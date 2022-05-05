Интервью

05 мая 2022 года
Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

Андрей ЗАБУГА, Генеральный директор компании «Нерей»

Центробанк продолжает постепенно понижать ключевую ставку, установленную в марте этого года на уровне рекордных 20% для «ограничения рисков финансовой стабильности». Однако бизнес уже успел ощутить побочный эффект от резкого снижения доступности кредитов. Заметил перемены и конечный потребитель… Как нынешняя ситуация отразилась на финансовой и логистической схеме внутреннего рыбного рынка, в интервью Fishnews рассказал генеральный директор компании «Нерей» Андрей Забуга.

— Андрей Леонидович, как выглядит сложившаяся схема работы с покупателями рыбопродукции и какую роль в ней играют кредитные средства?

— Для рыбного рынка это основной финансовый ресурс, который используется для поддержания полноценного товарооборота. Мы привлекаем его для работы со своими клиентами — переработчиками, региональными торговыми сетями, а также ретейлерами по всей России. То есть за счет кредитных средств мы можем «удлинять» финансовые схемы и наращивать товарооборот, наполняя внутренний рынок дальневосточной рыбопродукцией.

Мы принимаем заявку от клиента, с учетом его требований подбираем продукцию, досконально проверяя ее качество, и обеспечиваем доставку, что называется, до двери. Причем наш круг клиентов – это главным образом средние, малые и микропредприятия. Это подразумевает кропотливую работу с формированием и отправкой сложных сборных (ассортиментных) грузов: когда в одной машине собраны партии различных объемов и видов рыбопродукции сразу для нескольких компаний в разных городах и регионах страны.

У нас сложилась схема рассрочки для клиентов от двух недель до трех месяцев. Это позволяло им, получив свою продукцию, сразу приступать к переработке, а кому-то даже начинать продавать свою готовую продукцию и уже с продаж возвращать нам деньги за комплекс оказанных услуг.

На самом деле это распространенная схема, которая используется во многих сферах рынка, в частности продовольственного, позволяя наполнять его. Сейчас рыночный «организм» оказался фактически обескровлен.

— На очередном заседании 29 апреля совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 17 до 14%. Для понимания: с какой ставкой вы работали до известных событий?

— За последние годы мы выстроили устойчивую схему работы с клиентами, а также сформировали собственный план достаточно крупных в масштабах региона инвестпроектов и приступили к его реализации, опираясь на ключевую ставку в районе 5,5% годовых.

— Как поясняют финансовые эксперты, повышение ключевой ставки – необходимая мера для стабилизации экономики в кризисные периоды (в прошлый раз ЦБ повышал ставку до 17% в 2014 году). Но такая «заморозка» влечет замедление развития бизнеса и снижение потребительского спроса.

— Сейчас увеличение ключевой ставки приводит к тому, что мы вынуждены выводить деньги из оборота, уменьшать складские запасы, отказывать в рассрочке даже постоянным клиентам. Дело в том, что у перерабатывающих компаний и торговых сетей, как правило, нет «живых» денег с таким длинным сроком окупаемости на приобретение сырья и продукции. Привычная финансовая схема оказалась нарушена. А без нее поддерживать оборот на прежнем уровне нет возможности. И это заметно уже сейчас – настолько упал и покупательский спрос, и клиентская активность. Точнее, заявки нам поступают, рыба нужна, но не на тех условиях, которые сложились на данный момент.

Актуальный пример — сельдь апрельских уловов. Это популярное среди российских переработчиков сырье, на котором они могут работать круглый год – именно к этой рыбе (как и икре сельди) в последние годы наблюдается активный интерес. Но что мы видим сегодня: сельдь поступает на склады, ценовой предел поставщиками определен достаточно доступный, но рыба не покупается. Получается, что товар есть, а денег на его покупку – нет.

— Можете предположить, какая наценка на такую продукцию будет при условии использования кредитов по нынешней ставке?

— Как минимум в три раза больше, чем прежде. Рынок к этому пока не готов.

— А что насчет мер господдержки? Для малого и среднего бизнеса, например, предлагаются более выгодные кредитные условия.

— На самом деле до последнего изменения ключевой ставки для малого бизнеса озвучивалась «льготная» ставка в 15%.

— Ваша компания относится к крупным предприятиям, которые выпали из срочных схем финансовой поддержки. Или банки все-таки предлагают вам какие-то решения?

— С точки зрения кредитования? На сегодня есть преференции, которые распространяются на малые и средние предприятия. Это не наш вариант, дробить существующий бизнес мы не планируем.

Есть преференции для системообразующих предприятий, но в эту категорию попадают только единицы.

Таким образом, весомая часть рынка остается без внимания, т.е. наш пример — это не проблема отдельно взятой компании.

— Какие вы видите варианты развития событий?

— Сценариев, на мой взгляд, немного: бизнесу остается либо прекращать работу, либо все-таки брать дорогие кредиты, закладывая возросшие расходы в стоимость своих услуг и, соответственно, конечную цену товара. Велика вероятность, что на этом фоне на внутреннем рынке начнется глобальное снижение спроса, а вслед за ним и снижение цены у поставщиков, но поскольку бесконечно это продолжаться не может, возрастет поток российской рыбы на внешний рынок. Это один из вариантов неконтролируемого развития событий.

В настоящий момент происходит определенная ломка, и бизнес пока парализован, пытаясь понять, как ему действовать дальше. Но в любом случае сложившаяся ситуация высвечивает слабые места, на которые государству важно направить внимание, а также помогает оценить, наконец, в полном масштабе современную картину рыбной логистики.

У нас по традиции рассматриваются только конечные пункты рыбной цепи – добывающие компании и торговые сети. А все остальные звенья, которые на самом деле и обеспечивают не только транспорт, но и распределение рыбы по регионам, оценку потребностей различных потребительских групп, формирование ассортимента и многие другие функции, остаются на втором плане.

Еще очевиднее становится важность отстроенных финансовых схем с привлечением банковских кредитов, благодаря которым обеспечивается устойчивость этой масштабной цепи. Конечно, дорогие деньги не смогут улучшить ситуацию, а принимаемых мер поддержки для отдельных сегментов бизнеса, как мы видим, недостаточно для нормального взаимодействия внутри выстроенной системы.

Очевидно, что всё это сейчас должно перестраиваться с учетом новых реалий.

Наталья СЫЧЁВА, Fishnews

Май 2022 г.

Задать вопрос редакции

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО

Нина ШПИГАЛЬСКАЯ

Камчатская рыбохозяйственная наука не стоит на месте

Генеральный директор Russian Maritime Production Group Алексей КИМ

Генеральный директор Russian Maritime Production Group

Алексей КИМ

Компания RMPG прочно связана с российским рынком

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства Дмитрий РЫЖОВ

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства

Дмитрий РЫЖОВ

Совместная работа эффективнее конфронтации

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Директор отдела продаж компании «Нерей»

Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Путина ждать не будет — надо разобраться с ветеринарными правилами

Все материалы

Крупным планом

Красивый вид с заброшенного карьера. К сожалению, внизу свалка

Тайга народная. Часть 3

Кабаны у прикормочного места

Тайга народная. Часть 2

Дома Преображенки граничат с дикой тайгой

Тайга народная. Часть 1

Гуидак. Фото предоставлено пресс-службой ТИНРО

Эти удивительные моллюски

События

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Ленточку перерезали генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ, губернатор Владимир СОЛОДОВ, председатель краевого Законодательного собрания Ирина УНТИЛОВА. Фото Валентины Боковиковой

«Океанрыбфлот» покажет гостям и жителям Камчатки морскую жизнь

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.