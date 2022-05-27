Иностранному оборудованию для «пищевки» подбирают замену

Рабочая подгруппа по замещению импортного оборудования в рыбном хозяйств в июне представит перечень по потребностям отрасли и оценку возможностей производства оснащения в России, сообщили в ВАРПЭ.

Деловое сообщество и Минпромторг работают над вопросом импортозамещения в пищевой промышленности. Эту тему глава ведомства Денис Мантуров 20 мая обсуждал с руководителями отраслевых ассоциаций продовольственного рынка и производителями оборудования, сообщает телеграм-канал Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, доклад о ситуации в рыбной отрасли не стали включать в повестку, поскольку там ситуация худшая из всех сегментов пищевого машиностроения.

Перед совещанием ассоциация направила в Минпромторг список из порядка 20 видов необходимого отрасли оборудования (машины для грубой переработки рыбы, для производства филе и фарша, автоматической заморозки, упаковочные линии и т.д.).

Сейчас ведомство формирует подгруппу по подготовке предложений по импортозамещению в рыбной отрасли. Планируется, что в первой половине июня она представит полный перечень оборудования и оценит возможность его производства в России. Подгруппу предложено возглавить Герману Звереву, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

«Отечественное производство оборудования для рыбной отрасли пока занимает крошечное положение в машиностроении для пищевой промышленности», — отметил Герман Зверев.

Выручка российских производителей пищевого оборудования, по данным объединения, составляет 130–140 млрд рублей в год. Это всего 3% от оборота российской «пищевки» (5 трлн рублей). По мнению президента ВАРПЭ, ситуация будет меняться.

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