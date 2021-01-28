28 января 2021 года

«Прибрежка» хочет спокойной работы

Рассмотрение законопроекта по прибрежном рыболовству в Госдуме ожидается в феврале, но сейчас очень важно, чтобы до внесения изменений в правовую базу предприятия могли спокойно работать, подчеркнули руководители отраслевых объединений Северного бассейна.

В результате претензий пограничных органов рыбаки-прибрежники недобрали за 2020 г. более 7,5 тыс. тонн трески и пикши. При этом аргументы, что квоты всегда сильно недоосваивались, не подтверждаются, отметил председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев на пресс-конференции 28 января. Статистика за период с 2015 по 2019 гг. показывает, что объемы по треске выбирались на 98,2%, пикши - на 96,5%. Однако в прошлом году квоту по треске недоосвоили на 13%, пикшу - на 20% - под угрозой наказаний суда вынуждены были не работать, рассказал представитель рыбной промышленности. В воде осталась выручка на сумму около 800 млн рублей, оценили в СРПС.

Предприятиям нанесен многомиллионный ущерб, заявил журналистам председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Это недополученная выручка, недопоступление продукции для внутреннего рынка. Экипажи и коллективы береговых производств лишены возможности привычного заработка.

При этом, подчеркнул руководитель ассоциации, ущерба водным биоресурсам не наносилось и не наносится - непонятно, зачем созданы такие проблемы для предприятий.

«На сегодняшний день ситуация до сих пор не разрешилась», - отметил Владимир Григорьев. Прибрежники вынуждены работать с риском получить наказание.

Решить проблему должен законопроект, находящийся в Госдуме, сообщает корреспондент Fishnews. Новая редакция, поступившая в январе , уже не вызывает вопросов, как быть с доставкой рыбы с головой . Рассмотрение документа в первом чтении ожидается 9 февраля, сообщил руководитель СРПС.

Но сейчас важно, чтобы предприятия могли спокойно работать и до внесения изменений в законодательство, подчеркнули представители отраслевого сообщества Северного бассейна. За пользователями по заявительному принципу закреплены квоты для «прибрежки» на 2021 г., их нужно осваивать, механизма отзыва заявок нет.

2 февраля планируется рассмотрение вопроса прибрежного рыболовства на правительственной комиссии у вице-премьера Виктории Абрамченко. «Мы рассчитываем на здравый смысл и поддержку правительства», - прокомментировал Владимир Григорьев.

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