Ледокольное спасательное судно «Справедливый» особо отличилось в сезон «А» минтаевой путины. Оно сняло с мели средний траулер, отбуксировало два судна, потерявших ход, также команда ЛСС выполнила три размотки винто-рулевой группы. По итогам рейса, проходившего в тяжелых погодных условиях, экипажу вручили ведомственные награды Росрыболовства и благодарственные грамоты от минрыбхоза Камчатки. О нелегкой работе морских спасателей Fishnews рассказал капитан «Справедливого» Сергей Томилин.

— Сергей Николаевич, как проходили спасательные операции, что оказалось самым сложным?

— Сложно было сдергивать с Парамушира СРТМ «Островной-5». Он лежал на боку на камнях. Когда мы подошли 27 декабря, камчатское пассажирское судно его уже развернуло носом в море, в пролив. Мы первый раз завели буксир — неудачно. Видимо, за что-то зацепились, потому что там грунт не очень чистый, порвалась капроновая вставка. Пришлось заводить буксирную линию второй раз, после этого траулер благополучно сняли. Поставили к борту, провели водолазный осмотр, а потом буквально за 10 минут до камчатского Нового года передали другому судну компании — владельца «Островного-5». Его отбуксировали в Славянку на ремонт.

Тяжелая ситуация возникла и с транспортом «Амбер Балтик», потерявшим ход. Погода была штормовая, высота волны 5-6 метров и порывы ветра от 25 метров, иногда даже под 30 метров в секунду. Судно сильно дрейфовало, сначала на одном якоре стояло, потом отдало второй якорь. «Справедливый» подошел, со второй попытки подал проводник, и потом почти сутки мы штормовали вместе.

— А размотки прошли в плановом режиме? Или там тоже возникли сложности?

— Нет, в этом году все-таки судоводители были более осторожными. Ведь некоторые пытаются сами размотать, вращая винт, давая то передний, то задний ход. В результате сетные материалы еще сильнее наматываются на винто-рулевую группу, потом они вообще оплавляются, тогда работать очень сложно. А на прошедшей путине винты освободили достаточно быстро.

Быстро управились и с буксировкой судна «Виктория» — оно стояло недалеко от Парамушира со стороны океана, погода была хорошая, без ветра. «Справедливый» взял «Викторию» на буксир в течение 15 минут и повел в Петропавловск-Камчатский.

— Первую спасательную операцию — по снятию судна с мели — вы провели в канун Нового года. А когда у «Справедливого» завершился сезон?

— Рейсовое задание у нас было по май — это охотоморская путина, беринговоморская зимняя экспедиция. Когда сезон завершился, «Справедливый» сменил экипаж в Петропавловске-Камчатском и получил новое рейсовое задание — уже с конца мая по 23 сентября. В данный момент ЛСС находится на Камчатке в режиме дежурного спасателя — четырехчасовая готовность к выходу в море. Ведь сейчас ловят и краба, и сельдь, в Беринговом море добывают минтай, на Курилах — кальмара.

— Можете вспомнить самые тяжелые спасательные операции за вашу карьеру?

— Нет. Каждая сложна по-своему. Да возьмите хоть обычную швартовку к одному и тому же причалу на одном и том же судне. Все равно будет разная обстановка: то ветер, то течение не оттуда, то еще что-нибудь, то плохое настроение у капитана или у лоцмана. Условия всегда отличаются, не бывает одинаковых ситуаций в море.

— Что посоветуете рыбакам, чтобы поменьше случалось аварийных ситуаций?

— А что посоветовать?.. Все зависит от профессионального мастерства, навыков судоводителей, механиков, матросов, от команды. Если команда профессиональная — все правильно делает, как положено, выполняет требования руководящих документов по управлению безопасностью — то риск аварии становится минимальным. А остальное уже, как у нас говорят, — морская практика.

— А расскажите, пожалуйста, про команду «Справедливого». На кого приходится самая большая ответственность и нагрузка? Помимо капитана, конечно.

— При спасательных операциях основная нагрузка ложится на палубную команду, старшего помощника, который на корме руководит заводкой буксира, механическую службу. Главное, чтобы все механизмы работали безотказно.

Часто требуется спуск водолазной группы — у водолазов тоже сложная работа. Опускаются они вроде бы неглубоко — на 6-10 метров, но надо помнить, что люди трудятся в морской воде, к тому же очень холодной.

— Технического оснащения «Справедливого» хватает, чтобы выполнять поставленные задачи? Или хотелось бы поставить на ЛСС что-то посовременнее?

— В перспективе, как говорит руководство Росрыболовства, будут закладываться новые спасательные суда — с антиподами и подруливающими устройствами. Наши «Справедливый», «Суворовец» и «Сибирский» строились давно, им уже больше 40 лет. Да, они устарели в некотором отношении, но для той работы, которую мы выполняем, — достаточны, оборудования хватает.

Хочется, конечно, все сделать получше. Особенно когда в штормовую погоду подходишь кормой к носу аварийного судна для взятия его на буксир — приходится вставать на якорь, чтобы наш нос не «рыскал». Потому что носовая «подрулька» иногда не справляется, а на корме «подрульки» нет.

Также желательно иметь на ЛСС многоразовые пневматические линеметы, чтобы забрасывать линь на аварийное судно. Ведь руками иногда невозможно докинуть выброску, приходится подходить ближе, это опасно. А при наличии пневматического линемета достаточно подойти метров на 50.

Вообще на судах есть линеметы для аварийного случая — с четырьмя ракетами, но это регистровая вещь, дорогая, их нужно заменять после каждого использования. Поэтому автоматические линеметы стали бы хорошим решением.

В России делают такие устройства. Более того: когда в 1985 году я работал на плавбазе «Сухона», у нас был самодельный линемет из трубы, баллона со сжатым воздухом, барометра и рычага. Так что обеспечить линеметами суда-спасатели вполне можно.

Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Август 2023 г.