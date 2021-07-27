РЖД простимулируют к льготам для минтая

Правительство опубликовало правила предоставления РЖД субсидий для обеспечения более комфортных условий перевозок продукции из минтая с Дальнего Востока в центральную часть страны.

Изменения вносятся в постановление правительства от 6 апреля 2019 г. № 406. Этот документ предусматривает правила предоставления РЖД из федерального бюджета субсидий на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции.

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь господдержка будет распространяться и на рыбу и рыбную продукцию — минтай и филе минтая. Возмещаться будут потери в доходах при транспортировке с железнодорожных станций дальневосточных регионов в другие субъекты РФ. При этом для перевозок внутри ДФО такая мера не предусмотрена.

Возмещаться будут потери в доходах, понесенные с с 15 апреля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

С помощью установления льготных условий на перевозку минтая планируется в том числе разгрузить холодильники под поступающий с путины лосось . Это важное решение, однако для снятия вопросов приема и хранения необходим целый комплекс мер, отметили руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews Online .

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