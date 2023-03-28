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Требования, которые предъявляются к участникам «берегового» направления программы инвестквот, должны быть логичны и однозначны, отмечают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока

Опыт первого этапа добавил беспокойства инвесторам

Угроза огромных штрафов для инвесторов, вкладывающихся в береговую переработку, — это проблема для реализации не только первого, но и второго этапа программы инвестквот, уверены в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Проблема, с которой столкнулись участники «берегового» направления программы инвестквот, не добавляет бизнесу уверенности в завтрашнем дне. Требования, которые предъявляются к предприятиям, должны быть логичны и однозначны, отмечают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Напомним, что речь идет об обязательствах по выпуску продукции на береговом предприятии, предусмотренных договором на инвестквоты. Иск Росрыболовства к одной из камчатских компаний по этому поводу уже находится в суде.

Есть опасения, что такая практика распространится и на другие предприятия, хотя инвесторы думали, что в своей работе они выполняют установленные требования, рассказал Fishnews председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Совсем недавно, 23 марта, премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, отдельно отметил успехи в расширении производственной базы и в пример привел как раз те самые 25 береговых заводов, построенных под инвестквоты. Получается, бизнес поверил государству, включился в программу инвестиционных квот, построил современные предприятия, а теперь может остаться с огромными штрафами, обратили внимание в координационном совете.

Проблема общая, так как речь идет об инвестиционном климате, когда производители вправе рассчитывать на понятные и выполнимые требования, заявил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. «Неоднозначность трактовки законодательства сегодня тяжким бременем ложится на предприятия», — прокомментировал он.

На опасность прецедента указали президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов и руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

За событиями на Дальнем Востоке следят и в других регионах. «У нас на Севере эта тема обсуждалась среди промышленников, которые построили «инвестиционные» береговые заводы. Если коротко, то реакция выражается следующими словами: «Если подобные иски Росрыболовства придут на Север, то рыбопромышленники закроют фабрики и распустят коллективы, — рассказал председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. — Это именно так было выражено несколькими владельцами «инвестиционных» фабрик».

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НазадМетки: дальний востоккамчаткаправительстворосрыболовство
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