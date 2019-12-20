В 2019 году развитию биржевой торговли рыбной продукцией в России постарались придать системность на государственном уровне. Поручение вице-премьера Антона Силуанова, а затем и дорожная карта Федеральной антимонопольной службой вывели проработку этого вопроса, к слову сказать, уже дважды отраженного в поручениях президента, на плановую основу. Своим практическим опытом по развитию организованных торгов продукцией из водных биоресурсов на очередном заседании профильного подкомитета ФАС России поделился «Дальневосточный аукционный рыбный дом».

О том, какие пункты дорожной карты антимонопольной службы были реализованы еще до ее принятия, какие классические схемы организованной торговли не применимы в отношении рыбы и стоит ли говорить о выставлении на биржу минимальных объемов рыбопродукции, в интервью Fishnews рассказал генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.

– Сергей Егорович, «Дальневосточный аукционный рыбный дом» не является государственной структурой. Но именно ваш представитель 26 ноября на заседании подкомитета Биржевого комитета ФАС выступил с докладом о кратких итогах реализации «Плана мероприятий (дорожной карты) по системному развитию организованных торгов рыбной продукцией…».

– Действительно, из доклада можно увидеть, что часть работ, подпадающих под пункты утвержденного в этом году плана, начала выполняться при активном участии ДАРД и Биржи «Санкт-Петербург» (БСП) еще в 2014 году и даже немного раньше. Поэтому, говоря о наработанном опыте и наших выводах, мы по факту действительно подводили итоги реализации положений дорожной карты ФАС.

Так, в подпунктах 2.1 и 2.2 плана говорится о необходимости проведения учебно-презентационных мероприятий и консультаций с ведущими участниками рынка для выработки решений по ключевым вопросам организации биржевых торгов рыбопродукцией.

В первый раз с презентацией возможностей биржи я выступил на парламентских слушаниях в Госдуме в 2014 году и затем неоднократно докладывал об этом на совещаниях в ФАС, Минвостокразвития, Общественной палате РФ. Уже тогда идеи, озвученные нами, нашли поддержку в Росрыболовстве, Минпромторге, а также среди представителей рыбного сообщества, особенно рыбопереработчиков.

Мы организовывали международную конференцию во Владивостоке и выступали на крупных международных конференциях в Китае, Южной Корее. Проводили реальные торги на зарубежных выставках-ярмарках, где заключали сделки с российскими товаропроизводителями в режиме реального времени. В общей сложности за последние пять лет мы провели более 50 подобных мероприятий, в том числе на самом высоком уровне. Самое масштабное из них – презентация возможностей биржевой торговли рыбой на Восточном экономическом форуме в 2017 году. На объединенном стенде Росрыболовства тогда заключались реальные биржевые сделки, в том числе с иностранными компаниями, была организована презентация ведущих предприятий рыбной отрасли России.

Мы проводили и обучающие семинары во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске. По нашей инициативе разработана и утверждена программа краткосрочных курсов на базе ДВФУ, по линии Школы экономики и менеджмента.

И, конечно, на протяжении всех лет мы взаимодействуем с предприятиями напрямую. Да, каждая компания по-разному оценивает целесообразность биржевой торговли для себя, но в целом все диалоги с бизнесом проходят в деловой обстановке, ни один руководитель не сказал, что это глупость и биржа никому не нужна. Наоборот, звучат полезные замечания, рекомендации. И здесь я хотел бы сказать большое спасибо руководству владивостокского дивизиона группы «Норебо», «Русской рыбопромышленной компании», компании «Корякморепродукт» – это действительно специалисты высочайшего уровня, которые очень хорошо понимают специфику рынка и высказывают важные предложения.

Важно также отметить, что в соответствии с требованиями законодательства информация обо всех биржевых сделках, совершаемых на площадке Биржи «Санкт-Петербург», публикуется на официальном сайте биржи и ежедневно направляется в Центробанк. Мы также предоставляем статистику торгов рыбопродукцией и аналитические данные в Росрыболовство и администрацию Приморского края. Регулярно освещаем развитие так называемой рыбной биржи в региональных и федеральных СМИ, в частности на сайте и в печатных изданиях медиахолдинга Fishnews. Все вместе это обеспечивает выполнение еще одного положения дорожной карты (подпункта 2.3) по системному мониторингу развития данного направления биржевой торговли.

– В прошлом году получил развитие биржевой эксперимент в рамках социального проекта «Приморская рыба». Практика продолжается?

– Да, и этот опыт оказался полезным для всех его участников, в том числе розничных сетей. По обращению «Опоры России» вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил рассмотреть возможность распространения опыта Приморья на другие регионы Дальнего Востока. Несмотря на то что почти в каждом субъекте действуют свои схемы по реализации «доступной рыбы» населению, наш проект поддержали, например, в Хабаровском крае и Сахалинской области. Надеемся, скоро к биржевому эксперименту примкнут новые участники.

Но также довольно скоро эксперимент начал выходить за рамки социальной программы: магазины стали приобретать на бирже напрямую от производителей более широкий ассортимент рыбопродукции. Для них это оказалось действительно интересно и выгодно.

– В дорожной карте ФАС говорится и о запуске пилотного проекта по организации биржевых торгов рыбной продукцией. Будет ли учтен ваш опыт?

– Мы тоже обратили внимание ведомства на это: по сути, если самолет уже создан и летает, то строительство и запуск второго и всех последующих самолетов сложно назвать пилотным проектом, согласитесь. Поэтому, если мы говорим о массовом запуске биржевых торгов, то это одна ситуация. Но когда речь идет именно о пилотном проекте – он был создан в 2014 году, в соответствии с поручением президента, при поддержке Росрыболовства и в партнерстве «Дальневосточного аукционного рыбного дома» и Биржи «Санкт-Петербург».

Что касается предмета торгов, то на самом деле ассортимент продукции у нас самый разнообразный – до 200 наименований. Если говорить о том, что в первую очередь должно продаваться на бирже, то, как показывает опыт, это наиболее массовые объекты: минтай, сельдь, горбуша, камбала, треска, навага, командорский кальмар. А также деликатесные виды, такие как креветка и, безусловно, краб, икра. Но я не вижу никаких препятствий и для того, чтобы на организованных торгах продавались консервы, полуфабрикаты и другая рыбопродукция глубокой переработки, к которой есть большой интерес со стороны торговых сетей.

Если говорить об объемах, выставляемых на биржу, то сегодня это более 5,5 тыс. тонн рыбопродукции ежедневно. Кто-то может сказать, что это всего один пароход в сутки, но каждый день по пароходу – набегает уже большой флот.

И подчеркну, что продукция выставляется по ценам производителя.

– Как это сказывается на конечной цене для потребителей?

– Да, пока мы действительно наблюдаем общий дисбаланс в ценообразовании. К примеру, на торги выставляется горбуша высокого качества по цене 115 рублей за килограмм – это цена от производителя, т.е. с минимальной наценкой. Но когда на прилавке в магазине эту же рыбу мы видим уже по 180-200 и даже 280 рублей, конечно, возникает вопрос об обоснованности такой наценки. Я считаю, что такой картины быть не должно, этот момент требует более пристального внимания государства.

И еще: выставляя свою продукцию на биржу, производитель определяет для себя экономически обоснованную себестоимость. Если же покупатель хочет видеть более низкую цену на торгах, чтобы за счет этого увеличивать свою наценку при перепродаже, то, я считаю, здесь скорее всего будет идти речь уже о продукции более низкого качества либо непонятного происхождения и т.д. Биржа – это прозрачный механизм, здесь махинации невозможны. В этом плане система организованных торгов помогает формировать реальную картину рынка, на которую могут ориентироваться остальные его участники.

– А как вы можете прокомментировать участие в пилотном биржевой проекте Банка России? Такая формулировка содержится в плане ФАС.

– Да, в подпункте 2.4 дорожной карты это указано. Но сегодня в России действует федеральный закон об организованных торгах, согласно которому на ЦБ РФ возложен контроль за деятельностью лицензированных бирж – в этом его роль. Однако из-за формулировок, подобных тем, что содержатся в плане ФАС, может сложиться и так, что специалистов Центрального банка начнут привлекать к разработке моделей биржевой торговли продукцией из водных биоресурсов. Я убежден, что этого быть не должно, не нужно подменять функции ЦБ.

– В чем может быть опасность?

– На сегодняшний день рядом специалистов озвучивается мнение, что биржевая торговля рыбопродукцией должна быть обезличенной, как это происходит, к примеру, на рынке нефти. Т.е. покупая рыбу, ты не должен знать, кто является ее производителем, в каком районе она была выловлена, кем и где переработана. Все эти данные ты получаешь только с документами уже после заключения сделки.

– Помнится, именно это и имели в виду участники рынка, высказывавшие опасения о покупке-продаже «кота в мешке» в случае выведения рыбопродукции на классическую биржевую площадку.

– Можно примерять много различных современных моделей биржевой торговли, но наш опыт показывает, что для рынка рыбопродукции нужен свой особый подход. Те, кто занимается рыбой, прекрасно понимают разницу между лососем, выловленным на севере Камчатки, или на Сахалине, или в Хабаровском крае. Как я уже говорил, на цену влияет все – и место вылова, и производитель, и даже имидж компании. Допустим, когда потребители у нас спрашивают: «А горбуша «Корякморепрдукта» – это Хайлюля или нет?» – и слышат утвердительный ответ, то все остальные вопросы отпадают. Люди готовы брать такую продукцию сразу, так как знают, что именно там рыба-серебрянка, добытая в море, перерабатывается сразу на берегу, и это особое качество.

Так что еще раз повторю: можно строить и пробовать много разных моделей, но организованная (биржевая) торговля рыбопродукцией имеет очень серьезную специфику, и нельзя выстраивать ее по образу и подобию тех же рынков нефтепродуктов или угля.

Я считаю, что на данном этапе играют определяющую роль имя компании, район вылова и место переработки. Поэтому нельзя подогнать под одну гребенку всю горбушу, добываемую на Дальнем Востоке. Даже при том, что вся продукция будет соответствовать единому ГОСТу, цена на нее на рынке будет разниться. Мы прошли через это и сделали такие выводы.

– Т.е. пока торги рыбопродукцией не могут вестись обезличено – такова специфика отрасли?

– По разным причинам мы считаем, что должна быть своя модель организации рыбной биржи или торговой площадки – не важно, как мы это называем. Я глубокий сторонник именно биржевой торговли рыбопродукцией, и мы наработали уникальный опыт в этой сфере. Думаю, он должен быть востребован прежде всего рыбаками. Если сейчас они включатся в этот процесс, а точнее присоединятся к тем коллегам, которые уже на бирже, то мы выстроим общими усилиями такую структуру, которая устраивала бы и производителей, и потребителей.

И я глубоко убежден, что невозможно создать рыбную биржу только указанием сверху. Хотя такие попытки в свое время предпринимались, в том числе предыдущим руководством отрасли. Именно из-за этого в среде рыбаков сформировалось изначально неверное понимание самого механизма организованной торговли. Более того, я сторонник того, что нельзя взять пусанскую или норвежскую модель рыбной биржи и применить ее к нашей действительности. У России своя специфика и должна быть своя биржевая модель.

За прошедшие почти шесть лет мы наработали уникальный опыт, который, я думаю, должен быть востребован и органами власти, и всеми участниками рынка. Только при таком подходе мы действительно создадим, наверно, лучшую в мире и характерную именно для Российской Федерации модель организованной торговли продукцией из водных биоресурсов. Это та сфера, где копирование чужих моделей неприемлемо и даже вредно.

– Судя по вниманию к вашей площадке со стороны иностранных покупателей, выработанная в России модель уже признается зарубежными участниками рынка.

– Совершенно верно, но речь не только о бизнесе. Не зря министр морских дел и рыболовства Республики Корея Ким Ён Чун в 2017 году на ВЭФ уделил так много внимания изучению нашего опыта организации биржевой торговли рыбопродукцией.

– В плане ФАС есть и такой пункт, как подготовка и заключение соглашений о создании в субъектах Федерации пилотных проектов, направленных на формирование логистической инфраструктуры для проведения организованных торгов рыбопродукцией. Как вы оцениваете этот посыл?

– Еще в 2015 году на ВЭФ я выступал с презентацией проекта создания комплекса на базе ДАРД для аукционной и биржевой торговли продукцией из ВБР на внутреннем и международном рынках. Уже тогда был довольно большой интерес со стороны иностранных коллег.

С тех пор была проделана большая работа, в том числе с администрацией Приморского края. ДАРД заключил соглашение с Хэйлунцзянской корпорацией по технико-экономическому сотрудничеству КНР. Банк развития Китая (China Development Bank) одобрил нам кредитование строительства комплекса на льготных условиях в рамках соглашения в Россельхозбанком на сумму до 10 млрд рублей. По инициативе торгового представительства России в Республике Корея утвержден паспорт внешнеэкономического проекта, который прошел анализ на всех уровнях и был утвержден Минэкономразвития.

Подготовлено эскизное предложение по строительству биржевого комплекса на мысе Назимова, который стал бы настоящим украшением входа в бухту Золотой Рог. Но, к сожалению, реализация проекта сдерживается отсутствием решения по выделению земельного участка.

Отмечу, что у нас есть альтернативные варианты по размещению комплекса. Но, если учитывать перспективу хранения и поставок приобретенной на бирже рыбопродукции на внешние рынки и в западную часть страны, становится понятно, что такой комплекс должен располагаться на берегу моря для сокращения холодовой цепочки и снижения расходов на поддержание температурного режима.

– В каких еще регионах нужны подобные инфраструктурные комплексы, на ваш взгляд?

– Нет смысла строить их во всех регионах. Но, безусловно, такие комплексы должны быть во Владивостоке, Подмосковье и Санкт-Петербурге (с учетом маршрута через Севморпуть).

Под комплексом мы подразумеваем склад-холодильник, который является базисом поставки. Естественно, управляющая этим складом компания должна получить статус оператора товарной поставки, аттестованного в ЦБ РФ. Безусловно, должны быть смотровые и инспекционные комнаты и само административное здание, где смогут располагаться брокерские и иные компании, имеющие отношение к бирже.

За годы работы в этой сфере мы убедились, что без такой инфраструктуры биржевая торговля не получит серьезного развития. В то же время полноценный биржевой комплекс способен решать и насущные проблемы рыбной отрасли: хранение уловов без применения прогрессивной шкалы, снижение за счет этого себестоимости рыбопродукции и т.д.

– Еще один интересный пункт дорожной карты – подготовка предложений по минимальным величинам продаваемых на аукционах или бирже отдельных видов рыбо- и морепродукции. На заседании ФАС вы выступили с инициативой и в этой части.

– В плане ФАС России действительно есть такой подпункт (2.13), в котором, по сути, идет речь о введении обязательной продажи части уловов и продукции из них на организованных торгах. Как участники подкомитета биржевой торговли мы, безусловно, должны отреагировать и на такой посыл государства.

При проработке этого вопроса мы консультировались с экспертами и изучали те цифры, которые в последние годы озвучивались на разных уровнях, в том числе на президиуме Госсовета по развитию рыбохозяйственного комплекса в 2015 году. В итоге мы предложили следующее:

- рыба мороженая всех видов разделки (минтай, сельдь, камбала, треска, навага, горбуша, кета, нерка, кальмар командорский) – 20%;

- краб и креветка всех видов, икра минтай и трески (ястычная), икра лососевых видов рыб (ястычная и соленая) – 50%;

- дальневосточный трепанг, молодь трепанга, гребешок приморский – 100%.

– Т.е. в том числе весь объем продукции марикультуры, верно?

– Еще раз отмечу, что при работе над этими цифрами мы обращались к опытным специалистам от отрасли. По словам самих марифермеров, самый страшный враг для них – это браконьер. При выведении всего объема продукции марикультуры на биржу теряется сам смысл браконьерства, т.к. обеспечивается гарантия легальности продукции. Такой опыт уже имеется с других странах, например в США.

Наши предложения поддержали и в «Опоре России»: президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства, член наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив Александр Калинин направил соответствующее обращение руководителю ФАС России Игорю Артемьеву.

– В решениях по итогам заседания в ФАС действительно отмечено, что от отраслевых объединений ждут отклика по озвученным предложениям.

– Именно. Я хотел бы еще раз заострить на этом внимание, чтобы у участников рынка возникло понимание: предложенные цифры – это не жесткое навязывание, а основа для обсуждения. Мы можем и ошибаться, но, значит, поправьте нас, предложите свое, аргументируйте.

Государством сформулирована задача, но, если от общественности не поступает предложений, цифры просто спускаются сверху, и переделать их уже будет гораздо сложнее.

Мы уверены, что рыбацкое сообщество должно более активно вовлекаться в процесс формирования механизма биржевых торгов, не дожидаясь того момента, когда им будет навязана какая-то неприемлемая модель.

Со своей стороны «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и Биржа «Санкт-Петербург» готовы проводить обучение и работать с компаниями с учетом имеющегося опыта и поступающих предложений – общими усилиями выстраивать более совершенную модель организованных торгов рыбопродукцией. База у нас есть, мы начинаем не с нуля.

Наталья СЫЧЕВА, газета «Fishnews Дайджест»

Декабрь 2019 г.