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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Росрыболовство видит риски в крабовых аукционах

Перезакрепление долей крабовых квот на торгах несет достаточно серьезные риски, поэтому очень важно в любом случае найти компромиссные решения, заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Вопрос о предоставлении прав на добычу крабов глава Росрыболовства Илья Шестаков прокомментировал на встрече с журналистами 26 декабря. Известно, что поставлена задача проанализировать, по какому принципу перезаключать соответствующие договоры. Однако официально пока это поручение не поступало, отметил руководитель федерального агентства.

Пока Росрыболовство продолжает работу над проектом постановления, регулирующего предоставление инвестиционных квот по крабу, сообщил Илья Шестаков. Сейчас проект правового акта внесен в федеральные органы исполнительной власти для согласования. «После того как мы получим уже замечания наших коллег для согласования, будем вносить в правительство», – рассказал глава ФАР.

Как уже сообщал Fishnews, в пояснительной записке к проекту постановления говорилось о постройке не более 30 краболовов для промысла на Дальнем Востоке и не более 10 судов для Северного бассейна. Предполагается, что такое количество единиц флота позволит экономически эффективно осваивать имеющийся ресурс и в то же время минимизировать риски ННН-промысла.

Комментируя возможные последствия введения крабовых аукционов, руководитель Росрыболовства отметил, что в этом случае возникает ряд рисков. Механизм заключения договоров о закреплении долей квот на 15 лет был предусмотрен федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 349. Это обязательства со стороны государства, которые были приняты, и компании начали рассчитывать свою дальнейшую деятельность исходя из этого законодательства, напомнил Илья Шестаков. «Было очень много споров до этого, но после этого споры остановились», – добавил он.

Глава ведомства также подчеркнул, что «нельзя рассматривать квоты на краба отдельно от другой деятельности компаний, в том числе и рыбодобывающих по другим видам ВБР, да и вообще по другим инвестиционным проектам». Крабовые лимиты были достаточно серьезной залоговой базой для осуществления инвестиционной деятельности, напомнил Илья Шестаков. «Вот эти риски достаточно, нам кажется, серьезные, поэтому очень важно найти какие-то компромиссные решения, даже в случае принятия других решений по пересмотру законодательства», – заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства. Он добавил, что компромиссные варианты могут быть разными, и предложил пока подождать.

Предложения, которые всколыхнули отрасль

В ноябре рыбохозяйственный комплекс всколыхнула информация о том, что президент Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложения по крабовым квотам. Речь в этих инициативах шла о том, чтобы распределить лимиты на добычу ценного биоресурса на аукционе, причем не на 15 лет, а на 10, и о том, чтобы не выделять по крабам инвестиционные квоты.

Представители отрасли заявили, что такие изменения ставят под угрозу инвестпроекты, над реализацией которых уже работают компании. При этом одним из главных аргументов стал печальный опыт начала 2000-х, когда аукционы использовались как основной способ распределения квот вылова.

Недопустимо исключать любые виды водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров о закреплении долей квот, заявил 21 ноября Общественный совет при Росрыболовстве. Также была отмечена недопустимость исключения уже утвержденных видов водных биоресурсов из перечня объектов, в отношении которых выделяются инвестиционные квоты.

На негативные последствия возвращения «аукционной лихорадки» указывал в своей статье президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Позицию по резонансному вопросу высказывали власти прибрежных субъектов Федерации, региональные отраслевые ассоциации, судостроители, представители профсоюзной организации работников рыбного хозяйства.

С материалами профильной комиссии РСПП к помощнику президента Андрею Белоусову обратился в ноябре глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

На пресс-конференции 14 декабря президент Владимир Путин заявил о важности сохранения исторического принципа предоставления права на добычу водных биоресурсов. При резком изменении системы рыболовство будет подорвано, отметил глава государства.

Fishnews
НазадМетки: РСППварпэдальний востоккрабросрыболовство

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