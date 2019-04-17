17 апреля 2019 года

Реквием по крабу

Делегаты Всероссийской конференции направят обращение в Совет Федерации с просьбой отложить вступление в силу закона о крабовых аукционах. Для подзаконных актов рыбацкое сообщество предлагает сделать обязательной процедуру оценки регулирующего воздействия.

Законодатели обошли всех на повороте

Принятый Госдумой закон о крабовых аукционах стал одной из центральных тем на Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, прошедшей 16 апреля в Москве. Как сообщает корреспондент Fishnews, изначально организаторы мероприятия планировали, что в это время документ будет находиться на рассмотрении в регионах, как предписано процедурой, но вышло иначе.

«Совет Госдумы принял решение, что этот вопрос не относится к совместному ведению, что достаточно спорно, поэтому он не рассылался в субъекты и был принят в ускоренном порядке, – пояснил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. – Мы не стали переносить конференцию, потому что впереди заседание Совета Федерации и нужно высказаться сейчас».

Закон, предусматривающий реализацию 50% крабовых квот путем электронных торгов, руководитель ВАРПЭ охарактеризовал как самое резонансное событие наступившего года. «Обстоятельства его подготовки и скорость принятия вызвали бурю эмоций», – констатировал президент ассоциации и добавил, что такая реакция связана еще и с тем, что разработка и принятие подзаконных актов часто осуществляются без учета или даже вопреки позиции рыбацкого сообщества.

Обещанный диалог между властью и бизнесом по факту «превратился в быстренькое обсуждение закона с 1 по 10 апреля», указала член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева. Она уточнила, что парламентариями были подготовлены поправки ко второму чтению, которые не нашли поддержки в профильном комитете. «Были приняты только поправки председателя комитета, они еще больше усугубляют этот закон», – рассказала сенатор.

Глава комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, показавший себя одним из наиболее активных защитников крабовых аукционов, подчеркнул стремление авторов закона «культивировать добросовестные и взаимовыгодные отношения» государства и бизнеса.

«Именно взаимовыгодные, потому что те отношения, которые сложились в секторе вылова краба, были выгодными, но не взаимными. Для государства они были невыгодными. И поэтому именно этот сектор частично было предложено перестроить, для того чтобы обновить эти отношения, для того чтобы их выравнять и дальше двигаться уже на взаимовыгодных основах», – заявил депутат.

От парламента ждут контроля

Фокус внимания рыбацкого сообщества сейчас сместился на подзаконные акты, которые могут существенно изменить суть законодательных изменений. «Мы считаем важным продумать формы парламентского контроля за принятыми законами, формы контроля за своевременностью и полнотой издаваемых подзаконных актов и обращаемся к законодателям с просьбой обратить на это внимание», – выразил мнение Герман Зверев.

По словам Николая Николаева, реализацию закона будет контролировать специально созданная на площадке ГД рабочая группа, куда войдут представители четырех думских комитетов, Счетной палаты и правительства. Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов предложил участникам конференции обратиться к председателю правительства с рекомендацией обязательного размещения проектов нормативно-правовых актов на сайте regulation.gov.

Нужно обязательно мониторить, и что теперь будет происходить с аукционами, и кто будет на них побеждать, и будут ли они корректно работать с технической точки зрения, согласна Елена Афанасьева. Она напомнила, что приморские регионы выступили категорически против изменений в закон о рыболовстве.

«У меня есть со всех регионов от исполнительных и законодательных органов власти ответы – и ни одного ответа за нет. Меня до сих пор не отпускает мнение, что рисков от принятия закона об аукционах больше, чем выгоды», – указала сенатор и призвала коллег учесть это при голосовании в верхней палате.

«Практически каждый бюджет региона теряет от 100 млн до 1 млрд рублей налоговых поступлений, - привела цифры Елена Афанасьева, отметив, что нет никаких гарантий, действительно ли федеральный бюджет получит за два года 82 млрд рублей. – Никто не просчитал, какие потери будут у бизнеса и как эти потери будут компенсированы регионам и бизнесу».

После крабовых аукционов

Росрыболовство от обсуждения подзаконных актов пока привычно уклоняется. Присутствовавший на конференции замруководителя ведомства Василий Соколов отказался комментировать информацию о том, что якобы уже в июле пройдут первые крабовые аукционы по Дальневосточному бассейну. «Предлагаю довольствоваться не слухами и не чьими-то высказываниями, а нормативными документами, – сообщил он журналистам. – Будет подписан закон, соответственно будут подзаконные акты, которые будут это регламентировать, и они определят в том числе сроки».

Зато бизнес-сообщество не скрывает озабоченности перспективами работы в условиях аукционов и опасается нечестной игры. «Пока сложно осознать, как мы будем работать, потому что в компании на сегодняшний день у нас уже 14 краболовов», - поделился впечатлениями директор «СЗРК-Мурманск» Владимир Журавлев и поинтересовался у регулятора, где новые игроки, которые должны прийти в отрасль по итогам торгов, найдут достаточно краболовных судов, чтобы осваивать ресурс.

«Коммерческие риски каждой конкретной организации оценить сложно, – уклонился от прямого ответа Василий Соколов, но напомнил, что уровень цен предыдущего аукциона по крабовым квотам многие тоже сочли слишком высоким для окупаемости. – Каждый оценивает эти риски сам. Тот, кто выходит на аукционы, должен сам просчитать, где он возьмет суда. Норму никто не отменил – 70% собственным флотом».

Свободных краболовных судов на рынке нет, уверены рыбаки и опасаются, что после аукционов нынешних пользователей квот просто заставят продать ставшие избыточными мощности. Альтернативный вариант – задействовать административный ресурс и в виде исключения разрешить облов аукционных квот, например, судами под иностранными флагами.

Владимир Журавлев напомнил, что благодаря недавним поправкам в закон существенно упростилась процедура конфискации судов. «Задумайтесь, для чего это делается. Пара нарушений - и вы подпадаете под конфискацию того же краболова», - обратился он к коллегам.

Участники конференции единогласно приняли решение в двухдневный срок направить председателю Совета Федерации предложение вынести закон о крабовых аукционах на согласительную комиссию, чтобы отложить его вступление в силу до 1 января 2021 г. и предоставить отрасли переходный период. Сенаторов также просят четко прописать в документе принцип «сначала судно – потом квота», чтобы ресурсы выделялись только после постройки судов.

Планируется, что профильный комитет Совета Федерации рассмотрит закон о крабовых аукционах на заседании 19 апреля.

Fishnews

