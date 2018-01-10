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Рыбопромысловое судно на Дальнем Востоке

ВАРПЭ представит инициативы по инвестквотам на съезде

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий подготовит предложения по исполнению поручения президента РФ об инвестиционных квотах. Вопрос такого масштаба будет полезно обсудить на Съезде рыбаков, считают в ВАРПЭ.

По итогам большой пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря, глава государства Владимир Путин поручил правительству представить предложения «по расширению доступа рыбохозяйственных организаций к получению доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства».

Поручение президента затрагивает коренные интересы рыбопромышленной отрасли, поэтому ВАРПЭ подготовит предложения по его исполнению и представит их на рассмотрение IV Съезда работников рыбохозяйственного комплекса, сообщили Fishnews в объединении.

Как отметил руководитель ВАРПЭ Герман Зверев, «расширение доступа рыбохозяйственных организаций к инвестиционным квотам не должно привести к снижению контроля за исполнением инвестиционных обязательств и неэффективному распылению ценного общенационального ресурса».

Инвестиционные квоты составляют не менее 550 тыс. тонн водных биоресурсов и в 15-летней перспективе их капитализация составляет десятки миллиардов рублей. Предоставление права на инвестиционные квоты должно стимулировать технико-технологическое перевооружение в отрасли, а не субсидировать действующие технологии промысла и переработки, отметили в объединении.

«Во время подготовки нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и процедуры распределения инвестиционных квот, ВАРПЭ неоднократно указывала на приоритеты инвестиционных квот и необходимость механизмов контроля за их эффективным и целевым использованием, – подчеркнул Герман Зверев. – Не могу сказать, что все наши предложения были учтены на стадии подготовки постановлений. Многие важные предложения ВАРПЭ вносятся в постановления правительства уже после утверждения постановлений».

Инициативы ассоциации поддержал на августовском совещании на Сахалине премьер-министр Дмитрий Медведев, на декабрьском совещании во Владивостоке вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев

Президент ВАРПЭ считает, что поручение главы государства также повлечет за собой корректировку постановлений правительства, а, возможно, потребует внесения изменений и в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов».

«Позиция Всероссийской ассоциации рыбопромышленников такая: все, кто получил инвестиционные квоты, должны подтвердить обоснованность их получения построенными судами и построенными заводами. Мы будем настаивать на жестком контроле – и государственном (через возможности контрольных и правоохранительных органов, через Счетную палату), и общественном (через Общественную палату и Общественный совет при Росрыболовстве) – за целевым и эффективном освоении инвестиционных квот», – подчеркнул Герман Зверев.

Сроки исполнения поручения и дата проведения съезда совпадают, поэтому будет полезно обсудить предложения такого масштаба в общероссийском отраслевом формате, полагают в ассоциации.

Fishnews
НазадМетки: варпэвладивостокправительствосахалин

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