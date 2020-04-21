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Запланированный перевод суточных судовых донесений на время UTC негативно отразится на работе рыбаков, считают в Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел». Фото с сайта АЯП

В отрасли встревожены отрывом промысловой отчетности от судового времени

Запланированный перевод суточных судовых донесений на время UTC негативно отразится на работе рыбаков, считают в Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел».

Необходимость указания в ССД всемирно координированного времени (UTC) предусмотренаприказом Минсельхоза от 26 декабря 2019 г. № 721 о порядке передачи данных в отраслевую систему мониторинга. Документ вступает в силу с 6 мая, сообщает корреспондент Fishnews.

В Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) обеспокоены новацией, в связи с чем президент Вячеслав Бычков направил обращение на имя главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

В письме отмечено, что переход на UTC совершенно не учитывает практику промысла в Дальневосточном бассейне, поскольку здесь разница между реальным судовым (соответствующим геопозиции судна) временем и временем UTC составляет в разных районах 10-12 часов. В результате для отправки корректных ССД рыбакам придется перевести стрелки часов, жить и работать в условиях другого времени и календаря, без привязки к реальности.

По мнению ассоциации, переход на UTC противоречит, в частности, правилам рыболовства для Дальневосточного бассейна. Правила предусматривают, что сведения, включаемые в ССД, должны соответствовать судовому, промысловому и технологическому журналам. При этом согласно постановлению правительства РФ от 8 января 1992 г. № 23 «О порядке исчисления времени на территории РФ» счет судового времени в море ведется по международной системе часовых поясов, подчеркнул в своем обращении президент АЯП.

Таким образом, информация в судовом, промысловом и технологическом журналах будет не соответствовать передаваемым ССД. В результате рыбаки могут быть привлечены пограничными органами к ответственности, отметил Вячеслав Бычков.

Кроме этого, оформляемые по новым правилам ССД не будут соответствовать другим различным документам, составляемым по текущему судовому времени с учетом требований ведомственных нормативных актов: бункерным распискам, актам выгрузки и перегруза продукции, актам осмотра и регистрации объемов добычи, составляемым пограничниками, и другим. В ассоциации полагают, что новые требования «создают новые неоправданные административные барьеры для рыбодобывающих предприятий Дальнего Востока».

Fishnews

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