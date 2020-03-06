06 марта 2020 года

Дальневосточные предприятия отправятся за сахариной

В 2020 г. рыбаки смогут добыть в подзоне Приморье около 500 тонн ламинарии сахарины. Водоросль будет осваиваться в режиме возможного вылова.

Росрыболовство внесло изменения в приложения к приказу от 25 ноября 2019 г. № 638, регламентирующий заключение договоров пользования водными биоресурсами на 2020 г. Такие документы необходимы рыбакам для промысла объектов, для которых не устанавливается общий допустимый улов.

В списке «неодуемых» теперь водоросль сахарина в подзоне Приморье. Возможный вылов этого объекта на нынешний год – 499,8 тонны, сообщает корреспондент Fishnews.

Таким образом, эту водоросль предприятия смогут добывать Хабаровского края, которые после изменения правовой базы столкнулись с невозможностью осваивать ламинарию.

Fishnews