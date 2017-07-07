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Итоги недели – в обзоре Fishnews

Итоги недели – в обзоре Fishnews

В ежедневном режиме Fishnews сообщает о том, что происходит в рыбной отрасли России и других стран. Для того чтобы читатель мог оперативно получить информацию о самом важном, мы решили каждую пятницу представлять обзоры о ключевых событиях и заявлениях уходящей недели.

Безопасность рыбаков

Проблему, значение которой трудно переоценить, – безопасность судов, обсуждали на всероссийском совещании во Владивостоке 3 июля. Статистика показывает: в прошлом году по сравнению с 2015-м на промысле практически вдвое возросло число случаев пропажи членов экипажа и гибели или причинения тяжелого вреда здоровью. Росрыболовство рассказало, какие меры планируется принимать для повышения безопасности.

Юбилей закона

Нынешняя неделя началась также с маленького юбилея: ровно год исполнился с момента выхода изменений закона о рыболовстве. Продолжается подготовка подзаконной базы. Рыбное ведомство рассчитывает, что механизм инвестиционных квот станет стимулом для постройки более 100 судов и подтолкнет к созданию новых береговых фабрик. Впрочем, не будем забывать, что изменения закона инвестквотами не ограничились: значительная часть новых правил вступит в силу только в 2019 г. В том числе по прибрежному рыболовству. В законе пока остается разночтение в регулировании «прибрежки»: 5 июля Госдума должна была рассмотреть законопроект, устраняющий несостыковку. Однако в итоге рассмотрение перенесли – на какой срок, пока не известно.

Поправки для рыбоводов

Законодательные изменения произошли в сфере аквакультуры. 1 июля президент Владимир Путин подписал поправки, которые должны решить наболевшие вопросы использования для товарного рыбоводства земель лесного фонда, а также осуществления аквакультуры в русловых прудах. Эксперты в ближайшее время прокомментируют новый закон на нашей площадке.

Продление эмбарго

На прошлой неделе вышел указ о продлении антисанкций: попадающим под эмбарго товарам путь на российские прилавки заказан до конца 2018 г. Правительство пока оставило без изменений перечень государств и товаров, на которые распространяются ограничения. Глава Минсельхоза Александр Ткачев, общаясь со СМИ, заявил, что корректировка списка продукции не исключена, сейчас ведомство анализирует рынок. Власти также не устают повторять, что эмбарго создает дополнительные возможности для отечественных аграриев.

Новые правила от ФСБ

Немалое внимание читателей на этой неделе привлек проект новых правил пограничного режима: ФСБ представила на портале regulation.gov.ru документ, который должен прийти на смену 515-му приказу. Рыбаки давно ждут новых правил и решения вопроса с работой маломерного флота в темное время суток. По предложенному проекту пока высказываются осторожно – его еще предстоит изучить детально, в том числе на местах.

Контроль за контролерами

Запомнились нам и новые обсуждения реформы контроля и надзора. Предпринимателям обещают контролера-партнера, который не будет гнаться за штрафами и серьезно займется профилактикой. Премьер Дмитрий Медведев подписал новые постановления об использовании при проверках так называемых чек-листов – жесткое ограничение вопросов, по которым будет оцениваться соблюдение требований на предприятиях, должно поумерить пыл контролеров. Правда, в деле борьбы с избыточными административными барьерами без новых заседаний, видимо, никак не обойтись: контролировать контролеров на уровне правительства будет специальная аттестационная комиссия.

С наступающим!

Завершается неделя позитивно: в разных регионах с размахом отметят День рыбака. Программу обещают насыщенную. Причем главный для тружеников отрасли праздник особенно душевно обычно проводят в рыбацких поселках. Нынешний год, надо думать, исключением не станет.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поздравил рыбаков прямо с борта промыслового судна. По традиции, рассказал о главных задачах на перспективу. Цель – не только повысить эффективность добычи, в приоритете – значительно улучшить условия работы в море, заявил глава ведомства. Рыбакам он пожелал богатых уловов, успехов и теплой встречи на берегу.

Принимают рыбацкие компании поздравления и от других организаций, партнеров и друзей. Коллектив Fishnews также от всей души поздравляет всех, кто трудится в отрасли. Хорошего настроения Вам и успехов в работе!

Fishnews

НазадМетки: аквакультуравладивостокправительстворосрыболовство

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