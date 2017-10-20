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Итоги недели – в обзоре Fishnews

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Обсуждение электронной ветсертификации, проект об отмене контрольных пунктов (точек) для судов, работающих в открытом море СЗТО, встреча рыбаков с новым главой Приморья и перспективы Международного рыбопромышленного форума – об этом мы писали на уходящей неделе.

Для кого отложат электронную ветсертификацию

Тема электронной ветеринарной сертификации поднималась на самых разных площадках. На совещании в Воронеже 13 сентября глава Минсельхоза Александр Ткачев доложил о плюсах перехода на безбумажные технологии президенту. При этом министр не забыл упомянуть, что помогать участникам рынка должен оперативный штаб, «он уже активно работает».

Владимир Путин назвал использование электронных сертификатов самым эффективным способом борьбы с «серым» импортом и поставками «санкционки». Но отметил, что сейчас документов в таком виде оформляется недостаточно.

Грядущие перемены, судя по всему, тревожат не только российских производителей, но и иностранных инвесторов. Как и в 2016 г., вопросы электронной ветеринарной сертификации рассматривались на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил журналистам, что внедрение электронных ветсертификатов решено на некоторое время отложить.

Вопрос в том, каких категорий товаров коснется перенос. Ранее Минсельхоз предложил документ об отсрочке введения системы до 1 июля 2018 г., однако для уловов водных биоресурсов и продукции из них срок в проекте оставили прежний – январь следующего года.

Убрать контрольные точки для ловцов иваси и скумбрии

Любопытный документ появился на этой неделе на портале проектов нормативно-правовых актов. Министерство сельского хозяйства предложило изменения, которые призваны исключить требование о прохождении контрольных пунктов (точек) для российских судов, осуществляющих рыболовство в открытом море северо-западной части Тихого океана.

Поправки подготовлены в рамках поручения, которое дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Предложенный срок вступления документа в силу – 1 января 2018 г.

Новый глава Приморья пообщался с рыбаками

В Приморском крае новый глава региона Андрей Тарасенко провел встречу с представителями рыбной промышленности. Разговор шел о строительстве флота, об инвестиционных квотах, были затронуты вопросы аквакультуры, перспективных промыслов – добычи дальневосточной сардины (иваси) и глубоководных объектов, поговорили и о портовой инфраструктуре. Как отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, встреча была «интересной, плодотворной и необходимой».

Рыбный форум – каждый год

Свои возможности отрасль масштабно показала на I Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Общее число посетителей оценивает более чем в 5 тыс. человек.

В Росрыболовстве итоги форума и выставки оценили положительно: проведение мероприятий планируется продолжить на регулярной основе. А вот где их организовывать – будет еще обсуждаться.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru
НазадМетки: аквакультуравыставкаросрыболовство

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