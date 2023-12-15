Спрос со стороны рыбаков и трейдеров на транспортировку рыбы и морепродуктов с поддержанием температурного режима продолжает расти. Причем эта тенденция касается не только импорта и экспорта, но и внутрироссийских перевозок. «Потребитель склонен выбирать более качественную рыбопродукцию, а рефконтейнер — самый простой и надежный способ доставить ее на большие расстояния в максимально сохранном виде», — отмечает Антон Востриков, директор по развитию компании «Полярная звезда», одного из лидеров рынка перевозок термочувствительных грузов. В интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» он рассказал, какие новые маршруты открылись для российской рыбопродукции, как повлияли транспортные субсидии на доставку минтая, почему забивать контейнер рыбой под завязку — плохая идея и что можно сделать для оптимизации рыбного трафика по Севморпути.

— Антон Евгеньевич, как изменилась ситуация с рефперевозками российской рыбы и морепродуктов за последний год?

— Если говорить в целом о рынке, я бы выделил несколько ключевых моментов. Первый — это снятие ковидных ограничений в Китае. На протяжении двух лет мы видели очень активное развитие перевозок рыбы железнодорожным транспортом с Дальнего Востока в Хуньчунь и далее в Далянь, что было прямым следствием карантинных мер с китайской стороны. Сейчас этот грузопоток заметно снизился из-за того, что рыба снова вернулась в порты.

Второй момент — это экспорт краба из Мурманска и Архангельска в направлении Китая, Кореи, Японии. В этом году появились очень значимые объемы. Раньше такие грузы шли через Санкт-Петербург или на судах через Европу, теперь они едут по железной дороге на Дальний Восток.

Кроме того, в этом году возобновилась отправка рыбы Северным морским путем. Уже сделано два рейса, в середине ноября как раз отправился второй — с Камчатки на Санкт-Петербург. Первый был на Мурманск. На этом маршруте много «подводных камней», но тем не менее он набирает обороты и, очень вероятно, станет регулярным.

К сожалению, уже в феврале закончились субсидии на перевозку минтая с Дальнего Востока — и с этого момента по железной дороге минтай в центральную Россию практически не едет. Если год назад это были значительные поставки, существенные для отрасли, то в нынешнем году их нет, поэтому суммарный объем вывоза рыбы меньше, чем предъявлялся ранее.

На наш взгляд, эта мера очень хорошо работала, и мы выступаем за то, чтобы субсидирование доставки рыбы с Дальнего Востока продолжилось и в дальнейшем. С нашей точки зрения как перевозчиков, это позволяет более равномерно распределить объемы вывоза рыбы в течение года и предотвратить ситуации, когда, условно говоря, холодильники в портах забиты минтаем, а на подходе уже красная рыба, которую грузить некуда.

— Как эти тенденции отразились на сетке маршрутов «Полярной звезды»? Какие направления перевозок стали более востребованными?

— В этом году мы активно занимались развитием маршрутов по территории России для экспорта краба из наших северных регионов, как я уже сказал, это Мурманск и Архангельск. Например, в октябре мы отправили значительный объем рефконтейнеров с крабом в восточном направлении. Из Мурманска до Санкт-Петербурга их везли автомобильным транспортом, затем по железной дороге в составе прямого контейнерного поезда на Находку, а оттуда морем до Южной Кореи. По нашей оценке, это наиболее быстрый и оптимальный маршрут: срок доставки от точки до точки получается меньше месяца.

Планируем до конца года успеть сделать еще несколько отправок — теперь уже напрямую из Архангельска или Мурманска через дальневосточные порты на Юго-Восточную Азию. В перспективе мы намерены наладить регулярные прямые отправки из этих регионов на восток.

В связи с уходом с российского рынка глобальных линейных операторов, которые соединяли практически все мировые порты с Россией, мы начали предоставлять нашим клиентам возможность доставки из любой точки мира до Риги с перегрузом из линейных рефконтейнеров в наши и дальнейшей транспортировкой до конечных получателей в России, Казахстане, Узбекистане. Этот порт связывает нас с теми регионами, куда российские линии еще не зашли.

— Санкции и контрсанкции этому не препятствуют?

— Работаем стабильно. Если это запрещенная к ввозу в Россию рыба, допустим, тот же норвежский лосось, который следует транзитом в Казахстан, то он без проблем едет с навигационными пломбами по железной дороге. Ну а если разрешенная, тогда уж тем более проблем нет. Все работает четко, слаженно.

Важным шагом для нас в этом году стал выход на рынки Юго-Восточной Азии, откуда идут большие объемы импорта как креветок, так и замороженной рыбы. Раньше мы в этих перевозках практически не участвовали, но в 2022 году вышли на рынок Китая и Вьетнама с собственным парком контейнеров и теперь предлагаем нашим клиентам перевозки как через Владивосток на Россию — на Новосибирск, Санкт-Петербург, Москву, так и по deep sea — через Суэцкий канал вокруг Европы до Санкт-Петербурга.

На самом деле по стоимости, если считать от двери до двери, оба маршрута примерно сопоставимы, но сильно различаются по времени. Через Дальний Восток сроки короче для большинства портов, особенно китайских. Это регулярный сервис, потому что на этом направлении работает большое количество линий, за полтора года выстроена оптимальная логистика.

По Санкт-Петербургу, где из международных перевозчиков остался всего один, а российские и китайские линии еще только осваивают этот маршрут, расписание пока нестабильное. Поэтому смотрим по ситуации, что лучше предложить клиенту. Тем более рефконтейнеры у нас теперь имеются во всех странах Юго-Восточной Азии, вплоть до таких условно экзотических направлений, как Бангладеш, Малайзия, Индонезия. К примеру, этой осенью повезли значительный объем из Сурабаи.

Мы целенаправленно работали весь год над расширением как объемов, так и географии перевозок. С этой целью приобрели новые рефконтейнеры в Китае. Плюс мы выкупили весь парк рефконтейнеров компании Maersk, который находился на территории России на момент ее ухода. Можно сказать, что мы очень существенно приросли в плане технического оснащения, и это дает нам возможности для дальнейшей экспансии.

— «Полярная звезда» принимала участие в обоих рейсах лихтеровоза «Севморпуть» с Камчатки на запад?

— Да, мы участвовали как в первом, так и во втором судозаходе на Камчатку, соответственно, готовили к ним парк рефконтейнеров. Первый рейс был заявлен на начало лососевой путины, и хорошо, что он сместился на несколько дней: в последний момент было большое предъявление рыбы к перевозке. Конечной точкой маршрута стал Мурманск, откуда мы вывозили рыбу как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. Реальный срок доставки из Петропавловска-Камчатского до грузополучателей в Москве и Санкт-Петербурге составил менее месяца. Очень неплохой результат с учетом того, что в начале сезона цены на свежевыловленную рыбу довольно высоки.

Прямо сейчас выполняется второй рейс, на этот раз до Санкт-Петербурга, и мы ожидаем сопоставимые сроки. Надеюсь, что второй судозаход тоже пройдет без проблем.

Санкт-Петербург, конечно, логистически более удобен в силу более развитой инфраструктуры. Все-таки в Мурманске тяжеловато было с железнодорожной отправкой, мы столкнулись и с определенными портовыми сложностями. Нам очень помог мурманский агент, и в итоге рыба доехала по железной дороге до Санкт-Петербурга за три дня. Для железной дороги, я считаю, это очень хороший срок.

Безусловно, на машине можно доехать и быстрее. Но здесь мы, во-первых, везем 27 тонн, а не 20 тонн, как в рефрижераторной фуре. А во-вторых, такой объем, а это десятки контейнеров в неделю, машинами возить сложно, требуется дополнительное оборудование — дженсеты (навесные дизель-генераторные установки, обеспечивающие электроснабжение контейнеров во время автомобильной транспортировки. — Прим. ред.).

Самым неприятным моментом остается отсутствие привязки рейсов по Севморпути к периодам вылова рыбы: в этом году один судозаход был в самом начале путины, а второй — уже после ее окончания. Сейчас идут переговоры с Росатомом с участием и рыбаков, и перевозчиков о смещении рейсов в следующем году непосредственно под лососевую путину, так как рыба фактически является единственным грузом с Дальнего Востока. Если бы судно подходило в разгар промысла, было бы гораздо удобнее.

— Что происходит с южными маршрутами, к которым вы присматривались в прошлом году, например через Турцию? Насколько оправдались ваши ожидания?

— У нас используется парк рефконтейнеров на перевозках как из Турции, так и из Египта: доставляем свежие фрукты. И мы на этом маршруте себя чувствуем уверенно. Но это фруктовая история, не рыбная.

— Государство всячески призывает наших рыбаков наращивать экспорт в арабские страны и Африку. С точки зрения логистики насколько это перспективная история?

— Сложно сказать. Если говорить о странах Персидского залива, до начала ноября туда активно шла российская курица, и в большом объеме, пока у нас не ввели ограничение экспорта, поэтому грузопоток здесь существенный.

На африканском направлении пока качественных сервисов мало, не считая Египта, но это отдельная история. В целом мы готовы работать и на этот континент, например, через ту же Ригу, поскольку регулярных линий, которые связывали бы эти страны и Россию, еще недостаточно. Мы просчитываем периодически такие варианты, но пока и логистика дорогая, и спрос на российскую рыбу в этих регионах под вопросом.

Среди направлений, которые выглядят перспективными, я бы назвал перевозки из Латинской Америки. Пока идут тестовые отправки, но надеемся, что за год мы сможем сделать регулярный сервис: все-таки с Латинской Америкой у нашей страны давние связи. У компании есть рефпарк в Бразилии, в Сантосе, поэтому обсуждаем с партнерами фидерные перевозки по Латинской Америке, с тем чтобы собирать рефгрузы и уже дальше экспортировать их в Россию. В перспективе видим развитие перевозок из Эквадора, причем хочется их организовать как через Атлантику, так и через Дальний Восток.

— О каких грузах может идти речь?

— О разных. У нас уже были перевозки рыбы из Латинской Америки — на Санкт-Петербург через Ригу. Мы возили мясо как в Россию, так и в Казахстан. Я уже не говорю про бананы, которые из Эквадора поступают в нереальных объемах.

— А в обратную сторону?

— Экспорта рыбы мы не видим. Но как использовать контейнеры, чтобы не везти их в Латинскую Америку порожняком, у нас есть понимание и опыт.

— Кто сейчас ваши основные партнеры, в том числе в портах и на море? В каких направлениях вы планируете расширять партнерскую сеть?

— На Дальнем Востоке мы работаем преимущественно через терминальные мощности Владивостокского морского рыбного порта. На сегодняшний день группа «ТИГР» — наш основной партнер, который предоставляет весь комплекс услуг по хранению и перевалке рыбы, а вместе с нами и по транспортировке. Таким образом, мы осуществляем как импорт, так и экспорт, внутрироссийские перевозки и межпорт.

По железнодорожным перевозкам мы чаще всего работаем с компанией «Трансконтейнер», которая обеспечивает нас подвижным составом, и мы много где используем ее инфраструктуру.

Если говорить о морских линиях, то только на дальневосточном направлении у нас налажено взаимодействие с более чем десятью линейными операторами. Это CSTAR, SITC, Hub Shipping, Sinokor, «Транзит» и другие — мы смотрим, как быстрее, дешевле, удобнее нашим клиентам. Для внутрироссийских перевозок, наверное, на сегодняшний день мы активнее всего сотрудничаем с компаниями КМП и ДВЛК — развиваем перевозки на Камчатку и с Камчатки, причем не только межпорт, но и далее от Владивостока и по железной дороге в центральную Россию.

— А в тех странах, которые почти экзотика?

— Это SITC — китайская линия, перевозчик номер один в Юго-Восточной Азии. В партнерстве с ним мы развиваем перевозки между всеми странами региона и Россией.

— С точки зрения условий перевозки и хранения рыбопродукции как меняются требования со стороны ваших клиентов? Становятся ли они жестче или, наоборот, упрощаются?

— Последние годы наша компания активно участвует в разработке и поддержании перевозок с непрерывной холодильной цепью. В составе АСОРПС мы продвигаем такой формат на рынок, потому что, к сожалению, до сих пор много рыбы доставляется в изотермическом подвижном составе. Например, на Екатеринбург большая часть рыбы едет в вагонах-термосах, на более короткие расстояния — вся. В рефконтейнерах рыбу везут только на Москву и Санкт-Петербург, иногда на Новосибирск. Поэтому вся восточная часть страны до Урала потребляет значительное количество рыбы, доставленной с нарушением температурного режима.

Тем не менее мы видим, что многие компании борются за качество и кладут термодатчики даже в рефконтейнеры. Все операторы, и мы здесь не исключение, усиливают контроль за поддержанием температурного режима в пути следования. «Полярная звезда» использует порядка 40 точек ПТО на сети РЖД. Поэтому если какие-то контейнеры не дай Бог по пути выходят из строя, у нас на маршруте есть механики, которые контролируют визуально состояние рефконтейнеров и передают по сети необходимые запчасти для ремонта, чтобы не останавливать поезд.

В этом году спрос со стороны отечественных рыбаков и трейдеров на перевозку с поддержанием температурного режима действительно вырос. Мы это видим, причем это касается не только импорта, но и внутрироссийских отправлений. Скорее всего, с годами перевозка рыбы в изотермическом подвижном составе продолжит снижаться.

Поддерживать температурный режим можно либо в рефконтейнере, либо в автомобильном транспорте — автономных рефрижераторных вагонов еще очень мало. Но важный нюанс: в отличие от автотранспорта 100% грузов, перевозимых по железной дороге, во-первых, подлежит учету, а во-вторых, контролируется при погрузке и выгрузке не только субъектовыми ветеринарными врачами, но и сотрудниками Россельхознадзора, которые более независимы в части фиксации нарушений температурных условий.

— Исходя из вашей практики, расскажите, что может быть причиной недоморозки рыбопродукции, если речь не идет о поломке контейнера или другом чрезвычайном происшествии?

— Как правило, в 90% случаев речь идет о нарушении правил загрузки контейнера, хотя они прописываются во всех наших договорах и памятках. Например, мешки могут быть мокрыми, если погрузка производилась под дождем. Бывает, их складывают вплотную к двери, нарушая таким образом циркуляцию воздуха. В подобных случаях мы ничего сделать не можем, потому что груз идет с пломбой грузоотправителя, контейнер работает, мы видим, что подается холодный воздух, но на выгрузке при вскрытии температура рыбы может не соответствовать заданной. К сожалению, не все грузоотправители либо экспедиторы до сих пор контролируют такие моменты.

— И пытаются сэкономить, забив контейнер под завязку?

— Дело в том, что сейчас, отправляя рыбу, уже невозможно сэкономить на этом, потому что технически в контейнере можно везти не более 27 тонн: контейнеровоз больше не вывезет. Но 27 тонн рыбы — это не полный контейнер, поэтому причина неправильной загрузки даже не экономия, а небрежность, за которую приходится платить.

И конечно, рыба должна быть правильно подготовленной — замороженной до требуемой температуры, потому что рефконтейнер никоим образом не является средством для замораживания. Он предназначен исключительно для поддержания температурного режима. Изменить температуру груза в пути следования в сторону понижения невозможно, как ни пытайся.

— Рыбопромышленники регулярно поднимают вопрос о сезонном росте тарифов на вывоз рыбы с Дальнего Востока. Что можно сделать, чтобы избежать ценовых потрясений?

— У нас каждый год с рыбаками начинается спор о том, почему растут ставки в августе. Это традиционная тема. Мы всегда говорим, что готовы к подписанию круглогодичных контрактов с фиксированной ценой и объемами на условиях take or pay и предлагаем их нашим клиентам. С одними это работает, а с другими, к сожалению, не получается договориться. Тогда да, цена спотовая, когда действительно все зависит от рынка, и никакие инструменты государственного принуждения повлиять на это не смогут. Только если будет поддержка в виде субсидий, как на минтай.

Анна ЛИМ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Декабрь 2023 г.