Центробанк продолжает постепенно понижать ключевую ставку, установленную в марте этого года на уровне рекордных 20% для «ограничения рисков финансовой стабильности». Однако бизнес уже успел ощутить побочный эффект от резкого снижения доступности кредитов. Заметил перемены и конечный потребитель… Как нынешняя ситуация отразилась на финансовой и логистической схеме внутреннего рыбного рынка, в интервью Fishnews рассказал генеральный директор компании «Нерей» Андрей Забуга .

— Андрей Леонидович, как выглядит сложившаяся схема работы с покупателями рыбопродукции и какую роль в ней играют кредитные средства?

— Для рыбного рынка это основной финансовый ресурс, который используется для поддержания полноценного товарооборота. Мы привлекаем его для работы со своими клиентами — переработчиками, региональными торговыми сетями, а также ретейлерами по всей России. То есть за счет кредитных средств мы можем «удлинять» финансовые схемы и наращивать товарооборот, наполняя внутренний рынок дальневосточной рыбопродукцией.

Мы принимаем заявку от клиента, с учетом его требований подбираем продукцию, досконально проверяя ее качество, и обеспечиваем доставку, что называется, до двери. Причем наш круг клиентов – это главным образом средние, малые и микропредприятия. Это подразумевает кропотливую работу с формированием и отправкой сложных сборных (ассортиментных) грузов: когда в одной машине собраны партии различных объемов и видов рыбопродукции сразу для нескольких компаний в разных городах и регионах страны.

У нас сложилась схема рассрочки для клиентов от двух недель до трех месяцев. Это позволяло им, получив свою продукцию, сразу приступать к переработке, а кому-то даже начинать продавать свою готовую продукцию и уже с продаж возвращать нам деньги за комплекс оказанных услуг.

На самом деле это распространенная схема, которая используется во многих сферах рынка, в частности продовольственного, позволяя наполнять его. Сейчас рыночный «организм» оказался фактически обескровлен.

— На очередном заседании 29 апреля совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки с 17 до 14%. Для понимания: с какой ставкой вы работали до известных событий?

— За последние годы мы выстроили устойчивую схему работы с клиентами, а также сформировали собственный план достаточно крупных в масштабах региона инвестпроектов и приступили к его реализации, опираясь на ключевую ставку в районе 5,5% годовых.

— Как поясняют финансовые эксперты, повышение ключевой ставки – необходимая мера для стабилизации экономики в кризисные периоды (в прошлый раз ЦБ повышал ставку до 17% в 2014 году). Но такая «заморозка» влечет замедление развития бизнеса и снижение потребительского спроса.

— Сейчас увеличение ключевой ставки приводит к тому, что мы вынуждены выводить деньги из оборота, уменьшать складские запасы, отказывать в рассрочке даже постоянным клиентам. Дело в том, что у перерабатывающих компаний и торговых сетей, как правило, нет «живых» денег с таким длинным сроком окупаемости на приобретение сырья и продукции. Привычная финансовая схема оказалась нарушена. А без нее поддерживать оборот на прежнем уровне нет возможности. И это заметно уже сейчас – настолько упал и покупательский спрос, и клиентская активность. Точнее, заявки нам поступают, рыба нужна, но не на тех условиях, которые сложились на данный момент.

Актуальный пример — сельдь апрельских уловов. Это популярное среди российских переработчиков сырье, на котором они могут работать круглый год – именно к этой рыбе (как и икре сельди) в последние годы наблюдается активный интерес. Но что мы видим сегодня: сельдь поступает на склады, ценовой предел поставщиками определен достаточно доступный, но рыба не покупается. Получается, что товар есть, а денег на его покупку – нет.

— Можете предположить, какая наценка на такую продукцию будет при условии использования кредитов по нынешней ставке?

— Как минимум в три раза больше, чем прежде. Рынок к этому пока не готов.

— А что насчет мер господдержки? Для малого и среднего бизнеса, например, предлагаются более выгодные кредитные условия.

— На самом деле до последнего изменения ключевой ставки для малого бизнеса озвучивалась «льготная» ставка в 15%.

— Ваша компания относится к крупным предприятиям, которые выпали из срочных схем финансовой поддержки. Или банки все-таки предлагают вам какие-то решения?

— С точки зрения кредитования? На сегодня есть преференции, которые распространяются на малые и средние предприятия. Это не наш вариант, дробить существующий бизнес мы не планируем.

Есть преференции для системообразующих предприятий, но в эту категорию попадают только единицы.

Таким образом, весомая часть рынка остается без внимания, т.е. наш пример — это не проблема отдельно взятой компании.

— Какие вы видите варианты развития событий?

— Сценариев, на мой взгляд, немного: бизнесу остается либо прекращать работу, либо все-таки брать дорогие кредиты, закладывая возросшие расходы в стоимость своих услуг и, соответственно, конечную цену товара. Велика вероятность, что на этом фоне на внутреннем рынке начнется глобальное снижение спроса, а вслед за ним и снижение цены у поставщиков, но поскольку бесконечно это продолжаться не может, возрастет поток российской рыбы на внешний рынок. Это один из вариантов неконтролируемого развития событий.

В настоящий момент происходит определенная ломка, и бизнес пока парализован, пытаясь понять, как ему действовать дальше. Но в любом случае сложившаяся ситуация высвечивает слабые места, на которые государству важно направить внимание, а также помогает оценить, наконец, в полном масштабе современную картину рыбной логистики.

У нас по традиции рассматриваются только конечные пункты рыбной цепи – добывающие компании и торговые сети. А все остальные звенья, которые на самом деле и обеспечивают не только транспорт, но и распределение рыбы по регионам, оценку потребностей различных потребительских групп, формирование ассортимента и многие другие функции, остаются на втором плане.

Еще очевиднее становится важность отстроенных финансовых схем с привлечением банковских кредитов, благодаря которым обеспечивается устойчивость этой масштабной цепи. Конечно, дорогие деньги не смогут улучшить ситуацию, а принимаемых мер поддержки для отдельных сегментов бизнеса, как мы видим, недостаточно для нормального взаимодействия внутри выстроенной системы.

Очевидно, что всё это сейчас должно перестраиваться с учетом новых реалий.

Наталья СЫЧЁВА, Fishnews

Май 2022 г.