Спасательный флот продолжает нести вахту

Ледокольно-спасательные суда «Справедливый» и «Суворовец» остаются на дежурстве. Оба ЛСС находятся в Петропавловске-Камчатском, готовые прийти на помощь рыбакам в Охотском и Беринговом морях.

«Суворовец» завершает ежегодное межрейсовое техническое обслуживание, «Справедливый» пройдет его осенью, рассказал Fishnews начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Сергей Пухов.

«Сейчас идет лососевая путина, также ведется добыча минтая в Беринговом и Охотском морях, к осени на Курилах начнется активный лов кальмара. И никто не застрахован от аварийных происшествий», — подчеркнул руководитель ЭО АСР.

Поэтому суда-спасатели находятся на «боевом посту» и в полной готовности, резюмировал он.

В двадцатых числах декабря оба ЛСС выдвинутся непосредственно в районы промысла — на сопровождение очередной минтаевой экспедиции сезона «А».

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