Для безопасности рыбаков обещают восемь новых судов
Для аварийно-спасательного флота Росрыболовства планируется построить 8 судов. При этом в связи с санкциями потребовалось создание нового проекта.
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов провели совещание по вопросам строительства аварийно-спасательного флота, рыбопромысловых и научно-исследовательских судов.
Во встрече участвовали руководитель ОСК Алексей Рахманов, директор ВНИРО Кирилл Колончин, руководство Северной верфи, Выборгского и Хабаровского судостроительных заводов, рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР.
Обновление аварийно-спасательного флота Росрыболовства обсуждалось первым вопросом. Всего планируется построить 8 судов. На совещании был представлен концептуальный проект аварийно-спасательного судна, которое подходит для спасателей Северного и Дальневосточного бассейнов. Необходимость создания нового проекта была связана с заменой импортного оборудования, отметили в пресс-службе.
«Концепция единого проекта согласована экспедиционными отрядами Росрыболовства, необходимо переходить к следующему этапу», — отметил Илья Шестаков.
На совещании договорились, что ОСК разработает техническую документацию, чтобы в следующем году уже приступить к строительству.
«Участники встречи обсудили проблемные вопросы строительства рыбопромысловых судов: результаты переговоров заказчиков строительства и судостроительных заводов по устранению претензий и установлению окончательных сроков строительства в рамках заключенных инвестиционных договоров, предложения по оптимизации работы», — отметили в пресс-службе
На совещании также согласовали дальнейшую работу по строительству НИСов.
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews