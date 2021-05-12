15 лет назад в отрасли начал вводиться новый термин – «исторический принцип». 15 лет назад в интернете появился сайт fishnews.ru с новостями про рыбу. Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов в интервью корреспонденту журнала «Fishnews – Новости рыболовства» рассказывает о том, как трансформировалась отрасль и вместе с ней медиахолдинг.

– Прежде всего позвольте поздравить вас с этим юбилеем. Тогда, 15 лет назад, чем было вызвано создание интернет-издания, а также журнала и газеты? Разве на рыбные темы никто не писал?

– Так получилось, что в 2005 году нам пришлось взять в управление газету «Рыбак Приморья», сделать ребрендинг, перезапустить, адаптировать к новым условиям. Когда мы стали заниматься «Рыбаком Приморья», то увидели, что такого понятия, как «единое информационное пространство рыбной отрасли», нет. Нельзя было узнать, что реально происходит не только в Приморском крае, но и в Хабаровском, на Сахалине, в других регионах. Существовал интернет-ресурс «Рыба Камчатского края», которая давала региональную информацию, был портал Fishnet, где публиковались цены и аналитика продаж. Еще был журнал «Рыба и морепродукты», который издавался в Москве. Как только мы увидели, что информацию получать неоткуда, нам пришлось организовывать и строить собственную систему добычи информации, формировать отряд спикеров.

Стоит вспомнить, что в 2005-м и особенно, 2006-м годах рыбная отрасль кардинально отличалась от нынешней. Еще не было федерального закона «О рыболовстве…», еще не состоялся судьбоносный Госсовет 2007 года. Отрасль находилась в полном разгроме в результате аукционов. Все рыбопромышленники были в серьезных долгах на тот момент. Всё это сейчас, к сожалению, забылось.

Fishnews самым подробным образом освещал ход Госсовета в Астрахани 2007 года. Мы делали дословную расшифровку аудиозаписи всего Госсовета. Она вызвала колоссальный интерес. Об этом свидетельствовало рекордное количество заходов на наш сайт. До этого ничего подобного не было.

Более того, отсутствовало взаимодействие рыбаков в регионах, и их мнение никем не учитывалось. Только когда Виктор Зубков стал первым вице-премьером в правительстве Владимира Путина, он стал приглашать к себе рыбаков. Именно Виктор Зубков заложил основы нынешнего рыбохозяйственного комплекса, имеющего сейчас возможность тратить на аукционах сотни миллиардов рублей и строить новые суда.

Я хочу напомнить людям, которые заявляют, что переход к «историческому принципу» распределения квот был ошибкой, что это решение было принято Владимиром Путиным. И в результате этого решения отрасль получила развитие. Сложно даже себе представить, в каком виде существовал бы сейчас рыбохозяйственный комплекс страны, если бы тогда рыбаки не получили эту передышку. А сейчас на аукционах из отрасли изымаются огромные средства помимо того, что за счет рыбаков развивается российское гражданское судостроение.

– За эти 15 лет Fishnews неоднократно переживал смену отраслевой власти, в руководстве отраслью: и структурные, и персональные. Какой период вы считаете наиболее эффективным? Fishnews ведь создавался в то время, когда во главе тогда Федерального агентства по рыболовству стоял Станислав Ильясов?

– Я бы все-таки хотел отметить Евгения Ивановича Наздратенко, бывшего губернатора Приморского края, бывшего руководителя Госкомитета по рыболовству и заместителя секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. Он, скажу честно, много сделал для становления Fishnews, потому что владел колоссальным объемом знаний. Его рекомендации позволили Fishnews выйти на высокий уровень.

Если сравнивать Станислава Ильясова, Андрея Крайнего и Илью Шестакова, то, конечно, это совершенно разные личности, и каждый из них сыграл свою роль. Станиславу Ильясову достался самый сложный период – отрасль была разгромлена аукционами.

– Совсем недавно рыбопромышленники, в частности Александр Передня («Восток-1»), говорили о том, что с долгами, которые были рождены аукционами, удалось рассчитаться только к 2015 году. То есть компании загнали в такую финансовую кабалу…

– Так оно и есть. Это аукалось очень долго. Ведь было признано, что в отрасль вошел иностранный капитал, хотя иностранный капитал дал рыбакам возможность выжить. Но в долги, в зависимость от иностранного капитала, их загнало государство, не стоит забывать об этом. И мне кажется, если мы говорим об Ильясове, ему досталось самое сложное время.

Если говорить об Андрее Крайнем и его заслугах перед рыбаками, то ему удалось своей активностью и журналистским опытом вытащить рыбную отрасль на тот медийный уровень, где она до этого не была никогда. О ней заговорили, рыбная отрасль стала сама генерировать информационные поводы.

Плюс, конечно, это принятие закона «О рыболовстве…», астраханский Госсовет. Андрей Крайний как раз был тем человеком, кто по кирпичам строил уже новое законодательство, которое стало основой на десять лет рыбного промысла, «исторического принципа».

Если мы говорим об Илье Шестакове, то он управленец высокого класса, который очень ответственно выполнял и выполняет все поручения руководства страны. Если бы не было крабовых аукционов, то, наверное, Илья Шестаков был бы наиболее эффективным руководителем, потому что строительство нового флота рыбопромышленные компании начали бы сами. Правда, неизвестно, на чьих верфях. То, что их строят на отечественных, – в этом заслуга «инвестиционных квот».

– То есть промышленники сами бы стали строить?

– Да, у них были деньги, они готовы были это делать, их надо было только подтолкнуть. Но все, на мой взгляд, очень резко изменилось, когда из отрасли в 2019 году изъяли больше 140 млрд рублей. Ни о каком развитии здесь дальше не может быть и речи.

Я не думаю, что 140 млрд рублей – насколько критичные деньги для бюджета, что ради них надо было рубить курицу, несущую золотые яйца. Эти средства могли бы дать гораздо больший результат при правильно поставленной государством задаче. Могли быть решены проблемы с холодильниками, с развитие портов – да с чем угодно.

Когда отрасль курировал Виктор Зубков, цели были ясны и понятны. Был план, работал аппарат, сильная межведомственная комиссия при руководителе контрольного управления президента Константин Чуйченко. Тот, в свою очередь, ходил с ежемесячным докладом к президенту. То есть была слаженная работа.

В нынешнее время мы видим, что рыбой на уровне правительства не занимается никто, в результате нынешняя судьба рыбной отрасли непредсказуема. Я даже не понимаю, кто те люди, что пишут стратегию. Да и стратеги кто? Потому что кроме курирующего отрасль зампреда Виктории Абрамченко в аппарате правительства нет никого, кто бы занимался рыбой. Из Минсельхоза убрали профильный департамент, комиссии Чуйченко уже нет. Формально есть только правительственная комиссия, которая все время откладывается, откладывается и откладывается. Неизвестен и уровень специалистов, работающих в Минвостокразвития с рыбным блоком.

В результате сплошная неразбериха, а проблемами рыбаков конкретно никто не занимается. В то же время на них давит пресс: сильнейшее влияние непрофильных структур. Руководитель ОСК Алексей Рахманов диктует, что рыбакам строить; Росприроднадзор, не видя разницы между коровами и крабами, останавливает экспорт морепродуктов; то прибрежный промысел останавливается пограничниками в целом регионе… Что будет завтра и к чему готовиться – вообще неизвестно, потому что любой может придумать любые нововведения, и чиновники будут их между собой обсуждать.

В Российской Федерации такого быть не должно.

– Сейчас на рыбную тему пишут многие экономические издания – «Форбс», «Коммерсант», «Ведомости», РБК. Но неужели так много событий происходит в рыбной отрасли, что Fishnews надо по-прежнему держать руку на пульсе в ежедневном режиме?

– Вне всякого сомнения. Ведь почему нас читают каждый день? Я уверен, люди читали бы с большим удовольствием о путешествиях, о погоде, о девушках, о праздниках. Но рыбопромышленникам приходится читать нас каждый день, потому что благодаря нашей информации они либо зарабатывают, либо видят, где они могут потерять.

Кроме того, сейчас, мне кажется, мы – единственная площадка, где проводятся дискуссии, за которыми могут следить органы принятия решений, то есть чиновники.

Невозможно принимать решения, не имея обратной связи. Мы обеспечиваем реакцию на эти решения.

Что касается других изданий, то мы общаемся со многими нашими коллегами из ведущих экономических и общероссийских СМИ. Все-таки рыбная отрасль очень специфична. И главная проблема непрофильных изданий в том, что они временами не понимают каких-то нюансов, которые бывают критичными. Вне всякого сомнения, я готов объяснять все эти детали коллегам, и я это делаю.

В чем преимущество Fishnews? Мы излагаем все аспекты профессиональных проблем простым языком, чтобы каждому чиновнику было понятно. Ведь, к сожалению, чиновники чаще всего не имеют профильного отраслевого образования. Более того, им сложно понять, какие последствия у их решений могут быть на практике.

Это очень непростая работа – писать на сложные профессиональные темы простыми понятными словами. Мы это умеем, чем очень гордимся.

И, разумеется, Fishnews очень дорожит своей репутацией и доверием профессионального сообщества. Без лишней гордости хочу сказать, что наши редакторы гораздо профессиональнее многих чиновников высшего уровня, поскольку занимаются этой тематикой в ежедневном режиме на протяжении пятнадцати лет.

Мне кажется, сейчас у основной массы чиновников нет такого багажа знаний, какой имеется у наших редакторов: Елены Филатовой, заложившей основы работы холдинга; Маргариты Крючковой, редактора сайта и портала; Натальи Сычевой, главного редактора газеты; Анны Лим, которая уже второй десяток лет находится в Москве и следит за непосредственным принятием решений, регулирующих деятельность отрасли. Ведь нам приходится держать две редакции – это довольно редкое в СМИ явление. Две равноценные редакции работают во Владивостоке и в Москве. По какой причине? Основной объем рыбы ловится на Дальнем Востоке, а решения принимаются в Москве. Невозможно из Владивостока понять, что назревает в столице, если ты не присутствуешь там. Главная проблема региональных СМИ, которые стараются писать о рыбе: до них доходит эхо событий, а эхо часто обманчиво.

У нашего генерального директора Яны Яшиной беспрецедентный объем знаний о рыбопромышленных компаниях, о перерабатывающих предприятиях, производящих оборудование, причем не только российских, но и зарубежных. Ее личная телефонная книга контактов – полный каталог рыбохозяйственного комплекса.

– Вокруг рыбы всегда существовало много мифов. Первый из них, что все рыбаки – браконьеры. А второй, что рыбы нет нигде в продаже, а если она есть, то дорогая. На ваш взгляд, почему эти мифы так живучи?

– Эти мифы выгодны власти, поскольку их можно использовать как рычаг давления на рыбаков. Но для оправдания административного влияния требуется информационная подготовка. Вне всякого сомнения, уже десять лет у нас нет промышленного браконьерства, это всем ясно. Этот факт подтверждают пограничники, которые вместе с рыбаками истребили промышленное браконьерство. Если оно и существует где-то, то носит народный, любительский характер. Например, в период хода на нерест лососевых или прибрежного лова краба. В массе своей в приморских городах краб на базаре весь браконьерский.

– Это кто-то выходит на лодках, и там между островами, прячась от инспекторов…

– Не прячась. А зачем, когда можно заплатить кому надо, так сказать, налог на свою воровскую профессию? Но если мы говорим о промышленном рыболовстве, то компании слишком дорожат своими квотами.

Эти страшилки достаются из рукава тогда, когда нужно застращать кого-то и дискредитировать. Отвратительно то, эти информационные атаки устраивают государственные СМИ. Я как информационщик знаю, как это работает.

Что касается рыбы, то мне удивительно, когда говорят, что, например, в городе Владивостоке нельзя купить свежей рыбы. Это ложь. В любом приморском городе любого региона есть маленькие специализированные магазинчики, где вы можете видеть широкий ассортимент рыбы: парной, охлажденной, замороженной, разделенной, филе – вообще любой. Но главная проблема заключается в том, что 70% рыбы – это три с половиной миллиона тонн – ловится на Дальнем Востоке, а 90% жителей страны живет за пять тысяч километров на запад. Возить рыбу на такое расстояние проблематично и затратно. Обитатели центральных регионов хотят жить в столице или рядом с центром и одновременно требуют свежую рыбу, трепанга, гребешка по стоимости как в районах вылова. С другой стороны, сколько мы слышали заявлений антимонопольной службы о «серой зоне» в ценообразовании! В ведомстве силились понять, за счет чего цена минтая во Владивостоке в 70 рублей по мере продвижения к столице увеличивается до 150-200 рублей. И где результаты этих исследований, проводимых ФАС?

Возможно, рыба и морепродукты могли бы стоить дешевле, если бы сама рыбалка не стоила так дорого. Ведь все ограничения и требования, вводимые различными ведомствами, увеличивают финансовую нагрузку на предприятия. Многие правила создаются только для того, чтобы было удобно контролирующим органам. Чтобы было удобно Россельхознадзору, Роспотребнадзору, Пограничной службе. Но никто не думает о том, чтобы было удобно рыбаку и потребителю.

– Но государством же декларировалась задача сделать рыбу максимально дешевой.

– Пока господин Артемьев возглавлял антимонопольную службу, я при любой возможности спрашивал у него и его заместителей: «Вы – главные инициаторы тотальных аукционов, где продается все: квоты ВБР, участки под аквакультуру, акватории, освободившиеся объемы. Кто-либо может объяснить: каким образом максимальная цена аукционной покупки может трансформироваться в минимальную цену продажи готовой продукции?». Никто из антимонопольной службы ни разу не ответил на этот вопрос.

– Значит, сменились приоритеты…

– Конечно. Но тогда не стоит чиновникам прятать голову в песок и опять перекладывать ответственность на рыбаков. Типичный пример – все чиновники отчитались о том, что крабовые аукционы принесли бюджету свыше 140 млрд рублей. Я не понимаю их радости и гордости по этому поводу. Из рыбной отрасли просто изъяли средства.

– У вас часто спрашивают, кто финансирует Fishnews?

– По этому поводу ходит много легенд. Сначала предполагалось, что это Ассоциация добытчиков минтая нас содержит, потом считали, что Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Кто-то ставит нам в вину, что мы работаем на Росрыболовство. Там, в свою очередь, считают, что мы защищаем интересы рыбаков и не учитываем интересы государства.

На самом деле нам платят рекламодатели. Fishnews – это площадка, которая, как я уже сказал, позволяет либо заработать денег, либо не потерять. Мы работаем со всеми ведущими предприятиями Российской Федерации, мы работаем со всеми профильными ассоциациями, с ведущими мировыми производителями оборудования для рыбаков. Каждый день на сайт заходит больше трех тысяч читателей. Если бы мы работали плохо, то нам бы никто не платил за работу.

– В таком случае, можно ли сказать, что Fishnews занимает независимую позицию? Или все-таки независимых СМИ не существует?

– Я думаю, мы занимаем позицию здравого смысла. Если чьи-либо предложения противоречат здравому смыслу, то они не будут нами приняты. Мы откажемся от контракта, и такие прецеденты были.

– Сейчас вся информация как-то стремится перемещаться в интернет, в сети, а Fishnews до сих пор сохраняет бумажные издания – журнал, газету. Все-таки в интернете информация распространяется и доходит быстрее, ею удобнее пользоваться, и, наверное, это экономичнее. Вашему расточительному архаизму есть объяснение?

– Объяснение есть. Интернет – это оперативность: сегодня произошло, сегодня сказали, завтра сделали анализ. Но интернет – это вал информации, причем каждый день новой. А люди, читая наши материалы, за которые Fishnews отвечает головой, своей репутацией, – принимают решения стоимостью в миллионы. Соответственно, мы должны предоставить им информацию в разных форматах для внимательного чтения и анализа, потому что напечатанное на бумаге воспринимается совершенно иначе. В журнал мы отбираем самую ценную и полезную информацию для рыбаков. Например, предложения по оборудованию, аналитические статьи, проблематику, которая касается всех регионов.

Газета «Fishnews Дайджест» суммирует то, что произошло в отрасли за последние тридцать дней. Именно поэтому и газеты, и журналы до сих пор выпускаются и, я уверен, будут выпускаться впредь. Хотя это и недешевое удовольствие.

– Что будет с Fishnews еще через 15 лет, как думаете?

– Скажу честно, нам бы очень не хотелось вновь писать об аукционах через 15 лет. Потому что это опять путь в тупик. Многие чиновники, отвергающие «исторический принцип», во время первых аукционов были еще студентами. Мне кажется, именно поэтому они не подозревают о последствиях.

Следует напомнить еще об одном: никакая другая отрасль не содержит, в буквальном смысле, такое количество прибрежных регионов. Рыбаки выполняют громадную социальную функцию – функцию государства – по содержанию отдаленных районов, где нет ничего, кроме рыбы. К сожалению, чиновники об этом тоже забывают, когда ставят свои карьерные сиюминутные интересы выше государственных.

– Будем надеяться, что эта спираль наконец раскрутится в прямую и вам не придется писать об аукционах через 15 лет. В любом случае через 15 лет рыбу ловить не перестанут.

– Прелесть ситуации в том, что рыба будет востребована всегда. Это вселяет оптимизм. Мы не можем жить без рыбы, это факт.

Юлия БЕЛОМЕСТНОВА, журнал « Fishnews – Новости рыболовства»

Май 2021 г.