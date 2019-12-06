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Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ

Максим Бергеля: Хабаровский край смотрит на рыбу теперь совершенно иначе

Погода в этом году серьезно осложнила путину на Амуре. Несмотря на недоловы, рыбаки Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края все же отмечают: в плане регулирования промысла было сделано много верных шагов для сохранения ресурса.

Вылов осенней кеты в реке Амур и Амурском лимане в этом году составил около 8 тыс. тонн при прогнозе 16,4 тысячи. Паводок и частые штормы сильно осложнили работу рыбаков, но оставили больше шансов лососю на то, чтобы подняться к нерестилищам.

Сами же промышленники говорят не столько о природных аномалиях, сколько об изменившихся принципах регулирования промысла и новом взгляде на ресурс. При этом многие, даже несмотря на собственные недоловы, склонны видеть положительные перемены в происходящем.

По словам председателя Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) Максима Бергели, нынешняя путина запомнилась рыбакам верхних районов Амура, прежде всего, высокой степенью неопределенности. «Дело в том, что изначально, согласно стратегии промысла тихоокеанских лососей, было запрещено промышленное рыболовство в Комсомольском, Нанайском, Амурском и Хабаровском районах», – рассказал он в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Но благодаря активной позиции региональных властей, комиссии по регулированию промысла анадромных и самой ассоциации предприятиям все-таки дали возможность включиться в промысел: «Губернатор края Сергей Иванович Фургал и начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства минсельхоза края Роман Анатольевич Фофанов до последнего отстаивали интересы жителей и бились за сохранение промысла в верхних районах. В результате за считанные дни до старта путины вопрос все-таки был решен в пользу местного населения», – сообщил председатель АРУК.

При этом, по его словам, открыть промысел в верхних районах Амура было важно не только для урегулирования социально-экономических вопросов. «На ДВНПС я констатировал, что промышленное рыболовство в Комсомольском и других верхних районах Амура надо воспринимать как способ снижения промысловой нагрузки. Иначе ресурс эксплуатируется в разы больше», – говорит Максим Бергеля. И практика это доказывает. «Когда в том же Комсомольском районе шел регулируемый и подконтрольный промышленный лов – на рыболовных участках было 23 лодки. Как только для снижения нагрузки и пропуска рыбы к рыбоводным заводам промышленный лов закрыли, в тех же местах появлялось уже 1015 лодок «непонятных субъектов», – привел пример собеседник издания.

Положительный эффект оказали и другие меры, принятые в этом году для регулирования промысла лососевых в Хабаровском крае, обратил внимание представитель рыбацкой общественности. Среди таковых он назвал распределение ресурсов по географическому принципу с закреплением резерва за верхними районами Амура, выработку четких критериев распределения объемов между пользователями, увеличение количества проходных дней и др.

Кардинальным, но поддержанным рыбаками решением, которое удалось принять накануне путины, стал отказ от добычи летней кеты и горбуши. Таким образом, промысел для предприятий на Амуре стартовал лишь с началом хода осенней кеты.

Как отметил Максим Бергеля, на запрете добычи летних лососей АРУК настаивала с 2017 г. «Если бы нас тогда услышали, то возобновление промысла было бы возможным уже через год–два. А теперь запрет лова летней кеты и горбуши нужно продлевать на ближайшие 4–6 лет, иначе не будет положительного эффекта, все будет впустую. Такова позиция нашей ассоциации», – заявил председатель АРУК.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

  • Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим БЕРГЕЛЯ
  • Вылов по предприятиям АРУК в путину-2019 составил около 3270 тонн. Фото Марии Кабушкиной
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