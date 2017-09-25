25 сентября 2017 года

Руслан Закревский: «Интеррыбфлот» готов к грядущим переменам

В рыбной отрасли происходят большие изменения: внедряется механизм инвестквот, вступил в силу техрегламент ЕАЭС, завершается отладка электронного промжурнала. Своим мнением о нововведениях с Fishnews поделился директор компании «Интеррыбфлот» Руслан Закревский.

С момента выхода изменений закона о рыболовстве прошло больше года. В мае были выпущены соответствующие постановления правительства.

«Мы отлично знакомы с этой темой, претензий к самой идее в целом, конечно, нет», – заявил в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» директор ООО «Интеррыбфлот» Руслан Закревский. Он подчеркнул, что если при распределении инвестквот на практике будут соблюдаться цели и задачи, которые руководство страны ставило при разработке нормативной базы, то любые претензии и замечания станут неуместны.

По словам директора компании, строить суда под инвестквоты «Интеррыбфлот» будет однозначно: нужны ярусоловы, крабовый флот и траулеры. Сейчас рассчитывается финансирование этих проектов.

К действию технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», который вступил в силу с 1 сентября, компания готова, сообщил Руслан Закревский. «Конечно, в том числе потому, что срок аттестации судов отложили, - заметил он. - Однако, по нашему мнению, рыбакам легче не станет – возрастет контролирующая нагрузка».

Оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде, которое со следующего года станет обязательным, напротив, даст рыбопромышленникам преимущество, отметил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства». «Это, конечно, облегчит документооборот, не нужно будет собирать бумаги, везти их, все это можно будет подавать в электронном виде. И, насколько я знаю, все документы будут принимать по принципу «одного окна», процесс упростится», - обратил внимание директор компании.

«Интеррыбфлот» сейчас тренируется оформлять такие ВСД в тестовом режиме. «Достаточно удобно, экономится время: ты сам набираешь документ, а ветеринарный специалист его заверяет, - рассказал Руслан Закревский. - В целом идея хорошая, и если она будет нормально работать, всем станет только легче».

Компания уже опломбировала технические средства контроля на своих судах по новым правилам. Однако директор «Интеррыбфлота» считает, что период опломбировки стоило изначально установить до конца года и не заставлять рыбаков нервничать. Он обратил внимание, что многие компании частично или полностью привели свои пароходы в соответствие рекомендациям до 1 сентября, но это стоило бизнесу огромных убытков.

«Интеррыбфлот» уже больше года принимает участие в тестировании ПТК «Электронный промысловый журнал». ЭПЖ установлен на двух судах компании. «Программа постепенно совершенствуется, но двух самых важных изменений по-прежнему нет, - обратил внимание Руслан Закревский. - Во-первых, разрешения на промысел автоматически не попадают в ЭПЖ. Во-вторых, в электронный промысловый журнал автоматически не вносятся изменения по этим разрешениям – добавления объектов, орудий промысла и пр. Это не ошибка, а, скажем так, недореализация ЭПЖ. Разработчики знают про это и собираются исправить».

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