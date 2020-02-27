27 февраля 2020 года

Рыбаки Хабаровского края вернутся к добыче морской капусты

Предприятия Хабаровского края смогут возобновить промысел морской капусты: к освоению будет предложено 500 тонн этого биоресурса, рассказал руководитель профильной ассоциации Сергей Рябченко.

Напомним, что после обновления правовой базы исчезло разделение подзоны Приморье на район к северу от мыса Золотой и к югу от Золотого. При прежнем разграничении ламинария к северу от Золотого осваивалась в режиме возможного вылова, к югу – в режиме общего допустимого улова (ОДУ).

После того как разделение убрали, получилось, что рыбаки Хабаровского края, у которых нет долей квот, не могут продолжать добычу морской капусты.

Решения проблемы добивалась Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, сообщает корреспондент Fishnews. Уже подготовлены изменения правовой базы, которые позволят рыбакам региона вернуться к промыслу водоросли, рассказал президент АПРОХК Сергей Рябченко на пресс-конференции, посвященной работе объединения.

Будет предусмотрена возможность добычи в «неодуемом» режиме ламинарии сахарины в районе к северу от мыса Золотой. Такой правовой акт уже подготовлен, сообщил Сергей Рябченко. Определен разрешенный вылов 500 тонн – этого будет достаточно, так как традиционно осваивалось 200-300 тонн, отметил руководитель ассоциации. В июне-июле рыбаки смогут приступить к добыче, считает он.

Fishnews