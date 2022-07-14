Иваси продолжает радовать уловами

На Дальнем Востоке продолжается пелагическая путина: к 12 июля добыто 63,5 тыс. тонн сардины-иваси и скумбрии. Это на 58% выше уровня прошлого года.

Нарастающий вылов иваси составил 38,6 тыс. тонн — в 2,4 раза больше показателя на отчетную дату 2021 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По его данным, скумбрии освоено почти 25 тыс. тонн (+4%).

Сейчас на промысле этих объектов работают семь средне- и крупнотоннажных судов под российским флагом. Добыча ведется на фронтальных зонах теплого антициклонического вихря южнее Малой Курильской гряды.

Уловы сардины высокие, иногда суточный вылов достигает 150 тонн, средний вылов на судосутки лова за неделю составил 60,6 тонны. В июле отмечается снижение среднего вылова иваси на судосутки. Однако это обусловлено не уменьшением скоплений, а подключением к промыслу среднетоннажных судов (суточные уловы которых заметно ниже, чем у крупнотоннажных), обратили внимание в ведомстве.

Кроме этого из-за быстрого прогрева поверхностных вод происходит перераспределение скоплений и рассеивание их на значительно большей акватории. По прогнозам науки, после перемещения флота на фронтальные зоны потока Ойясио в районе острова Итуруп промысловая обстановка значительно улучшится.

Уловы скумбрии у отдельных судов в сутки достигают 15 тонн, в среднем — 2,7 тонны.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews