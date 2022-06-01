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В цехах «Дальрыбтехцентра». Фото предоставлено компанией

Артем Шевченко: Десятки береговых заводов и цехов доказывают состоятельность российского машиностроения для рыбопереработки

На рыбоперерабатывающих производствах действительно используется определенная часть иностранного оборудования и комплектующих. «Но по красной рыбе мы можем сделать завод российским под ключ — это факт», — отмечает генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

Напомним, что 20 мая глава Минпромторга Денис Мантуров провел с ассоциациями продовольственного рынка и производителями оборудования обсуждение, посвященное вопросу импортозамещения в пищевой промышленности. Планируется, что в июне рабочая подгруппа по замещению импортного оборудования в рыбном хозяйстве представит перечень по потребностям отрасли и оценку возможностей производства оснащения в России.

Отечественные производители оборудования для рыбопереработки рассчитывают на объективность этой оценки.

В настоящий момент на Камчатке заканчивается подготовка береговых рыбоперерабатывающих производств к лососевой путине. Среди них — заводы для предприятий «Западный берег», Колхоз Октябрь, «Хангар» и цех компании «Апукинское», монтаж и запуск которых завершают специалисты «Дальрыбтехцентра» (ДРТЦ).

Как заявил Fishnews генеральный директор компании ДРТЦ Артем Шевченко, российские производители оборудования, в частности, дальневосточные производственно-инжиниринговые компании, уже давно и успешно реализуют проекты в береговой переработке и к настоящему моменту достигли максимальной локализации в этой сфере.

«Сейчас мы готовим к запуску завод «Западный берег», рассчитанный на выпуск 350-400 тонн мороженой рыбопродукции. Понятно, что часть оборудования, например холодильного, на производстве будет иметь зарубежные комплектующие (стоит добавить, что зачастую собирается оно российскими инженерами и поставляется российскими компаниями). Но все остальное — от приемного бункера до участка упаковки готовой продукции — все это сделано на нашем заводе», — привел пример Артем Шевченко.

По словам представителя машиностроительной отрасли, действительно, на рыбоперерабатывающих производствах, особенно что касается глубокой переработки, используется иностранное оборудование и комплектующие: «Но это результат кооперации — совершенно нормальное явление для всего мира». К тому же у каждого инвестора есть свои предпочтения в плане технического насыщения производства.

Однако, подчеркнул собеседник Fishnews, это не дает повода говорить о несостоятельности российского машиностроения для рыбопереработки: примерами работы отечественных инженеров, в частности, являются десятки проектов по строительству и модернизации цехов и заводов на Дальнем Востоке.

«Взять то же консервное оборудование: есть российские закаточные, набивочные машины, автоклавы. Большой опыт в этой сфере, к примеру, у калининградских производителей, часть элементов для консервного цеха выпускает и наш завод. И на данный момент мы утверждаем, что по красной рыбе можем сделать и делаем заводы российскими под ключ — это факт, — отметил Артем Шевченко. — К сожалению, я лично не смог доложить об этом на совещании 20 мая, находясь на запуске завода на Камчатке, но мы направили свои вопросы в Минпромторг и уже получили разъяснения. Готовы поделиться необходимой информацией о возможностях нашего предприятия и со Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников (ВАРПЭ)».

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Fishnews

  • В цехах «Дальрыбтехцентра». Фото предоставлено компанией
  • Генеральный директор «Дальрыбтехцентра» Артем ШЕВЧЕНКО. Фото предоставлено компанией
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