09 апреля 2019 года

Аукционной квоте по крабам предлагают больший срок

9 апреля Госдума планирует рассмотреть в основном чтении законопроект, меняющий принципы доступа к промыслу крабов. Профильный комитет рекомендует принять поправку об увеличении сроков, на которые будет предоставляться право на добычу по аукционным квотам.

В первом чтении проект федерального закона о крабовых аукционах был принят 4 апреля. При рассмотрении документа несколько выступавших депутатов обратили внимание на быстроту, с которой законопроект проводится через Госдуму.

Уже во вторник резонансные изменения планируется рассмотреть во втором, основном, чтении. В проекте порядка работы ГД законопроект стоит 10-м вопросом. Планируется, что с докладом по нему выступит председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениями Николай Николаев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в базе ГД опубликованы поправки, которые профильный комитет рекомендует к отклонению и к принятию.

Право на добычу крабов по новому виду квот комитет считает необходимым предоставлять на 15 лет, а не на 10, как предусматривает редакция законопроекта, принятая в первом чтении.

Парламентарии предлагают прямо в законе указать, что получатели доли квоты должны реализовать проект по строительству объектов на территории России в срок не более пяти лет со дня заключения договоров. При этом поправку о том, что речь идет именно о судах, комитет не поддержал.

Планируется предусмотреть в законе механизм приостановления действия разрешения на вылов, если федеральный орган в области рыболовства нашел основания для досрочного расторжения договора на долю квоты. Приостановка предлагается до вступления в законную силу судебных актов.

Парламентарии выступили за то, чтобы прописать электронную форму торгов. При этом установление размера и количества предметов аукциона предложено закрепить за правительством. Как сообщил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, в среднем начальная цена за лот получается в районе 300-400 млн рублей.

Планируется предусмотреть, что добыча по новому виду квот будет осуществляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые зарегистрированы в прибрежном регионе того бассейна, в котором выделен лимит.

Авторами всех поддержанных поправок указаны депутаты Николай Николаев, Юрий Петров, Дмитрий Сватковский, Михаил Кузьмин, сенатор Сергей Митин (все – представители «Единой России»). По поправке об ограничениях по срокам реализации инвестпроектов и специфике проведения торгов – Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

Комитет не поддержал поправки о том, чтобы отложить сроки вступления в силу нового федерального закона до 2020 г. Не поддержали и изменения о том, чтобы промысел можно было осуществлять только после ввода объекта инвестиций в эксплуатацию, а также изменения процента допустимого улова для выставления на торги.

Fishnews