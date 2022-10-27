Для безопасности рыбаков обещают восемь новых судов

Для аварийно-спасательного флота Росрыболовства планируется построить 8 судов. При этом в связи с санкциями потребовалось создание нового проекта.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов провели совещание по вопросам строительства аварийно-спасательного флота, рыбопромысловых и научно-исследовательских судов.

Во встрече участвовали руководитель ОСК Алексей Рахманов, директор ВНИРО Кирилл Колончин, руководство Северной верфи, Выборгского и Хабаровского судостроительных заводов, рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР.

Обновление аварийно-спасательного флота Росрыболовства обсуждалось первым вопросом. Всего планируется построить 8 судов. На совещании был представлен концептуальный проект аварийно-спасательного судна, которое подходит для спасателей Северного и Дальневосточного бассейнов. Необходимость создания нового проекта была связана с заменой импортного оборудования, отметили в пресс-службе.

«Концепция единого проекта согласована экспедиционными отрядами Росрыболовства, необходимо переходить к следующему этапу», — отметил Илья Шестаков.

На совещании договорились, что ОСК разработает техническую документацию, чтобы в следующем году уже приступить к строительству.

«Участники встречи обсудили проблемные вопросы строительства рыбопромысловых судов: результаты переговоров заказчиков строительства и судостроительных заводов по устранению претензий и установлению окончательных сроков строительства в рамках заключенных инвестиционных договоров, предложения по оптимизации работы», — отметили в пресс-службе

На совещании также согласовали дальнейшую работу по строительству НИСов.

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