Проблему финансовых потоков от браконьерства изучают на уровне АТР

Доклад, посвященный незаконным финансовым потокам от браконьерского промысла, выпустила Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG). Нелегальное рыболовство оценивается в 10-23,5 млрд долларов в год.

Проект, направленный на борьбу с финансовыми потоками от ННН-промысла, APG запустила в октябре 2021 г. В докладе, подготовленном по итогам работы, международная организация проанализировала факторы, которые мешают противодействовать отмыванию денег в этой сфере.

Незаконным рыболовством часто занимаются транснациональные преступные группировки, оно создает угрозы национальной и региональной безопасности, говорится в отчете. При этом браконьерство связано с рядом других преступлений — коррупцией, мошенничеством, торговлей людьми и наркотиками, рабством, незаконном оборотом наркотиков. Рука об руку с ННН-промыслом идут уклонение от налогов, фальсификация документов и таможенные нарушения, а также преступления против дикой природы, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию с сайта APG.

В качестве вызовов для правоохранительных органов Азиатско-Тихоокеанская группа называет недооценку транснационального характера браконьерства, недостаточную международную координацию по вопросам доходов от незаконного рыболовства, отсутствие параллельных финансовых расследований. Предварительное изучение показало, что многие юрисдикции ограниченно используют финансовые разведданные и информацию о характере и динамике незаконных финансовых потоков, связанных с ННН-промыслом, обратили внимание в организации.

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