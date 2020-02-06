06 февраля 2020 года

Минсельхоз выпустил правила передачи данных в ОСМ

Министерство сельского хозяйства утвердило порядок передачи данных в отраслевую систему мониторинга водных биоресурсов. Приказ вступит в силу с 6 мая.

Порядок передачи данных в ОСМ утвержден приказом Минсельхоза от 26 декабря 2019 г. № 721, сообщает корреспондент Fishnews. Новый документ определяет правила, по которым юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся рыболовством, должны предоставлять информацию в отраслевую систему мониторинга.

В частности, регламентирована передача в ОСМ судовых суточных донесений, сформированных на основе документированных данных промыслового, технологического и судового журналов.

Приказ Минсельхоза смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews