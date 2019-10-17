17 октября 2019 года

Крабовые квоты ушли с молотка

По итогам первого крабового аукциона компании-победители заплатят в бюджет более 142 млрд рублей. Из 25 лотов, разыгранных на Дальнем Востоке, квоты достались 13 компаниям, на Северном бассейне 10 долей поделили четыре участника торгов.

Росрыболовство подвело официальные итоги аукциона по продаже квот на вылов крабов. На торги, которые продолжались с 7 по 15 октября, изначально был выставлен 41 лот, однако на глубоководные виды крабов (6 лотов) желающих не нашлось .

В Дальневосточном бассейне оставшиеся 25 пакетов квот были проданы за 99,5 млрд рублей. Как сообщает корреспондент Fishnews, по 19 лотам борьба была скорее номинальной — квоты ушли с минимальным превышением начальной стоимости. В числе победителей — компании «Мерлион», «Пасифик Краб», «Камчатка Краб», «Атлантик Краб», «Островной-Краб», «Север», ТРК, «Маг-Си Интернешнл», «Восход», «Аква-Инвест», «Антей», «Дальневосточное побережье» и «Алестар».

Для промысла на Северном бассейне разыгрывалось 10 лотов — пять по камчатскому крабу и столько же по крабу-стригуну опилио. В результате за право ловить камчатского краба в Баренцевом море компании «Эта-Трейд», «Фростер», «Карапакс» и «Антей Север» в сумме заплатят 30,8 млрд рублей. Краб-стригун опилио после минимально возможного повышения начальной цены потянул на 12 млрд рублей. Доли поделили между собой «Альфа-Трейд», «Эта-Трейд» и «Антей Север».

Fishnews