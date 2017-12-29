29 декабря 2017 года

Что меняется в 2018 году

В новом году вступает в силу целый ряд изменений правовой базы. Fishnews обобщил информацию о том, какие перемены ждут отрасль.

Закон о рыболовстве вносит коррективы

Со следующего года начинают действовать многие масштабные изменения, внесенные в 2016 г. в федеральный закон о рыболовстве. Прежде всего, меняется система квот: в частности, промышленные и прибрежные квоты заменяются квотами добычи в морских водах. Отрасли предстоит перезакрепление долей квот на новый, теперь уже 15-летний, период. Росрыболовству потребуется перезаключить порядка 7 тыс. договоров. Глава ведомства Илья Шестаков пообещал, что процедура будет максимально прозрачной, с участием представителей ВАРПЭ и Общественного совета при ФАР.

Новый закон потребовал актуализировать правовую базу. С января 2018 г. меняется Положение о распределении общих допустимых уловов водных биоресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова).

С 1 апреля вступит в силу постановление, регламентирующее, в каком порядке объем ОДУ, утвержденный применительно к инвестиционной квоте, должен распределяться между пользователями.

С 1 января начнут действовать утвержденные Правительством РФ Правила распределения между субъектами РФ квот добычи водных биоресурсов во внутренних водных объектах (за исключением внутренних морских вод) для промышленного рыболовства. С 1 апреля также запускаются Правила распределения органами исполнительной власти субъектов РФ квот добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства.

С этого же времени вступит в силу и новый перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное и прибрежное рыболовство.

Большой резонанс в 2017 г. вызвала ситуация вокруг крабовых квот. Согласно действующему распоряжению правительства, с 1 января 2018 г. вводятся инвестиционные квоты в отношении крабов Дальневосточного и Северного бассейнов.

Новый таможенный кодекс – успейте приготовиться

С 1 января 2018 г. вступает в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Документ должен обеспечить единое таможенное регулирование в ЕАЭС.

Как отмечали ранее в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), новое таможенное законодательство союза разработано с учетом современного уровня развития электронных технологий, оно содержит в себе много новелл, полезных для предпринимателей. В пример приводилось внедрение механизма «единого окна», развитие электронных технологий в таможенной сфере.

Для рыбаков, возможно, с выходом нового кодекса удастся решить вопрос оформления тароупаковочных материалов. Новый документ предусматривает, что Евразийская экономическая комиссия вправе определять критерии отнесения отдельных категорий товаров к товарам, используемым в качестве припасов, в зависимости от вида транспорта, которым перемещаются товары.

Для того чтобы предприятия и граждане могли получить ответы на волнующие вопросы о новом кодексе, таможенная служба открыла горячие линии во всех регионах. Обратиться за консультацией можно как по телефону, так и по электронной почте.

Ветсертификат переходит на «электронку»

С 1 июля начнет действовать требование об обязательной электронной ветеринарной сертификации. Изначально предполагалось, что это будет с 1 января, однако затем президент Владимир Путин подписал закон об отсрочке.

При этом предусмотрены случаи, когда выписывать ветеринарно-сопроводительные документы на бумаге можно будет и после 1 июля. Это обстоятельства чрезвычайного характера, отсутствие в населенных пунктах доступа к интернету, наличие в ВСД сведений, составляющих государственную или служебную тайну.

Пограничный режим по новым правилам

В ноябре Федеральная служба безопасности выпустила новые Правила пограничного режима. Документ вступит в силу с 1 января 2018 г. При этом приказ ФСБ от 15 ноября 2012 г. № 515 будет признан утратившим силу.

Пограничный режим включает в том числе правила промысловой деятельности в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, во внутренних морских водах и в территориальном море РФ.

Вопрос, который давно волновал рыбацкое сообщество, - использование маломерных судов в темное время суток. В новых правилах предусматривается: пребывание судов (средств) в любое время суток разрешается на участках (в районах) в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, в пределах которых установлен пограничный режим, судам (средствам), осуществляющим промышленное (прибрежное) рыболовство и рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях, при наличии на них технических средств контроля, обеспечивающих постоянную автоматическую передачу информации о местоположении судна (средства) в государственные системы мониторинга, по согласованию с пограничным органом или подразделением пограничного органа. Если ТСК нет, пребывание допускается по решению начальника пограничного органа. Оно принимается исходя из технической возможности пограничного органа по контролю за пребыванием судов (средств) на участках (районах) в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, в пределах которых установлен пограничный режим.

Судам (средствам), используемым на участках (в районах) внутренних морских вод РФ, в пределах которых установлен пограничный режим, в территориальном море РФ и российской части Каспийского и Азовского морей, при наличии на них ТСК, такая возможность предоставляется по согласованию с пограничным органом или подразделением пограноргана.

За перспективными объектами – без контрольных точек

Перемены ждут в новом году суда, которые работают на промысле в открытом море северо-западной части Тихого океана. С 1 января вступают в силу изменения в постановление правительства от 30 июня 2008 г. № 486. Предусматривается, что водные биоресурсы, добытые российскими рыбопромысловыми судами при осуществлении промышленного рыболовства в открытом море СЗТО (за пределами ИЭЗ и континентального шельфа РФ), и произведенная из них рыбная и иная продукция подлежат доставке на территорию России.

С помощью введения обязательной доставки предполагается решить для таких судов вопрос с контрольными точками.

В Корею – с новым сертификатом

С 1 января для поставок из России в Республику Корея рыбы, рыбопродукции и морепродуктов должен использоваться «сертификат здоровья» новой формы. Она должна применяться и при экспорте в Евросоюз после временного хранения на южнокорейской территории.

Образец «сертификата здоровья» размещен на сайте Россельхознадзора. Документ должен оформляться на листе А4, подписываться уполномоченным лицом территориального управления Россельхознадзора и заверяться печатью – об этом говорилось в указании ведомства от 18 декабря 2017 г.

В федеральной службе также напомнили, что оформление «сертификата здоровья» не отменяет получения ветсертификата 5i в установленном порядке.

Перемены по ТСК

В нынешнем году вступил в силу новый приказ Минсельхоза, утверждающий порядок оснащения судов техническими средства контроля и их видов. Предусматривается, что мониторинг рыбопромыслового флота должен обеспечиваться комбинированием двух независимых технологий сбора данных с использованием ТСК на базе оборудования «Инмарсат» или «Гонец» и аппаратуры автоматической идентификационной системы (АИС).

Особые условия были предусмотрены для судов валовой вместимостью менее 300 тонн, не осуществляющих плавание в районах Мирового океана выше 75 градусов северной широты и выше 75 градусов южной широты. Сначала предусматривалось, что такие суда должны использовать аппаратуру АИС в ТСК с 1 января 2018 г., однако затем срок продлили до 1 июля. Центр системы мониторинга рыболовства и связи выступает с предложением дать отсрочку до 2019 г.

Маргарита Крючкова, Fishnews