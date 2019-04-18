Хочется отметить те успехи, которые добилась рыбная отрасль: вылов достиг рекордных показателей за четверть века – свыше 5 млн тонн. Предприятия приступили к обновлению флота. В прошлом году были спущены на воду суда, заказанные рыбаками на отечественных верфях, – «Русь» и «Баренцево море». Бизнес поверил государству и приступил к выполнению поставленных перед ним задач.

Совет Федерации пристально следит за ситуацией в отрасли. Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию работает над вопросами рыболовства в ежедневном режиме – могу смело говорить об этом, так как часто присутствую на заседаниях коллег, а также вхожу в состав профильной рабочей группы.

Аукционные квоты рассматривались на ее встречах не раз. Высказывались противоположные точки зрения: одни пытались доказать, что аукционы необходимы, другие – что вводить торги не нужно. И здесь важна позиция регионов. Приморские субъекты Федерации против – я в этом убедилась, получив ответы на свой запрос. У меня есть ответы со всех регионов, от законодательных и исполнительных органов власти: никто не высказался за аукционы. Мы должны учитывать такое мнение, когда будем голосовать в Совете Федерации.

До сих пор меня не отпускает ощущение, что рисков от принятия закона об аукционах больше, чем выгоды. Нас все время упрекали в том, что мы не можем привести никаких цифр. В письмах, которые пришли из регионов, цифры есть. Бюджетные потери по субъектам Федерации оцениваются в размере от 100 млн до 1 млрд рублей. Наши оппоненты из правительства говорят, что за два года от аукционов будут получено 82 млрд рублей. Хотя гарантии таких поступлений нет. При этом никто не посчитал потери, которые все-таки будут у регионов, у бизнеса. Никто не ответил, как они получат компенсацию.

В Государственной Думе закон консолидированно не поддержали три фракции. Не выступили в его поддержку и некоторые депутаты от партии технического большинства.

Говорилось о необходимости повышения отдачи от отрасли. Однако уже есть инструменты, которые позволяют это сделать. Регулятор может повысить ставки сбора за пользование водными биоресурсами. Рыбаки не высказываются против такого шага. Однако – странная ситуация – состоялось заседание президиума Госсовета, вышли поручения главы государства, но три года эти распоряжения не выполняются. Вместо этого возникает непонятный для всех закон.

Не до конца использован потенциал инвестиционных квот вылова, хотя бизнес поверил государству, откликнулся на его призыв и начал строить суда.

История появления закона о крабовых аукционах уже не покрыта мраком. Но хочется обратиться к регулятору: почему не выполнил свои задачи? Либо он непрофессионально работает, либо играет с кем-то в поддавки. Здесь нет нужды называть фамилии, думаю, они станут известны, когда пройдут аукционы.

Участники Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, проходившей в Москве 16 апреля, решили обратиться в Совет Федерации с просьбой отложить вступление закона в силу. Также предлагается предусмотреть принцип «сначала судно – потом квота».

Однако мы – сенаторы и депутаты – уже выступали с такими предложениями, когда законопроект готовился ко второму чтению в Госдуме. Предлагали, чтобы был предусмотрен принцип: сначала строительство судна, а потом – получение права на добычу. Чтобы был установлен переходный период, позволяющий бизнесу определиться: выходит он на аукцион, ищет деньги или постепенно, без обиды для себя и региона, своего коллектива прекращает работу

Мы подготовили эти поправки, внесли их, но изменения не были приняты. Поддержаны только поправки, среди авторов которых – председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. И эти изменения еще больше усугубляют ситуацию. Хорошо, если в аукционе смогут принять участие большинство предприятий. Но когда видишь те начальные цены, которые предлагаются по лотам, понятно, что малый, средний бизнес не потянет торги. Неужели это непонятно регулятору отрасли и правительству?

Думаю, обязательно нужно будет вынести на рассмотрение Совета Федерации вопрос о мониторинге реализации закона. Некоторые регионы официально сообщили, что им будет сложно принимать участие в электронных аукционах из-за проблем со связью. Надо следить, как будут проходить электронные аукционы, кто на них будет побеждать.

Елена Афанасьева, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству

Fishnews

Апрель 2019 г.