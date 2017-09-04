04 сентября 2017 года

Владимир Илюхин: Камчатка умеет находить общий язык с партнерами

Камчатский край представит на Восточном экономическом форуме проекты, в том числе в рыбной отрасли, которые напрямую влияют на развитие экономики региона, отмечает губернатор Владимир Илюхин.

В 2016 г. Камчатка презентовала на Восточном экономическом форуме четыре инвестиционных проекта стоимостью почти 19 млрд рублей. Был подписан ряд важных стратегических соглашений как с иностранными, так и с российскими инвесторами.

«В этом году для ВЭФ мы отобрали несколько крупных проектов, в основном это инициативы в области транспорта и логистики. Для нас они в приоритете, ведь они напрямую влияют на дальнейшее развитие экономики, дают новые точки роста», - рассказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин в интервью газете «Fishnews Дайджест».

Так, в качестве успешного опыта в логистике один из инвесторов – компания «Терминал «Сероглазка» – представит проект по созданию порта-хаба в краевой столице. Это один из первых резидентов свободного порта в Петропавловске-Камчатском. «Проект призван снять главную логистическую проблему при доставке российской рыбы в страны АТР и Европу, - обратил внимание глава региона. - Сейчас всю продукцию наши рыбопромышленные компании отправляют через порты Приморья. Особенно в сезон лососевой путины это вызывает огромное количество трудностей. Не хватает холодильных мощностей, разгрузки приходится ждать по несколько суток, а дальше – проблемы с подвижным составом».

Проект «Терминала «Сероглазка» предполагает создание на восточном побережье Камчатки крупного морского рефрижераторного терминала, который даст прямой доступ к мировым товарным рынкам для краевых производителей рыбопродукции.

«Кстати, недавно компания совместно со своим партнером, лидером в области морских контейнерных перевозок в мире – фирмой Maersk Line, уже осуществила первый тестовый судозаход напрямую из Петропавловска-Камчатского в корейский порт Пусан, минуя порт Владивостока, - рассказал Владимир Илюхин. - В дальнейшем такие рейсы станут регулярными, и наши рыбаки смогут избежать тех трудностей, с которыми они сталкиваются сегодня при перевалке грузов в Приморье».

Губернатор подчеркнул, что край также представит на ВЭФ еще несколько интересных проектов бизнеса в области береговой переработки, и в городе, и на побережье. Речь идет о строительстве высокотехнологичных заводов общей стоимостью порядка 2,5 млрд рублей.

Глава региона отметил, что режимы ТОР и свободного порта востребованы в рыбной отрасли Камчатки. «На сегодня в рамках этих налоговых режимов свои проекты в крае реализуют 30 инвесторов. В общей сложности они планируют вложить в развитие территории более 17 млрд рублей. Значительная часть этих проектов реализуются в рыбопромышленном комплексе. Это и проекты по строительству современных заводов, в том числе совместно с иностранными партнерами, и проекты по обновлению и модернизации флота», - рассказал Владимир Илюхин.

Собеседник Fishnews добавил, что властям региона поступает много заявок от представителей отрасли, которые просят распространить режим ТОР на ряд отдаленных районов края. Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка поддержали идею расширения ТОР еще на четыре муниципальных образования Камчатки. «Это позволит реализовать как минимум восемь новых крупных проектов в области горнодобывающего, рыбохозяйственного комплекса, туризма на общую сумму более 13 млрд рублей», - подчеркнул Владимир Илюхин.

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