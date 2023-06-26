Интервью

26 июня 2023 года
Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ

Новые заводы открыли нам дополнительные возможности

Илья РАКОВСКИЙ, Председатель Союза рыбопромышленников Карелии

Рыбопромышленные компании Карелии стали одними из ключевых участников программы инвестиционных квот на Северном бассейне. Причем с разными проектами. Сталкиваются ли северяне с теми же проблемами, что и их коллеги на Дальнем Востоке, и какие планы есть по развитию бизнеса, в интервью Fishnews рассказал председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

— Илья Владимирович, у компаний — участниц союза был достаточно большой пакет проектов под инвестиционные квоты на Северном бассейне. И в сфере береговой переработки, и в сфере строительства флота. Расскажите, пожалуйста, что это за проекты и на какой стадии их реализация.

— Предприятия, которые входят в Союз рыбопромышленников Карелии, реализовали два проекта по созданию в республике рыбоперерабатывающих заводов. Также в пакете пять судостроительных проектов: три ярусолова для РК «Вирма» и два траулера-свежьевика для компании «Согласие».

Рыбоперерабатывающие заводы ООО «Рыботорговая сеть» и ООО «Группа «Баренц» построили в Карелии, на территории опережающего развития «Кондопога». Эта ТОР образована именно для размещения пищевых перерабатывающих производств. Мы находимся далеко и от основных районов промысла, и от больших рынков сбыта. Тем не менее в Карелии тоже надо создавать рабочие места, восстанавливать собственную перерабатывающую промышленность. С учетом этого предприятиям требуются дополнительные стимулы. И федеральное правительство, правительство региона поддержали инициативу организации территории опережающего развития.

Новые предприятия уже играют свою роль в обеспечении рабочих мест и возрождении перерабатывающей промышленности. Эти заводы введены в эксплуатацию, действуют. В прошлом году, к сожалению, нам не удалось продемонстрировать запланированные показатели рыбопереработки. Дело в том, что два наши основных поставщика трески и пикши для береговых производств — суда «Беломорск» и «Кемь» — были задержаны в Норвегии, а затем нам пришлось забрать их без ремонта. Они не были готовы для предъявления регистру. В итоге эти суда выпали из общего графика расстановки флота и не могли снабжать сырьем наши заводы. Промысловая обстановка в Баренцевом и Норвежском морях в прошлом году, особенно во втором полугодии, была крайне неблагоприятной. Все были озабочены тем, чтобы освоить свои объемы, и найти партнеров для выборки квот не представлялось возможным.

В то же время мы отработали на новых предприятиях весь технологический процесс, произвели в 2022 году достаточно большой объем продукции из трески и пикши. Это и филе, и порционная продукция — в зависимости от того, какой была потребность рынка. Мы выпускали продукцию из прилова - большой популярностью пользовались стейки, так как цена на эту продукцию гораздо ниже, чем на филе... И сейчас мы видим существенный спрос на белую рыбу в ассортиментной категории с самой низкой ценой.

— Уточните, пожалуйста, о каком рынке идет речь.

— У нас изначально был ориентир на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, чтобы получить быстрый отклик о нашей цене, логистике, технологиях.

Также на этих предприятиях мы занимались фасовкой нашей продукции из пелагических видов рыб, на это был достаточно большой спрос. Кстати здесь нам пришлось и возвращение к промыслу мойвы.

Новые заводы позволили организовать переработку рыбы таким образом, чтобы быстро распределять продукцию по рынку. Мы начали практически напрямую работать с торговыми сетями. При этом помощь нам оказывали трейдеры, склады, но роль дополнительных участников становится все менее существенной. Думаю, со временем мы выстроим полностью ритмичную отгрузку и сможем удовлетворять потребности торговых сетей в этом плане.

В той же зоне, где расположены рыбоперерабатывающие заводы, при поддержке Минэкономразвития России и правительства Карелии строится технопарк по производству пищевой упаковки. Такие материалы будут использоваться для нужд береговых перерабатывающих предприятий и флота. Мы увидели спрос на упаковочные материалы, образовавшийся в связи с последними событиями, санкционными ограничениями.

— С береговыми заводами ситуация более-менее ясна, их достаточно активно запускали в рамках программы инвестиционных квот. С флотом, наверное, дела обстоят сложнее?

— Да, с судами ситуация гораздо сложнее. Особенно это касается двух траулеров-свежевиков для компании «Согласие», так как договоры по ним заключались последними и мы не успели до введения санкционных ограничений получить полностью технологический проект и закупить оборудование для новостроя. Сейчас рассматриваются разные варианты, как выйти из положения, чтобы заказчик судов пострадал как можно меньше.

Еще три ярусолова строятся на Северной верфи в Санкт-Петербурге для РК «Вирма». Ситуация по этим судам рассматривается на рабочей группе «Инцидент-42». Конечно, как и у всех, у нас есть стандартная проблема с верфью — более высокий процент исполнения графика инвестиций по отношению к проценту исполнения графика строительства. Это практически повсеместная ситуация, проект перефинансирован по отношению к той точке готовности судна, в которой мы сегодня находимся.

— Как говорят: рыбаки оплатили проблемы судостроения.

— Внешне это может выглядеть так. Мы не можем утверждать, что это так на 100%, тем не менее выделяемые средства точно не полностью пошли на строительство заказанных судов.

Сейчас, конечно, мы вместе с кредитующим нас Сбербанком многие ошибки прошлого исправляем.

Научились работать практически в формате эскроу-финансирования с подтверждением реестра платежей, идущих на конкретный инвестиционный объект. Сейчас кажется, что так надо было поступать с самого начала, но вернуться в прошлое, конечно, невозможно.

Проблемы мы пытаемся решить с верфью совместно, диалог налажен, то есть какого-то тупика нет. Много технологических сложностей, но в принципе процесс идет.

— А что могло бы сделать в этой ситуации государство?

— Той координации, которая организована, в общем-то, достаточно. Сейчас выполняется функция медиации в первую очередь, то есть регулирование конфликтных ситуаций, чтобы не доводить их до неприемлемого состояния как со стороны верфи, так и со стороны заказчика.

— На Дальнем Востоке на слуху ситуация с предприятием на Камчатке, которое столкнулось с угрозой штрафов из-за неоднозначного норматива по выпуску продукции. Речь идет об участнике программы инвестквот. Как вы оцениваете эту проблему, учитывая, что члены союза также ввели в строй перерабатывающие заводы?

— Конечно, отрасль внимательно следит за ходом этого процесса и судебными документами, которые появляются в открытом доступе. У всех здесь своя правда, и надо понять происхождение проблемы. У Росрыболовства это нормативно-правовая база, которая ранее не применялась, и практики ее работы нет. У рыбаков — тоже проблема не до конца отработанной на практике регламентации функционирования этих заводов.

Корректировка нормативно-правовой базы будет осуществляться в процессе реализации инвестиционных проектов. Мы видим, что законодательство в этой сфере меняется и по предложению Минсельхоза, Росрыболовства, и по предложению Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Поэтому я надеюсь, что ситуация будет сбалансирована. Ведь понятно, что в действиях рыбаков не было злого умысла.

Заводы строились на частные средства, нужно в том числе возвращать кредитные деньги. Так что предприятия проектировались, чтобы работать, а не для того чтобы идти на какие-то ухищрения с отчетностью. Таких инвесторов у нас в отрасли нет.

— В прошлом году после трехлетнего перерыва Россия возобновила промысел мойвы на Северном бассейне. Насколько это важно для рыбаков вашего объединения?

— Для нас промысел мойвы — это существенная прибавка к вылову. Кроме того, это возможность вернуться к привычной расстановке пелагического флота: сначала он работает на мойвенной путине, а потом переходит к добыче путассу. Это способствует более равномерной загрузке судов по году.

И конечно, мойва — ценная для рынка рыба, подходящий товар по цене и качеству. Поэтому и мы, и рынок возвращения мойвы ждали.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Июнь 2023 г.

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