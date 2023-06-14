Выставка и форум в Санкт-Петербурге: Регистрация стартовала

VI Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (18+) пройдут в Северной столице с 27 по 29 сентября. Для посетителей уже доступна онлайн-регистрация на главные отраслевые мероприятия года.

Посетители могут зарегистрироваться на VI Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) на сайте мероприятий.

Регистрация для экспонентов откроется в ближайшее время и будет доступна в личном кабинете.

Основные задачи форума и выставки в этом году связаны с сохранением стабильного развития и интеграцией российской отраслевой экономики в изменившуюся систему многополярной торговли. Центральными станут вопросы потребления рыбной продукции на внутреннем рынке, строительства и оснащения промысловых и рефрижераторных судов и предприятий переработки, развития инфраструктуры в рыбных портах, увеличения холодильных мощностей для хранения и транспортировки рыбопродукции, диверсификации экспортных поставок, рассказали Fishnews в пресс-службе отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group.

На сегодняшний день участие в Seafood Expo Russia 2023 уже подтвердили 247 экспонентов из России и ближнего зарубежья, Персидского залива, Латинской Америки, Турции, Китая и других стран.

Росрыболовство рассчитывает на широкое присутствие представителей зарубежных государство, сообщил ранее руководитель ведомства Илья Шестаков.

Экспозиция выставки вновь будет расположена в двух павильонах КВЦ «Экспофорум». Разделы вылова и переработки, готовой продукции, аквакультуры, сбыта, логистики и хранения — в павильоне G. Разделы оборудования, судостроения и судоремонта — в павильоне F. Основные мероприятия деловой программы будут проходить в конференц-залах павильонов D и E.

В прошлом году форум и выставку посетило 12469 специалистов, а продукцию и услуги представило более 400 экспонентов из России и зарубежных стран. Помимо крупнейших компаний рыбохозяйственного комплекса и смежных отраслей, в выставке участвовало большое количество средних и малых предприятий, отметили устроители. В рамках деловой программы состоялось 35 мероприятий с участием 139 спикеров.

28 сентября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» также состоится международная конференция Coldchain Eurasia, посвященная перевозкам всех типов скоропортящейся пищевой продукции. Организаторы — Expo Solutions Group и Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС).

Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер VI Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

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