Австралийцы защитят Большой Барьерный риф от жаберных сетей

Правительство Австралии объявило о выделении 160 млн австралийских долларов (около 107 млн долларов США) на сокращение масштабов рыболовства в районе Большого Барьерного рифа. В том числе предусмотрен постепенный отказ от использования жаберных сетей.

Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте правительства Австралии, сообщает корреспондент Fishnews. Часть средств предполагается потратить на выкуп лицензий различных видов на промышленное рыболовство. За счет выкупа, аннулирования и замены лицензий, разрешающих использование жаберных сетей, планируется полностью закрыть этот вид промысла в регионе к 30 июня 2027 г.

Также в законодательстве страны появится требование о независимой проверке данных, предоставляемых коммерческими рыболовными судами, которые ведут промысел возле Большого Барьерного рифа.

«Мы знаем, что одной из самых больших угроз здоровью рифа является нерациональная практика рыболовства. Она наносит ущерб всему рифу, поскольку находящиеся под угрозой морские обитатели, такие как дюгони, черепахи и дельфины, попадают в сети и гибнут», — отметила министр окружающей среды и водных ресурсов Австралии Таня Плиберсек (Tanya Plibersek).

«Переходя к более устойчивым методам рыболовства и принимая меры по сохранению рыбных запасов, мы можем обеспечить долгосрочность рабочих мест в рыбной промышленности для наших детей и внуков», — сказал министр развития сельскохозяйственной промышленности и рыболовства штата Квинсленд Марк Фернер (Mark Furner).

Заявлено также об инвестировании 1,2 млрд австралийских долларов (около 802 млн долларов США) в защиту и восстановление Большого Барьерного рифа.

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