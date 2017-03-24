24 марта 2017 года

АРПП определилась с перспективой

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья провела во Владивостоке общее годовое собрание. Объединение определило задачи на 2017 г., а также приняло ряд важных организационных решений.

Сегодня АРПП объединяет предприятия, занимающиеся активным морским рыболовством, прибрежным промыслом, аквакультурой, организации в сфере транспорта и логистики. Также в ассоциацию входит Приморский крайрыбакколхозсоюз, Дальрыбвтуз, медиахолдинг Fishnews.

Представители ассоциации участвуют в обсуждении вопросов отрасли на различных федеральных и краевых площадках. Основной инструмент взаимодействия с властными структурами – рабочая группа при Минсельхозе, которая занимается подготовкой предложений по развитию рыбохозяйственного комплекса. Появилась она в 2013 г., недавно министерство обновило состав группы. Президент АРПП продолжит работу на этой площадке, правда, в качестве эксперта. В состав группы в качестве члена вошла сенатор от Приморья Людмила Талабаева, в качестве эксперта – руководитель краевого департамента рыбного хозяйства Сергей Наставшев.

«Мы остались в составе этой рабочей группы, продолжаем работу. У нас на этот год достаточно много вопросов, которые надо будет там обсудить», - отметил Георгий Мартынов.

В прошлом году руководитель ассоциации принял участие в совместном заседании коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития по вопросам рыбного хозяйства. По итогам создана рабочая группа, в ней представлена и АРПП.

Важнейшая площадка – межведомственная рабочая группа при Контрольном управлении президента. Представитель объединения также участвовал в ее заседаниях. В частности, отметил Георгий Мартынов, ассоциация заявила о своей позиции по определению страны происхождения при ввозе в РФ рыбопродукции, произведенной в открытом море. По результатам деятельности МРГ подготовлены поручения главы государства.

Участвовало руководство ассоциации в августовском совещании у помощника президента, секретаря Госсовета Игоря Левитина и сентябрьском – у вице-премьера – полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Продолжается работа в Консультативном совете при Дальневосточном таможенном управлении, ДВНПС, комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб, краевом Общественном экспертном совете по рыбному хозяйству и аквакультуре. Вошли представители отраслевого объединения и в рабочую группу, созданную Пограничной службой и Росрыболовством. Ассоциация является членом всероссийского отраслевого объединения - ВАРПЭ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, среди наиболее значимых результатов минувшего года Георгий Мартынов назвал внесение в закон изменений, предусматривающий переход к единой промышленной квоте, – АРПП добивалась таких перемен много лет. Новый режим регулирования промысла начнет действовать с 2019 г.

Удалось рыбакам отстоять долевой исторический принцип распределения ресурса, хотя и принято решение о том, чтобы «отрезать» 20% лимитов на инвестиционные квоты.

По созданию условий для обновления флота еще предстоит немало работы. Жаркие дебаты и взаимодействие с Минпромторгом показали, что ни у министерства, не у верфей фактически нет плана строительства, отметили в АРПП. Остаются вопросы по степени локализации, позволяющей считать постройку судна российской. Поэтому в основных направлениях работы ассоциации на 2017 г. пункт по условиям для обновления флота остается.

Важнейший вопрос – как будет идти распределение квот вылова. Ассоциация планирует продолжить участие в подготовке правовых актов в рамках обновленного закона о рыболовстве.

Отметил Георгий Мартынов достигнутые результаты в вопросах заключения договоров долгосрочной аренды причальных сооружений. «Началось подписание договоров на 49 лет. Они подписаны по Находке, они проходят по Владивостоку», - рассказал президент АРПП. Но есть и серьезные поводы для тревоги. По словам Георгия Мартынова, уже после проведения торгов теруправление Росимущества по городу Москве поменяло условия договора аренды по целому ряду пунктов. Так что и в этой сфере работы у ассоциации остается еще очень много.

10 марта замглавы Росрыболовства Петр Савчук провел во Владивостоке совещание по стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания рыбопромыслового флота. Как отметил Георгий Мартынов, АРПП готова стать площадкой для обсуждения этой темы с регионами.

Среди основных направлений работы ассоциации остается и взаимодействие с таможенными, налоговыми, пограничными органами. Здесь президент АРПП отдельно остановился на актуальности вопроса с определением статуса рыбопродукции, произведенной за пределами российской экономзоны. Пока точка не поставлена. В ближайшее время ассоциация намерена поднять тему на рабочей группе при Генпрокуратуре.

Рассказал Георгий Мартынов о возможности обсуждения актуальных вопросов на площадке Совета Федерации. 20 апреля планируется круглый стол по Мировому океану, там также собираются обсудить определение страны происхождения.

Ассоциация намерена продолжать представлять интересы на международных и российских мероприятиях – конгрессах, выставках, форумах. Так, 18-19 апреля во Владивостоке запланирован Российско-Корейский форум. Заявил Георгий Мартынов о важности проведения Международного конгресса рыбаков.

Готова Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья продолжить сотрудничество с отраслевыми объединениями из других дальневосточных регионов. «У нас прекрасные отношения с Камчаткой, Сахалином, Магаданом, иногда наши взгляды расходятся, но у нас есть такой орган, как Координационный совет рыбохозяйственных объединений», - обратил внимание президент АРПП.

Среди задач на перспективу – вывод минтая подзоны Приморья из списка объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. Предстоит дальнейшая работа по реализации краевой госпрограммы, созданию рыбного рынка во Владивостоке, по оптимизации требований безопасности мореплавания на рыбопромысловых судах.

Участники общего годового собрания приняли решение по ряду важных организационных вопросов. Работу в качестве первого вице-президента АРПП продолжит Александр Васьков – его полномочия продлили на три года. Утверждены составы Совета, ревизионной комиссии ассоциации. Также решено внести изменения и дополнения в устав АРПП, изложив его в новой редакции.

Fishnews