается возможность выгрузки уловов водных биоресурсов и продукции из них в замороженном виде при осуществлении прибрежного рыболовства.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru