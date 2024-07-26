Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

Мы публикуем четвертую, заключительную, часть статьи Вячеслава Зиланова о министре рыбного хозяйства СССР Александре Ишкове. Заслуженный работник отрасли рассказывает о попытках сместить Александра Акимовича с высокого поста, его жизни на пенсии, поведении в неформальной обстановке.

Отстаивая интересы рыбного хозяйства

Приходилось министру помимо повседневных рыбацких забот еще и преодолевать попытки определенных кругов по его обвинению в якобы ошибочности проводимого курса развития отрасли, в подрыве рыбных запасов. На этом основании предлагалось реформирование рыбного хозяйства вплоть до снятия Александра Ишкова с поста. Вспоминается и такой необычайный случай.

В 1965 году завершалась VII пятилетка, точнее семилетка, директивы которой принимались при Хрущеве в 1959 году, а заканчивалась она уже при Брежневе. Проходила семилетка под лозунгом «Догнать и перегнать Америку». В итоге рыбная отрасль задачу в основных компонентах решила. Вылов СССР в 1965 году составил 5,7 млн тонн — больше, чем у Соединенных Штатов, по потреблению на душу населения пока отставали, но не намного. Перспективы к дальнейшему развитию были обнадеживающими.

В этой связи каких-то неожиданностей для отрасли на XXIII съезде КПСС не ожидалось. Делегатами съезда были рыбаки и министр рыбного хозяйства. И вдруг в, казалось бы, ясную погоду грянул гром. И нешуточный.

На съезде всемирно известный писатель, лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов в своем выступлении буквально обрушился с критикой на министра Александра Ишкова.

«Пропадает тихий Дон…Азовский бассейн стоит перед реальной угрозой полного истощения рыбных запасов уже в ближайшее время. Если уловы только ценных рыб в нем достигали прежде свыше полутора миллионов центнеров в год, то в настоящее время они не превышают ста пятидесяти тысяч центнеров, то есть уменьшились в десять раз… не совсем продуманное хозяйствование министра рыбного хозяйства СССР товарища Ишкова уже поставило Азовский бассейн на грань катастрофы. … У Азовского моря «завтра» может не быть, если товарищ Ишков будет хозяйствовать так же, как и сегодня», — заявил Шолохов.

И далее пояснил: «…Хотелось мне выдать товарищу Ишкову по первое число, … но вечером встретился с фронтовыми друзьями, с давними товарищами, и черт меня дернул показать им выступление! Они обвинили меня в грубоватости, сказали, что товарищ Ишков неплохой человек и работник, и я дал им слово смягчить выступление. Поймите меня правильно, ведь чего только не сделаешь для фронтовых друзей! Хотелось бы мне покритиковать осетра, то есть министра. А тюльку — какой-нибудь Ростовский рыбвод — какой же смысл критиковать? Это выше моих возможностей. Дал слово — держись, и поэтому я умолкаю. Могу только торжественно воскликнуть в адрес товарища Ишкова: «Хай вин живе и пасется …на тюльке!» (на украинском — Прим. автора статьи)»

Не успели эти слова смолкнуть под гром аплодисментов, а недоброжелатели и завистники Александра Акимовича, коих было предостаточно, потирали руки — мол, будет непременно снят до окончания съезда. Да и в аппарате министерства многие так считали. И практика подсказывала: критика на съезде, да еще устами всемирно известного писателя — верный приговор на оставление государственного поста.

Как вспоминал тогдашний заместитель министра Николай Кудрявцев, на следующий день после выступления Михаила Шолохова Александр Ишков пригласил к себе в кабинет на Рождественский бульвар 12 секретарей обкомов КПСС из приморских регионов — участников съезда. В ходе беседы задал им вопрос: «Как по-вашему: я действительно такой плохой, как обо мне отозвался товарищ Шолохов?» Все дружно возразили и заверили в своей поддержке политики, которую ведет министерство. Было высказано и предположение, что «…очевидно, товарищ Шолохов озвучил подсказанную ему кем-то мысль…».

На съезде руководители областей и краев встали на защиту Александра Акимовича и тем самым предотвратили какие-либо оргвыводы из выступления писателя. А вот кто же был инициатором и посоветовал Шолохову выступить с обвинениями в адрес Ишкова?

Этого так и не выяснили. Полагаю, эта идея могла исходить только из аппарата ЦК КПСС и прежде всего от всесильного партийного идеолога Михаила Суслова. Именно он по традиции формировал состав выступающих на съездах и определял тезисы выступлений. Видимо, в ЦК КПСС была на примете новая, «своя», кандидатура на должность министра рыбного хозяйства.

В итоге «подстава» на съезде обошлась без каких-либо кадровых изменений. Спустили, как говорят, на тормозах. И правильно сделали.

На протяжении 40-летнего руководства рыбной отраслью Александра Ишкова ее центральный орган, в силу разных обстоятельств, четырежды менял статус в государственной системе, а сам Ишков два раз лишался ранга министра. Но при всех непростых для него обстоятельствах он отстаивал свою позицию: управление рыбной отраслью должно осуществляться посредством Министерства рыбного хозяйства. Такой подход остается актуальным и сегодня.

В феврале 1979 года Александр Акимович под давлением партийной номенклатуры вынужден был в возрасте 73 лет уйти на пенсию. Он хорошо понимал, что возраст дает себя знать и уходить на покой надо. Вместе с тем Александр Ишков хотел покинуть должность министра рыбного хозяйства СССР в следующем году, после завершения выставки «Инрыбпром-80». Там он предполагал высказать свои мысли о путях дальнейшего развития как мирового рыболовства, так и отечественной рыбной отрасли.

Итог деятельности министра Александра Ишкова кратко характеризуют две цифры: в 1940 году, когда он принял рыбное хозяйство, вылов составлял всего 1,3 млн тонн, а в 1975 году — 10,4 млн тонн. Таких впечатляющих успехов не добивался никто не только из его последователей в нашей стране, но и ни один министр рыболовства зарубежных государств.

Осень патриарха

Выйдя на пенсию, Александр Акимович не планировал полностью прекратить трудовую и творческую деятельность. Он задумал написать книгу о становлении и перспективах развития рыбного хозяйства страны. Для составления плана книги Ишков не раз собирал у себя дома тех, кто мог ему искренне посодействовать в этой интересной работе. План был подготовлен, и Александр Акимович приступил к подбору материала.

Между тем его продолжала беспокоить болезнь, к тому же заболела и его верная спутница жизни — обаятельная, скромная Лидия Ивановна. Не меньше беспокоило бывшего министра будущее отрасли, особенно проблема, как избежать потери районов лова в целом ряде акваторий Мирового океана.

На одной из наших встреч он попросил принести карту Южного океана с морскими районами Антарктики и, рассматривая ее, выдвинул весьма перспективную идею. Суть ее заключалась в создании с фирмами из стран, примыкающих к районам промысла, смешанных предприятий для береговой переработки криля и рыбы. Предполагалось одну часть продукции реализовывать на мировом рынке, а другую — в нашей стране. «Опорных точек», где флот бы действовал постоянно, в Южном океане определилось 10, в том числе в Новой Зеландии, Австралии, Аргентине, Чили, ЮАР и на ряде островов.

Такой подход, по мнению Александра Акимовича, позволил бы на прочной основе довести вылов в Южном океане до 5-6 млн тонн и удерживать его постоянно, а также привлечь иностранные инвестиции для обновления и строительства флота и береговых перерабатывающих мощностей.

Однако уже образующаяся «изолированность» бывшего министра от действующих госструктур не позволила ему полностью развить интересную идею. Вместе с тем, используя такой подход, в последующем все же удалось получить «добро» от ЦК КПСС и правительства СССР на создание смешанных советско-иностранных компаний по добыче рыбы в открытых районах Мирового океана. Это было сенсационное решение для того периода. К сожалению, практически его реализовать не удалось — по известным «реформаторским» причинам, а затем и в связи с развалом СССР.

Примерно в это же время Ишков при встрече вдруг неожиданно для меня спросил: «Поедешь со мной работать за границу?» Я опешил, ведь здоровье Александра Акимовича было не на высоте. Подумав, все же ответил: «Да, готов». Тогда Ишков впервые за весь период моей работы под его началом хлопнул меня по плечу и сказал: «Пока никому ни слова. В Анголу буду проситься советником по рыболовству в правительство Душ Сантуша. Некоторая поддержка «в верхах» имеется».

К этой теме больше Александр Акимович не возвращался: здоровье ухудшалось, к тому же ушла из жизни Лидия Ивановна.

Последний мой разговор с Ишковым состоялся в середине мая 1988 года, незадолго до его кончины. Я позвонил ему в больницу, попросился проведать, сказав, что получил назначение на должность заместителя министра рыбного хозяйства СССР. Александр Акимович очень взволнованно и как-то необычайно радостно поздравил, затем, помолчав, добавил: «Все у нас было. Одно время я хотел тебя перевести в научно-исследовательский институт, потом раздумал. Был случай, предлагал и на должность заместителя министра, но кое-кто в отделе ЦК КПСС не соглашался. Еще раз поздравляю: заслуженно. Выйду из больницы, заходи, есть о чем поговорить».

Это были последние слова, которые я слышал от Александра Акимовича Ишкова. Он ушел из жизни 1 июля 1988 года в возрасте 83 лет.

Однако даже после этого он не давал покоя своим недоброжелателям. Распространялись слухи о том, что Ишков якобы покончил с собой или что его судили и расстреляли в связи со вскрытыми хищениями в магазинах «Океан». Все это вымыслы, рожденные завистью к его достижениям, к достижениям Советского Союза в области морского рыболовства.

Эти достижения в период руководства отраслью Александра Акимовича и сейчас не дают покоя поборникам нового русского капитализма. Годами мусолится в СМИ так называемое «рыбное дело», создаются фильмы, телепередачи, основанные на вымыслах и «полетах мысли», но не на фактах. Видимо это нужно прежде всего либеральным правящим кругам новой капиталистической России, которые стремятся опорочить не только Ишкова, но и весь советский период нашей страны. Но факты говорят о другом.

Норвежцы, которые больше всех ценили Александра Акимовича как министра и партнера по переговорам, в одной из своих ведущих газет писали: «Сообщение о том, что 73-летний министр рыбного хозяйства СССР Александр Ишков покидает свой пост, отчетливо знаменует окончание эпохи бурного развития рыболовства в Советском Союзе».

В принципе эти слова оказались пророческими. С развалом СССР рыбное хозяйство России столкнулась с невиданными трудностями и вот уже почти 30 лет находится в глубоком кризисе, прежде всего, в управленческом, и в неопределенности главных целевых установок. Это уже отдельная тема для других людей с другим мировоззрением. Им с министром Ишковым тягаться не по силам.

Неформально

Вспоминается Александр Ишков и в неофициальной обстановке, хотя таких встреч было у меня немного. Мне пришлось неоднократно бывать с ним за рубежом в периоды, когда в переговорном процессе был тайм-аут, шесть или семь раз бывать у Александра Акимовича на даче и дома.

Радушно встречать гостя он всегда выходил сам. Если это было предобеденное время, оставлял на семейный обед. Старался создать атмосферу непринужденности, давал возможность высказаться, не давил своим авторитетом.

За рубежом в перерывах между встреч Александр Акимович любил посмотреть достопримечательности того или иного города, страны. Приглашал на такие прогулки всех, кто был свободен от анализа материалов и подготовки к очередному раунду переговоров.

Запомнились прогулки в Бельгии, где Ишков интересовался музеем Наполеона в районе Ватерлоо, домом Рембрандта, костелами в Амстердаме. Хотя уже тогда у него болели ноги, он мужественно поднимался по винтовой лестнице одного из костелов, где, по преданию, была размещена часть креста, на котором был распят Христос. Мы, молодые, с тоской смотрели на эту винтовую лестницу. Сопровождавшего нас мэра Амстердама он подробно расспрашивал о бюджете города, о деятельности депутатов, полиции, затевал разговоры на другие столь же далекие от рыболовства темы.

В конце одного такого интересного дня, уже заходя к себе в номер, усталый и довольный, Александр Акимович заметил: « Вот так надо жить, создавать, творить, невзирая на трудности». Я спросил: «О чем и о ком Вы?» Он, прищурившись, смеясь только уголками глаз, ответил: «Конечно, не о Наполеоне, а о Рембрандте и Христе».

Часто он выходил из гостиницы утром или вечером в сувенирные магазины, доставляя нам, сопровождавшим, дополнительные хлопоты, и покупал какой-нибудь мелкий сувенир. Для него было важно купить именно самому. Одно время Александр Ишков увлекался коллекционированием спичечных коробков гостиниц, в которых останавливался.

В одной из последних командировок в Канаду Александр Акимович был приятно поражен, когда в океанариуме узнал огромную косатку, которую впервые увидел там же более 10 лет назад. Дрессировщик дал животному команду показаться из воды (на треть туловища), и Ишков, без боязни похлопав ее, весело сказал: «Да, стареем потихоньку, но мощь чувствуется». Дрессировщик был бледен: никто из посетителей с этой косаткой так запросто не обращался.

«Вы ведь, — сказал он, — рисковали, и все мы рисковали: она могла вас схватить». Александр Акимович отпарировал, обращаясь уже к министру рыболовства Канады Ле Блану: «Нет, нет, она меня знает, к тому же международных скандалов нам, рыбакам, не нужно».

В наше время, отмечая многогранную деятельность министра, можно с уверенностью еще раз подчеркнуть, что Александр Акимович Ишков занял видное место в истории отечественного и международного морского рыболовства. Достойным памятником ему от соратников и современников было бы издание монографии « Рыбное хозяйство Советского Союза», план которой в свое время составил сам Александр Акимович.

Из всей плеяды министров рыбного хозяйства нашей страны Ишков — наиболее яркая, многогранная личность, вписавшая созидательные страницы в историю развития не только отечественного рыбного хозяйства, но и мирового рыболовства.

Рыбацкая общественность всегда уважительно относилась к Александру Акимовичу как к руководителю отрасли и человеку, понимающему труд и нужды рыбаков. В честь него дальневосточная компания «Океанрыбфлот» наименовала современный БАТМ «Министр Ишков», Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) учредила юбилейную медаль «100-летие со дня рождения министра рыбного хозяйства СССР А.А. Ишкова», а на здании, где он работал в последние годы, установлен памятный барельеф.

Родина по достоинству оценила заслуги министра Александра Ишкова в становлении и развитии отечественного рыбного хозяйства. Он удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден пятью орденами Ленина, а также орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, семью медалями и рядом наград от зарубежных государств. Кроме того, Александр Акимович неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР и делегатом пяти партийных съездов.

Опыт Советского Союза в области морского рыболовства, опыт и деятельность наркома — министра рыбного хозяйства Александра Ишкова должны стать достоянием нового поколения специалистов-«рыбников» нашей страны.

Вячеслав Зиланов, профессор, заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный гражданин Мурманской области, член РУСО.

Первую, вторую и третью части статьи можно прочитать в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

Fishnews

Июль 2024 г.