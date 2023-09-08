Осенью «Морское снабжение» отпразднует свой юбилей — 25-летие. Все это время компания обеспечивает рыбаков необходимой продукцией — от канатов и наплавов до неводов и тралов. «В последние годы интерес к отечественной продукции активно растет», — рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» генеральный директор компании Геннадий Сюмаков. По его мнению, российские производители могут поставлять на внутренний рынок товары, которые не будут уступать по качеству импортным аналогам.

— Геннадий Владимирович, сколько лет компания «Морское снабжение» существует на рынке?

— В ноябре нашей компании исполнится 25 лет. Начинали мы с семи работников, а сегодня на предприятии трудится уже около трехсот человек.

Интенсивное развитие началось с 2010 года. За это время мы построили семь современных производственных цехов и наполнили их передовым оборудованием от ведущих мировых производителей, таких как Sima (Италия), Roblon (Дания), Herzog (Германия), Amita (Япония). Это позволило нам значительно улучшить качество выпускаемой продукции и занять одну из лидирующих позиций на рынке.

«Морское снабжение» сегодня — это современнейшее предприятие, которое занимается как постройкой орудий лова, так и изготовлением материалов для них. При этом объемы выпуска последних позволяют нам не только обеспечить собственное производство, но и удовлетворить потребности сторонних компаний по всей России.

— То есть вашими клиентами являются не только рыбодобытчики. С кем еще вы работаете?

— Наши основные клиенты — это рыбодобывающие предприятия и компании, изготавливающие орудия лова. Тесно взаимодействуем и с судостроительными и судоремонтными заводами. Также благодаря активному участию в различных отраслевых мероприятиях познакомились с рыбоводами и открыли для себя новое направление — аквакультуру.

Кроме того, мы успешно сотрудничаем с автотранспортными, сельскохозяйственными предприятиями и строительными компаниями. Активно участвуем в государственных закупках, в том числе и в рамках оборонного заказа.

— Что позволило «Морскому снабжению» завести такую большую и разнообразную базу клиентов?

— Индивидуальный подход к каждому. Мы предлагаем клиенту то, что лучше всего подойдет под его запросы. И всегда учитываем пожелания: если заказчику нужно, чтобы машина с продукцией стояла в воскресенье в три часа ночи у судна в порту, поверьте, она будет там стоять.

Кроме того, у нас достаточно широкая номенклатура, что позволяет отправить в одном заказе сразу несколько разных наименований. Это удобнее и логистически, и экономически.

Также у нас действуют различные системы скидок. Отдельное внимание уделяем заказчикам, которые находятся далеко от нас. Мы понимаем, что расстояние отразится на логистике, поэтому стараемся нивелировать цену с учетом этих затрат.

И конечно же, это профильные выставки. До 2018 года посещали мероприятия на Дальнем Востоке — Южно-Сахалинск, Хабаровск. Последние пять лет стали активнее принимать участие в выставках в Санкт-Петербурге и в Москве. Это дало свои результаты: расширили географию клиентов, со многими сотрудничаем теперь на постоянной основе. В этом году мы вновь примем участие в выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге.

— В какие регионы сегодня отправляется ваша продукция?

— До 2018 года работали больше на Дальний Восток. Сейчас же охватываем почти всю территорию России: протянулись от Владивостока до Калининграда. Заказы идут в том числе в Новороссийск, Мурманск, Севастополь.

Рыбоводам преимущественно отправляем товары в Москву и Мурманск, где базируется производство. Оттуда продукция из наших материалов расходится уже непосредственно по аквакультурным предприятиям.

— Какую продукцию у вас заказывают чаще всего?

— Клиенты разные, и запросы у них отличаются. Нельзя сказать, что есть более или менее популярные товары. Всю продукцию берут примерно в равном количестве.

Мы нацелены на ставные невода, но шьем и тралы, и снюрреводы, и даже защитные сетки. Ассортимент изготавливаемых орудий лова очень большой.

Для производства материалов мы используем различное сырье — полиамид, полипропилен, полистил, полиэтилен, полиэстер и Dyneema, чтобы каждый заказчик мог найти тот товар, который наилучшим образом подойдет для его нужд. Так, мы предлагаем канаты тросовой свивки (3 и 4 пряди) и плетеные канаты (8, 12, 24, 32 пряди), а еще сетные полотна из крученых нитей и плетеных шнуров с разным размером ячеи (от 8 мм до 1200 мм).

— Какую часть собственных делей, канатов и других материалов вы используете сами, а какую продаете другим предприятиям?

— Отмечу, что прежде всего материалы выпускаются для собственного производства. Те орудия лова, которые мы изготавливаем на фабрике, на 99% состоят из нашей продукции.

Из всего объема материалов около 40% идет на изготовление собственных орудий лова. Оставшиеся 60% — рыбакам и другим предприятиям.

— Осуществляете ли вы сервисное обслуживание своих тралов, снюрреводов и другой продукции?

— Мы специализируемся на изготовлении новых орудий лова. У нас большой объем заказов и брать изделия на ремонт для нас невыгодно. Кроме того, учитывая широкую географию поставок, рыбакам удобнее чиниться в местах промысла. В каждом регионе есть компании, которые профессионально занимаются ремонтом орудий лова. Если у наших клиентов появится такая необходимость, мы подскажем, к кому можно обратиться, и обеспечим необходимыми материалами.

— Как компании удается даже в такие сложные времена оставаться на плаву?

— Надо развиваться, идти в ногу со временем. Трудности были и будут всегда. Просто надо уметь решать их по мере поступления. И у нас это получается.

Мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Постоянно расширяем свои мощности. Например, чуть больше двух лет назад ввели в эксплуатацию новый цех, в котором сегодня работает такелажная бригада. Раньше изготовление и оснастка происходили в одном помещении, что было неудобно. С новым цехом эффективность работы существенно увеличилась.

Прямо сейчас строим еще один объект. Появился спрос на канаты больших размеров, которые раньше поставляли из-за рубежа. К нам поступали заказы на них, но имеющиеся мощности не позволяли делать изделия больше 88 диаметра. Оперативно заказали новое оборудование: часть уже отгрузили, остальное придет до октября. Планируем завершить строительство осенью и запустить производство к 2024 году.

— Вы рассказали про новые помещения, а что насчет оборудования?

— Все наше оборудование — импортное. По мере необходимости заказываем технику и обновляем мощности.

Совсем недавно получили новую сетевязальную машину. Без сложностей не обошлось. Ее долго не могли нам отправить из Японии из-за внешнеполитической обстановки, но в итоге смогли договориться и получить разрешение на вывоз.

Интересная история вышла с другим проектом. В 2018 году нам изготовили машину согласно стандартной комплектации одного японского завода, однако для наших нужд конструкцию нужно было усовершенствовать. Мы предоставили чертежи, но нам отказали, сообщив, что тогда машина работать не будет. Чтобы разрешить возникшее разногласие, позвали профессоров из японского университета. Подумав неделю, ученые ответили, что, действительно, если использовать определенные материалы, проект сможет работать эффективно.

Когда оборудование смонтировали и запустили, все были приятно удивлены: функционировало идеально. Насколько мне известно, в итоге этот японский завод выпустил еще несколько машин подобной конструкции, но уже для местных предприятий.

Также мы запустили новую линию для производства крабовых порядков. Изготовитель — итальянская компания Sima. Мы успели получить оборудование до санкций, однако недавно одна деталь вышла из строя. Производитель согласился заменить ее по гарантии, но отправить сейчас не может. Если приедем к ним сами — отдадут, по-другому никак. Пока отремонтировали машину своими силами.

— Санкции коснулись лишь оборудования или они повлияли и на поставку материалов?

— Материалы тоже затронули. Например, для своих канатов мы заказывали пропитку из Бельгии. Теперь они нам ее поставить не могут. Сейчас ищем, где взять аналог такого же уровня. Думаю, решение мы в скором времени найдем.

— А если говорить об обратной стороне санкций, стали ли российские предприятия больше внимания уделять отечественной продукции?

— Действительно, многие компании в последние годы все больше переходят на материалы российского производства, в том числе наши. Причем эту тенденцию я заметил давно, еще до санкций.

Клиент всегда идет за качеством. У нас были случаи, когда компании, закупавшие орудия лова у иностранцев, приходили к нам, потому что наша продукция лучше показывала себя на промысле. Рыбаки в этом плане очень консервативны, экспериментов не любят. К выходу в море готовятся месяцами, тратят большое количество средств. Добытчики должны быть уверенны, что орудия лова их не подведут. И даже если им предлагают продукцию дешевле, они, скорее всего, не захотят рисковать. Если что-то пойдет не так, слишком дорогими получатся эксперименты. Убытки превысят экономию.

Потерять доверие очень легко, а завоевать обратно — очень сложно. Поэтому мы держим качество на высоте: вся продукция обязательно проходит проверку в нашей лаборатории.

— Сейчас правительство взяло курс на импортозамещение. На ваш взгляд, сможем ли мы достичь независимости от импорта в ближайшее время?

— Мы просто обязаны это сделать. По моему мнению, те шаги, которые в последнее время предпринимает правительство, правильные. Сложно предусмотреть все моменты, однако в целом курс взят верный. Я считаю, что в России достаточно много грамотных специалистов с инженерным образованием, которые смогу освоить новейшие технологии и организовать современное производство.

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Арина БУРЛАКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Сентябрь 2023 г.

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