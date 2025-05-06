Владивостокский морской рыбный порт принял новый буксир

В столицу Приморья прибыл буксир «Леонид Мехед», построенный для работы во Владивостокском морском рыбном порту. Это судно поможет швартовать флот любого дедвейта.

Торжественная встреча нового буксира прошла 30 апреля на причале Владморрыбпорта. Судно назвали в честь Леонида Мехеда — человека, который внес огромный вклад в развитие морской отрасли Дальнего Востока. Леонид Андреевич проработал в рыбном хозяйстве более 40 лет, в том числе почти десять лет возглавлял рыбный порт.

Буксир построили на китайской верфи в городе Цзянмэнь. В КНР судно прошло все ходовые испытания, 26 апреля оно пришвартовалось в бухте Золотой Рог. Длина «Леонида Мехеда» составляет 32 м, ширина — 12 м, максимальная осадка — 4,4 м, максимальная скорость на открытой воде — 12 узлов.

Буксир скоро приступит к работе. Он поможет портовикам в том числе в горячий сезон приемки лососевых уловов.

«Леонид Мехед» обладает высокой маневренностью, буксир предназначен для работы в любых районах плавания без ограничений. Кроме того, его можно задействовать как аварийно-спасательное судно.

Строительство буксира — это один из этапов программы по развитию Владморрыбпорта и обновлению его производственных мощностей, отметил первый заместитель гендиректора компании Александр Шевченко.

«Грузооборот порта увеличивается, соответственно увеличивается количество судов, которые нужно швартовать. Новый многоцелевой буксир способен обслуживать суда любого дедвейта и с любыми грузами, в том числе с рыбопродукцией», — рассказали Fishnews сотрудники Владморрыбпорта.

В церемонии встречи судна участвовали дети Леонида Мехеда. Они подчеркнули важность этого события для семьи и подарили экипажу буксира портрет отца.

Арина БУРЛАКОВА, Fishnews

Май 2025 г.