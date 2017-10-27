27 октября 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

«Русская рыбопромышленная компания» заключила контракт с отечественной верфью на постройку судов по программе инвестквот. Депутаты ратифицировали договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Правительство готовит правовую базу по рыболовству к изменениям 2019 г.

РРПК заказала суда

«Русская рыбопромышленная компания» заключила с «Адмиралтейскими верфями» (входят в ОСК) контракт на постройку судов – на церемонии подписания побывала журналист Fishnews Анна Лим. Событие привлекло немалое внимание наших читателей. За счет инвестиционных квот РРПК рассчитывает получить дополнительные 150-200 тыс. тонн сельди и минтая.

Соглашение предусматривает постройку шести траулеров проекта СТ-192 RFC длиной 108,2 м в рамках программы инвестквот и опцион еще на два судна. Общая стоимость строительства - более 37 млрд рублей.

В целом, как рассказал замглавы Росрыболовства Петр Савчук, российские рыбаки заключили контракты с отечественными площадками на строительство уже трех десятков судов.

Участников ВЭД ждет новый кодекс

Масштабное событие готовится в сфере таможенного регулирования. На заседании 26 октября Госдума ратифицировала Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. С помощью нового документа предполагается оптимизировать таможенные операции и либерализовать таможенные правила.

Замглавы Минфина Илья Трунин остановился на достоинствах кодекса. Власти обещают перевод значительной части таможенных операций в электронный вид, существенное сокращение документооборота, развитие механизма единого окна и т.д. Примечательно, что новый кодекс потребует внесение изменений в большое количество национальных актов. Как заявил замминистра финансов, сейчас созданы все предпосылки, чтобы весь пакет вступил в силу с 1 января 2018 г.

Замена терминов

С 2019 г. вступит в силу целый ряд изменений федерального закона о рыболовстве. Новые нормы будут действовать по предоставлению для промысла водных объектов. Привычный термин «рыбопромысловый участок» заменится «рыболовным участком». С 2019 г. выделение таких участков для прибрежного рыболовства больше не предусматривается.

Правительство, приводя законодательство в соответствие с этими нормами, выпустило постановление от 17 октября 2017 г. № 1264. Оно предусматривает внесение изменений в целый ряд документов. Правда, все эти поправки вступят в силу, опять же, с 2019 г.

«Рыбные» слушания в Госдуме

Вопросы рыбной отрасли рассматривали на этой неделе участники парламентских слушаний в Госдуме. Обсуждались возможности инвестиционных квот, расширения российского промысла, перспективы и проблемы аквакультуры. Говорили и о готовящихся изменениях в налоговом регулировании отрасли. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий указала на то, что проекты по постройке судов и береговых заводов потребуют увеличения годовых инвестиций в 2,5-3 раза, и связи с этим предложила повышать ставку сбора за пользование водными биоресурсами поэтапно – в течение семи лет. Ряд инициатив ВАРПЭ выдвинула и по снижению административных барьеров.

Не осталась без внимания тема ветеринарной сертификации. Ассоциация рыбопромышленных предприятия Сахалина выступила за то, чтобы перенести введение обязательного электронного оформления ветеринарно-сопроводительных документов для рыбного хозяйства на шесть месяцев, как и для других отраслей пищевой промышленности.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru