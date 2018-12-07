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На Бирже «Санкт-Петербург» уже проведено 46 торговых операций по продаже рыбопродукции, в том числе в рамках программы «Приморская рыба»

Участники биржевого эксперимента отрабатывают технологию прямых торгов

Работа ретейла с производителями рыбопродукции через биржу удобна и направлена на повышение доступности товаров для потребителя, считают организаторы и участники электронных торгов. Этот эксперимент – серьезный задел на будущее, отмечают в «Дальневосточном аукционном рыбном доме».

Со 2 ноября на Бирже «Санкт-Петербург» было проведено уже 46 торговых операций по продаже рыбопродукции, в том числе в рамках программы «Приморская рыба». Наибольшую активность проявляет ретейл Приморья: в биржевых торгах участвуют 7 розничных сетей и торговых предприятий.

Как рассказал Fishnews генеральный директор «Дальневосточного аукционного рыбного дома» Сергей Лелюхин, розницу все больше интересует не только «социальная рыба», включенная в программу, но и другие виды рыбо- и морепродукции гарантированно высокого качества, которые на торгах можно приобрести по цене от производителя. Так, в преддверии новогодних праздников высоким спросом у ретейла пользуется свежая лососевая икра, которую производитель по запросу розницы расфасовывает в экономичные 100-граммовые консервы. На торги такая продукция выставляется по цене 236 рублей за банку.

Интерес к участию в биржевых рыбных торгах проявляют и трейдеры, в качестве как покупателей, так и продавцов рыбопродукции. К примеру, с предложением о покупке дальневосточной рыбы в ДАРД обратилась белорусская транспортная компания. По словам Сергея Лелюхина, зарубежных участников интересует и возможность через биржу начать работу с российским ретейлом.

На общем фоне пока наименьшую активность в биржевой торговле рыбопродукцией проявляют рыбопромышленные компании, рассказал руководитель «Дальневосточного аукционного рыбного дома». Но работа по созданию еще более привлекательных и комфортных условий на электронной торговой площадке продолжается. Так, для всех участников проекта организована ежедневная рассылка информации о выставленной на торги продукции. Покупатели активно пользуются возможностями института брокерства на площадке ДАРД, что позволяет экономить время компаний-участников и упрощает их работу на торгах.

К больше активности на электронной торговой площадке привело и снижение стоимости услуг биржи: ставка сбора в разделе «Водные биоресурсы» на Бирже «Санкт-Петербург» понижена в пять раз – до 0,1%. «Для нас важно, чтобы в биржевом проекте принимало участие как можно больше компаний. Тогда рыбу удастся сделать действительно доступной. Причем мы уверены: доступной должна быть качественная рыба! – отмечает Сергей Лелюхин. – Поэтому для всех участников торгов у нас действует сниженная ставка, и всю выставляемую на торги продукцию мы отбираем по качеству одинаково тщательно».

В ДАРД надеются, что положительный опыт участников биржевого эксперимента оценят власти Приморского края. «На совещании во Владивостоке заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук отмечал, что подобная схема может оказаться полезной и для других регионов. К тому же, она является откликом на президентские поручения и вписывается план мероприятий по развитию конкуренции», – напомнил Сергей Лелюхин.

«Биржевой эксперимент мы рассматриваем как серьезный задел на будущее. Для всех его участников это не разовая акция, а рабочий инструмент. Сегодня мы обкатываем механизм, видим очевидные плюсы, решаем вопросы, которые могут возникать в процессе. Такая схема работы ретейла с рыбопроизводителями удобна, она имеет множество преимуществ и действительно направлена на то, чтобы повысить доступность продукции для конечного потребителя. Рассчитываем, что круг участников эксперимента будет расширяться за счет других регионов и стран», – добавил гендиректор ДАРД.

Fishnews
НазадМетки: биржавладивостокикраросрыболовство
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