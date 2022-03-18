Карельские рыбаки продолжают инвестиции в обновление флота

Онежский завод построит два траулера-свежьевика для карельской компании «Согласие». Оба судна, участвующих в программе инвестквот, планируется использовать на промысле трески и пикши в Северном бассейне.

Карельская компания «Согласие» и Онежский судостроительно-судоремонтный завод подписали контракт на строительство двух траулеров-свежьевиков для промысла трески и пикши в Северном бассейне. В соответствии с требованиями к объектам инвестиций, определенным правительством, длина таких судов должна быть не менее 30 метров, а производительность — от 20 тонн охлажденной продукции в сутки.

Аукцион по распределению инвестиционных квот инвестпроекты «Согласия» выиграли еще в декабре 2020 г. Рыбаки заранее договорились о размещении обоих заказов на судостроительном заводе в Петрозаводске.

Однако договор о закреплении долей инвестиционных квот с компанией был заключен только в сентябре 2021 г. Как рассказали Fishnews в Союзе рыбопромышленников Карелии, за это время Онежский судостроительный завод сформировал портфель судостроительных заказов на 2021 — 2023 гг. без учета инвестиционных проектов «Согласия». В частности, компания «Русский краб» выбрала эту верфь для строительства крупной серии краболовов.

В результате возобновить договоренности с судостроителями карельские рыбаки смогли только в марте 2022 г. На минувшей неделе в Петрозаводске прошла серия встреч по проработке измененных контрактных условий по строительству свежьевиков.

«Мы рады, что «Онежский судостроительно-судоремонтный завод подтвердил наш запрос на строительство судов и графики работ, — рассказал Fishnews владелец ООО «Согласие» Игорь Чевычало. — Теперь будем запускать процедуру получения согласования в Минпромторге и Росрыболовстве. Планируем завершить строительство и получить суда в эксплуатацию в 2026 году».

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