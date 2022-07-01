Новые условия потребовали новых подходов к оценке возможностей российской экономики. Одним из фрагментов реальной картины рыбной отрасли должно стать отечественное машиностроение для рыбопереработки. О том, как оценивают изнутри состояние своей отрасли российские производители оборудования, как выстраивается текущий рабочий процесс предприятий и какие вопросы требуют первоочередного решения, в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» (ДРТЦ) Артем Шевченко .

— Артем Георгиевич, вы недавно вернулись с Камчатки — большую часть мая провели на заводах, где специалисты «Дальрыбтехцентра» монтируют к лососевой путине новое оборудование и запускают производства. Что это за проекты?

— На западном побережье Камчатки, где обычно путина стартует после Дня рыбака, в Соболевском районе у нас заканчивают работу три бригады (по данным на май — прим. ред.). Они занимаются переоборудованием рыбоперерабатывающего завода для компании «Хангар» и дооснащением завода ОАО «Колхоз Октябрь» (в частности, повезли туда двойной рыбонасос из линейки оборудования собственной разработки).

Самый большой объект — новый завод для предприятия «Западный берег», рассчитанный на выпуск 350-400 тонн мороженой рыбопродукции. На его монтаже работает бригада во главе с главным инженером ДРТЦ.

Кроме того, отгрузили продукцию на предприятие «Апукинское» (это северо-восток полуострова, Олюторский район). Заказчику передали новое приемное отделение и цех, монтаж планируется уже после путины.

В целом очень плотно пришлось поработать над проектами в этот раз, в дополнительные смены, сверхурочно, но рад, что уложились в срок. Сейчас все ждем начала путины — проверку боем, как говорится.

— Внешнеполитическая обстановка не повлияла на рабочий процесс?

— Стабильности, конечно, нет, большая «турбулентность» с курсом, с сырьем, комплектующими. Но в целом все решаемо, все заменяемо, серьезных проблем — чтобы мы перестали что-то производить — точно нет. Наверно, самое неприятное — это «болтанка» на рынке, когда сложно точно высчитать свою цену, приходится постоянно регулировать вопрос в ручном режиме. Но и здесь все равно определенный диапазон обозначился, в нем и работаем. И заказчики всё понимают. Главное же, чтобы оборудование было сделано качественно и вовремя.

Так что надо продолжать работать, самим шевелиться, рассчитывать на себя — моя позиция всегда была такой, и последние годы это только подтвердили. Да, санкции, коронавирус и локдаун, новые санкции, ценовые качели и т.д. — все это серьезное испытание для всех участников рынка. Но бизнес-то хочет работать — российский, американский, японский… Люди все равно пытаются искать возможности сохранить свое дело, предприятия, пытаются взаимодействовать между собой, хотя это действительно непросто.

— Похоже, позитивный настрой теперь становится одним из незаменимых рабочих инструментов.

— Расстраивают, конечно, упаднические рассуждения некоторых: я лично не понимаю, как это помогает в жизни. Самокритика — вещь хорошая, но она должна быть в рамках конструктивизма и уважения к себе и людям.

Считаю, что на все внешние вызовы и разрушение иллюзий нужно отвечать только собственной активностью, самостоятельностью, независимостью. Все происходящее я расцениваю как очень сильный стимул: если уж такая встряска нам не поможет в развитии, в решении собственных глубинных проблем, то что еще?! Конечно, как и все страны, Россия была тесно вплетена в цепочку мировой кооперации, теперь придется перестраиваться — это болезненно, тем не менее это вопрос времени.

У нашей страны в плане базовых ресурсов есть все. Да, технологий не хватает, но это наш промах, надо наверстывать. А что касается ограничений — ну да, привыкли к комфорту, но, по сути, это стереотипы. Главные ценности: трудиться, развиваться, созидать, проводить время с близкими людьми — остаются доступными.

— Вопрос импортозамещения оборудования для пищевой промышленности оказался сегодня в центре внимания. Он поднимался на майском совещании у главы Минпромторга Дениса Мантурова, по направлению рыбной отрасли работа продолжается в рамках специально созданной подгруппы. «Дальрыбтехцентр» — ведущее машиностроительное предприятие для рыбоперерабатывающей промышленности. Вас привлекают к этим обсуждениям?

— На основном совещании, 20 мая, я должен был выступить среди докладчиков, но, к сожалению, это совпало с запуском проектов на Камчатке, где далеко не везде есть связь. Но обычно все основные вопросы прорабатывается на подготовительных мероприятиях — в них мы и участвовали. Обозначили вопросы, актуальные для нашего предприятия и машиностроительной отрасли в целом, и, хочу сказать, специалисты Минпромторга зафиксировали все прозвучавшие на рабочих совещаниях проблемные моменты, обобщили и достаточно оперативно дали по ним обратную связь.

— На что вы обратили внимание министерства?

— Мы сделали акцент на недостатке или отсутствии сырья и материалов, в частности преобразователей частоты, контроллеров, промышленных подшипников и т.д. Тонкостенная нержавеющая сталь, как выяснилось, в России вся импортная. Для себя мы пока закрываем необходимые позиции, но в целом, я считаю, если в стране есть металлургическое производство, то почему бы не расширять ассортимент и не выпускать востребованную продукцию вместо того, чтобы везти все из-за рубежа.

У нас был вопрос о замене комплектующей базы для станков по производству пищевого оборудования. Интересует, как будет налажено взаимодействие со станкостроительной отраслью с учетом того, что автоматика популярных брендов с нашего рынка ушла, но есть российские и азиатские аналоги оборудования.

Мы обозначили на совещаниях и вопросы патентного права, использования лицензионного иностранного программного обеспечения. Если мы говорим о безопасности разработчика и производителя продукции импортозамещения уже на длительное время, то соответствующие решения необходимо принимать на уровне правительства.

— Проблема с ПО коснулась вообще очень многих сфер.

— Большинство производителей инженерных программ сейчас не продают лицензии в России, а это ведь основа всех конструкторских разработок. Кроме того, это серьезные вложения для компаний: одно лицензированное рабочее место конструктора может стоить 1-1,5 миллиона. Мы в конце года успели обновить ряд лицензий, но как будет развиваться ситуация дальше, пока непонятно. А перестроиться на использование нового софта — это большой стресс для предприятия.

Поднимались в ходе обсуждения в Минпромторге и вопросы финансовой поддержки компаний, в частности разработки механизмов оперативного оборотного кредитования по сниженным ставкам с учетом потребностей бизнеса.

— А для предприятия, не обремененного кредитными обязательствами, как на данный момент видится поддержка государства?

— «Дальрыбтехцентр», к счастью, относится к числу таких: мы не используем заемные деньги для оперативной деятельности, а инвестируем из заработанных средств. Помимо текущих вопросов, о которых мы уже сказали, для нас по-прежнему остаются актуальными глобальные проблемы, которые не решаются годами.

Во-первых, безусловно, это кадры. Предприятия по всей стране испытывают острый дефицит квалифицированных специалистов. Катастрофически не хватает инженеров, станочников, слесарей, сварщиков… При этом количество средних специальных учебных заведений постоянно уменьшается. Вузы прекращают подготовку конструкторов-технологов. Мы уже били тревогу несколько лет назад, когда Дальневосточный федеральный университет планировал закрыть программу «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства», которая существовала фактически с 1918 года. В итоге с 2019 года ДВФУ все-таки прекратил набор на это направление.

Сегодня мы уже пожинаем плоды комплексной модернизации системы образования: это полнейший кадровый голод на производстве. Попытки внедрить отраслевой подход подготовки кадров в формате государственно-частного партнерства, на который делают ставку в министерствах, судя по всему, так и остаются на уровне пилотных проектов.

К сожалению, этот эксперимент совпал с переломными событиями в истории, которые потребовали срочных мер по импортозамещению. И с ним связана вторая глобальная нерешенная проблема, актуальная для рыбного хозяйства: до сих пор в отрасли нет централизованной политики в плане технического регулирования.

Где-то с 2014 года на всевозможных совещаниях и форумах постоянно говорится об импортозамещении, но заметных подвижек так и не произошло. Плановой работы не видно ни на берегу, ни на судах: судя по всему, у госструктур на самом деле нет заинтересованности — никто не курирует этот вопрос, не ведет его комплексно. Те результаты, которые сегодня показывает бизнес, достигаются благодаря его собственной инициативе.

— На ваш взгляд, в чьей зоне ответственности должно находиться техническое регулирование в рыбной отрасли?

— Считаю, что этот вопрос должны курировать Минсельхоз России и находящееся в его ведении Федеральное агентство по рыболовству — те структуры, которые занимаются выработкой государственной политики и регулированием всего рыбного хозяйства, т.е. не только промысла, но и переработки, производства в целом и т.д. Они должны взаимодействовать с тем же Минпромторгом в вопросах технологического обеспечения отрасли.

Для этой работы не нужно раздувать ведомственный штат, создавать дополнительные организации: смысл в том, чтобы формировать политику в данном направлении. Мне кажется, это было бы полезно. Надеяться, что рынок «как-то сам все выстроит», — это не политика. Да, он рано или поздно что-то предложит, но при централизованном планировании и регулировании эффективность будет гораздо выше.

— После последнего совещания в Минпромторге было дано поручение оценить потребности рыбохозяйственного комплекса в оборудовании и возможности производства оснащения в России. Учитывая опыт «Дальрыбтехцентра» и ваших коллег, можете сказать, какое оборудование для предприятий отрасли сегодня способны полностью или частично производить в нашей стране?

— Вот как раз сейчас, когда решается вопрос о принятии оперативных мер поддержки, остро не хватает полной, систематизированной официальной информации о потребностях предприятий рыбообработки и возможностях российских машиностроителей для нашей отрасли. Картина собирается по фрагментам, практически по инициативе самого отраслевого сообщества…

Со своей стороны могу сказать, что дальневосточные производители оборудования уже давно и успешно реализуют проекты в береговой переработке и к настоящему моменту достигли максимальной локализации в этой сфере.

Взять тот же завод «Западный берег», который наши инженеры готовят к запуску, — это большое производство, которое специализируется на переработке красной рыбы. Понятно, что все холодильное оборудование у нас в России либо иностранного производства, либо изготавливается отечественными специалистами с использованием зарубежных комплектующих. Лососевые разделочные машины на заводе будут частично импортные. Но стоит отметить, что на рынке есть и качественные, проверенные и востребованные альтернативы полностью российского производства, — выбор за заказчиком. Однако в остальном — от приемного бункера до участка упаковки готовой продукции — для нового камчатского предприятия все спроектировано и сделано в цехах ДРТЦ.

— Год назад на страницах Fishnews мы говорили о локализации, анализировали процент «российскости» проектов перерабатывающих заводов и холодильного оборудования. Вы подтверждали, что по береговым лососевым заводам процент локализации может достигать 90%.

— Да, выводы мы делаем на основе собственного опыта проектирования технологических цехов (береговых и судовых) и целых заводов. Эти расчеты подтверждаются и нашими коллегами. Если оценивать общую номенклатуру (машины и оборудование технологических цехов), которые используются в проектах, то наша компания может самостоятельно производить до 90% позиций. Более того, мы проходим сертификацию своей продукции для подтверждения ее российского происхождения (по постановлению правительства № 719).

Если же оценивать те же проекты по стоимости, то показатель локализации будет другой: в зависимости от состава оборудования — от 50 до 90%. Импортная техника, которой сложно найти альтернативу, никогда не была дешевой. Поэтому в масштабе целого завода несколько единиц тех же филетировочных машин могут составить до половины стоимости всего технологического насыщения.

Но использование иностранного оборудования и комплектующих, как я уже говорил, совершенно нормальное явление для всего мира — это результат кооперации. И, понятно, что обязывать инвесторов сегодня на 100% переходить на отечественную технику нет необходимости, но развивать российское машиностроение, повышать его уровень, конкурентоспособность и тем самым усиливать безопасность собственного рынка необходимо. Причем это будет работа не с нуля: российские специалисты способны самостоятельно изготавливать очень большую часть оборудования и постоянно расширяют ассортимент.

Десятки проектов по строительству и модернизации цехов и заводов на Дальнем Востоке — хороший пример работы отечественных инженеров. На данный момент можно констатировать, что по красной рыбе мы способны сделать и делаем заводы российскими под ключ. Я говорю в том числе и о своем предприятии. Есть у нас и большой опыт поставки отдельного оборудования в цеха глубокой переработки.

Поэтому на сегодняшний день нет оснований говорить о несостоятельности нашего машиностроения для рыбопереработки — оно существует и развивается. И если вопрос о поддержке отрасли ставится уже всерьез, то важно объективно оценить возможности отечественных производителей оборудования, начав с конкретного списка того, что именно выпускается в России.

Это необходимо еще и для того, чтобы срочными мерами поддержки рынка, например обнулением ввозных пошлин без учета реальных возможностей собственного производства, не задушить то, что успело самостоятельно вырасти на нашей земле. Кто в итоге может оказаться в более выгодном положении — российские или зарубежные машиностроители — вопрос.

Наталья СЫЧЁВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Июль 2022 г.