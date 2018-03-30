30 марта 2018 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Росрыболовство представило результаты работы за 2017 г. и озвучило задачи на перспективу. Приоритет – успешное закрепление долей квот на новый период.

О чем заявили на коллегии

По ключевым для отрасли темам глава Минсельхоза Александр Ткачев и замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков высказались на коллегии федерального агентства 29 марта. Закрепление долей квот на 15 лет, ставки сбора за пользование водными биоресурсами и ЕСХН, отраслевая наука, поддержка аквакультуры, безопасность флота – основные заявления руководства отрасли мы собрали в специальном материале.

Непростая кампания

Считаные дни остались до начала заявительной кампании по распределению квот на новый период. Для того чтобы помочь пользователям сориентироваться в правовой базе, Fishnews обобщил информацию о том, какие алгоритмы предусмотрены постановлениями правительства.

Росрыболовство в преддверии важнейшего процесса провело сессию вопросов и ответов. В видеоконференции, которую проводили заместители руководителя ведомства Петр Савчук и Яна Багрова, участвовали представители ВАРПЭ, региональных объединений отрасли, предприятий, теруправлений, власти субъектов Федерации.

На коллегии глава федерального агентства поручил руководителям теруправлений помочь с заявительной кампанией регионам (они будут заниматься внутренними водными объектами). Также Илья Шестаков поставил задачу оперативно решить вопрос с договорами, срок действия которых истекает не 31 декабря, а раньше.

Инвестквоты обретают пользователей

Росрыболовство заключило первые договоры на инвестквоты. Документы торжественно подписали на полях коллегии ведомства. Три договора заключены с камчатским РК им. Ленина: компания рассчитывает получить лимиты под строительство судов. Еще один договор подписан с ООО «Гранис»: курильские рыбопромышленники обязались построить под квоты береговой завод.

Согласно законодательству, получать объемы для освоения в рамках инвестквот пользователи будут уже после введения объекта инвестиций – судна или завода – в эксплуатацию.

А на следующей неделе предстоит аукцион на понижение: на 2 апреля такая процедура запланирована по Северному бассейну, на 3 апреля – по Дальнему Востоку.

Крабовый вопрос

На коллегии Росрыболовства Александр Ткачев отдельно остановился на инвестквотах по крабу. Министр поручил доработать и внести в правительство проект постановления, который позволит закреплять такие доли.

Илья Шестаков, отвечая на вопрос Fishnews, сообщил, что решение: необходимы ли аукционы по крабу или их можно заменить инвестиционными квотами – не принято. Причем одновременно два таких механизма, по словам главы ведомства, запущены не будут.

По лососям предложили поправки

Рыбаки и власти готовятся к лососевой путине 2018 г. Минсельхоз разместил в открытом доступе проект изменений правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Предполагается ввести ограничения лова тихоокеанских лососей в Камчатском крае, Сахалинской области, на Амуре и в Амурском лимане. Изменения предусматриваются для промышленников, рыбаков-любителей, представителей КМНС.

Также министерство предложило проект приказа об ограничении длины центрального крыла ставных неводов в Сахалинской области – мера предусматривается сроком на 2018 г.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru