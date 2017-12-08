08 декабря 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Отрасль начала подготовку к IV Всероссийскому съезду рыбаков. Вопросов для столь масштабного мероприятия хватает: как показали последние события, угроза встряски для бизнеса есть всегда.

О крабах и резонансных заявлениях

Материалы о том, как рыбопромышленники и госорганы реагируют на предложение исключить крабовые квоты из общих принципов распределения, мы публикуем практически каждый день.

На этой неделе в рамках встречи на Сахалине инвесторы обратились к вице-премьеру – полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу: попросили его поддержать позицию по защите базовых принципов в отрасли. Примечательно, что именно Юрий Трутнев заявил в прошлом году о необходимости включить крабов в список водных биоресурсов, по которым выделяются инвестиционные квоты.

Вообще стоит напомнить, что изменения, внесенные в закон о рыболовстве в 2016 г., готовились не один год, ведомства предлагали многостраничные документы, собирались совещания. В 2015 г. президент Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета.

А теперь все опять всколыхнулось. В пятницу «Коммерсант» опубликовал комментарий главы Минсельхоза. Александр Ткачев, как сообщает СМИ, назвал распределение крабовых квот на открытых аукционах оптимальным решением. При этом министр почему-то разделил рыбаков и добытчиков краба: «Речь идет о сохранении исторического принципа для рыбаков, аукционная продажа квот коснется только крабовиков».

О том, к каким последствиям приведет исключение даже одного объекта промысла из общей, закрепленной законом системы, представители рыбной промышленности и судостроения рассказали на пресс-конференции 6 декабря.

Отрасль готовится к съезду

Инициаторами проведения IV Всероссийского съезда рыбаков выступили ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства. Уже начались обсуждения в регионах: так, 6 декабря предложение поддержал Совет Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП).

Собрать съезд планируется в феврале в Москве. В прошлый раз важнейшее для отрасли мероприятие проводилось в 2012 г. Одной из ключевых рекомендаций тогда стало увеличение срока, на который будут закреплены доли квот вылова после 2018 г., причем с соблюдением исторического принципа распределения.

«Прибрежка» останется без заморозки

С 2019 г. в новых условиях предстоит работать предприятиям, которые выберут для себя режим прибрежного рыболовства. Несколько лет назад государство разрешило прибержникам производить продукцию на судах, но спустя некоторое время от такого подхода решили отказаться.

Когда в 2016 г. выпускались изменения закона о рыболовстве, в тексте осталось противоречие. В одной статье предусмотрели, что уловы водных биоресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства должны доставляться в живом, свежем или охлажденном виде, в другой – оставили также заморозку.

Правительство в апреле внесло в Думу проект, устраняющий путаницу. При его обсуждении депутаты вернулись к более глобальному вопросу: а что вообще ждет прибрежное рыболовство в новых условиях? Регулятор успокаивал: предприятие сможет самостоятельно выбрать, в каком режиме работать, а если предпочтет «прибрежку» – получит дополнительные объемы для освоения.

На заседании 8 декабря Госдума приняла закон, исключающий возможность выгрузки уловов водных биоресурсов и продукции из них в замороженном виде при осуществлении прибрежного рыболовства.

К проблемам рыбоохраны подошли концептуально

Росрыболовство сообщило о том, что готовит долгосрочную концепцию для улучшения результатов рыбоохраны. Людей и материально-технических ресурсов не хватает – нужно искать пути решения проблемы. Действовать предполагается в разных направлениях – от более активного участия общественности до увеличения штатной численности инспекторов.

Ведомство также рассказало о том, что прорабатываются вопросы наделения перекрестными полномочиями инспекторов рыбоохраны, охотнадзора и лесоохраны. Может появиться и фонд премирования инспекторов за счет денежных взысканий, наложенных на браконьеров, – такая идея тоже есть.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru