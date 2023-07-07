Руководство рыбопромышленной организации должно показывать своим сотрудникам, что их работу ценят, уверен директор по стратегическому развитию «Дальрыбы» Николай Москальцов. В интервью Fishnews он рассказал о своем пути в отрасль, о том, как развивается компания и как в ней решают кадровые вопросы.

«РЫБНОЕ» НАСЛЕДСТВО

— В следующем году «Дальрыба» отпразднует юбилей — 65 лет. Все это время «у руля» стоит ваша семья. Николай Вячеславович, каково это — брать в руки дело, которое развивали ваш дед и отец?

— В первую очередь это большая ответственность перед коллективом компании «Дальрыба». Эта преемственность дает большие возможности, и это прекрасно. Возможности, прежде всего, в общении с банками и партнерами, поисках новых связей и налаживании отношений. Фамилия и компания становятся своеобразным брендом. Кроме того, «Дальрыба» уделяет особое внимание направлению международного сотрудничества. Мы тесно взаимодействуем со странами Азии, а для них преемственность очень важна. В этом плане, конечно, очень много плюсов.

— А с какими конкретно странами вы сейчас сотрудничаете?

— Мы всегда тесно работали с Южной Кореей, Китаем, Японией. Рассматриваем Вьетнам, а также африканское направление. Но в основном, конечно, это Азия — на нее приходится около 90% нашего экспорта.

— Такие показатели появились после открытия границ?

— На самом деле мы не почувствовали сложностей, связанных с коронавриусом. Крупные компании столкнулись с разными проблемами, в том числе связанными с хранением рыбопродукции на территории России. Приходилось задействовать все мощности портовой инфраструктуры.

Нам удалось пройти этот этап быстро и безболезненно благодаря двум вещам: небольшим объемам поставок и хорошим отношениям с партнерами. Какая-то часть продукции, безусловно, направлялась в Россию, но мы все равно находились в рамках рынка.

Ковид не сильно сказался на финансовой составляющей компании. Не было хаоса или паники, пережили это время спокойно. Я не обновлял каждую секунду новостную ленту и не читал, когда же там границы откроют, когда мы вновь начнем продавать свою продукцию в Китай. Могу отметить, что мы успешно прошли этап всех пандемийных ограничений. И спасибо за это нужно сказать команде «Дальрыбы», которая оперативно решала все вопросы.

— Вернемся к теме семейного бизнеса. Интересно узнать, как вы пришли в «рыбу»? На ваш выбор повлияли близкие или интерес к отрасли возник независимо от семьи?

— Если посмотреть на историю философски, то, наверное, основателю всегда хочется передавать свое дело из поколения в поколение. Но никто не заставлял меня и тем более не говорил, что я должен идти по стопам моих деда и отца. Лет в 14-16 я хотел стать хирургом, а позже, когда уехал учиться в Америку, думал даже попробовать себя в качестве актера. Но все сложилось так, что я ушел в бизнес и финансы.

Не знаю, передается ли любовь к «рыбе» по наследству или же она зависит от других факторов. Вот, например, Вячеслав Москальцов, мой отец, всегда и всем говорил, что он буквально родился в «рыбе», ведь его малая родина — Сахалин. Я же родился во Владивостоке и, несмотря на то, что всегда находился бок о бок с этой отраслью, не сразу понял ее. Но разговоры внутри семьи велись, и я их, конечно, слышал, задавал свои какие-то вопросы не только отцу, но и деду Юрию Москальцову, который на тот момент работал в Москве.

Рыбный бизнес — достаточно сложное дело. Работая в нем, необходимо учитывать массу тонкостей: надо знать все подзоны и типы судов, разбираться в номенклатуре продукции, отслеживать периоды вылова. Лет с 14 отец начал постепенно приобщать меня к рыбному направлению. Тогда молодежь любила компьютеры и различную технику, вот меня и устроили в информационно-вычислительный отдел «Дальрыбы», чтобы я просто смог прочувствовать дух компании.

Я освоился и затем плавно перешел в финансовую структуру. Когда мне было около 17 лет, я учился за границей, но приезжал на каникулы и постоянно посещал «Дальрыбу». Обязательно заходил к отцу, и он дозировано давал мне информацию, не перегружая мозг сложными рыбными терминами. Кстати, теперь я пользуюсь такой же тактикой, если в коллектив приходят новые люди. Начинаю рассказывать им о нашем деле просто и понятно, избегая профессиональной терминологии.

Поэтому сложилось так, что я постепенно прошел все департаменты и, когда вернулся из США, продолжил изучать «рыбу». Многие знакомые спрашивали: «Ты же уехал в Америку, почему не остался там?». Не знаю даже, возможно, потому что я сам ближе к России. Я приезжал, смотрел, анализировал компанию, делал какие-то свои выводы, понимал, где и что можно поменять или усовершенствовать. Наверное, я всегда на подсознательном уровне знал, что вернусь и буду этим заниматься. Да и как этим не заниматься, когда есть Юрий Иванович и Вячеслав Юрьевич, к которым ты всегда можешь обратиться с вопросом или просто за мудрым советом. Поэтому все было легко, я как-то самопроизвольно влился в рыбопромышленную отрасль.

— Где именно вы учились, если не секрет?

— Саффолкский университет (Suffolk University) в Бостоне. Направление — «Менеджмент и международный бизнес». Также я брал курсы по финансам и маркетингу. Изучал самостоятельно все вещи, которые так или иначе связаны с бизнесом. Параллельно проходил заочное обучение в Дальрыбвтузе, где получил высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии».

В РУСЛЕ ОТРАСЛЕВЫХ ПЕРЕМЕН

— Можно ли сказать, что, несмотря на все сложности, «Дальрыба» продолжает стабильное развитие? Как сейчас обстоят дела в компании?

— Дела обстоят хорошо, и то состояние, в котором сейчас находится «Дальрыба», позволяет нам развиваться дальше. Опыт компании дает возможность анализировать текущую ситуацию в отрасли, делать соответствующие выводы и находить пути решения задач разной сложности. Мы с коллективом постоянно проводим совместные сессии, обсуждаем стратегию, планы, вводим новые бизнес-процессы. Сейчас мы готовы ко всему.

— Каким вы видите дальнейшее развитие «Дальрыбы»?

— Сейчас мы видим, какой вектор развития задан рыбной отрасли, и вынуждены играть по установленным правилам. Если раньше мы обсуждали в основном среднесрочные перспективы компании, то сегодня все больше задумываемся о долгосрочных, которые охватят сразу 10-15 лет.

Перед отраслью стоят действительно большие задачи — это и обновление флота, и решение кадровой проблемы. Под это у нас адаптируется стратегия. В компании четко понимают, что и зачем мы делаем, к какому результату идем. Ничего не мешает нам оперативно пересмотреть планы, что-то обновить, усовершенствовать или даже полностью изменить. Все зависит от рынка. Мы сейчас находимся, к сожалению, в такой ситуации, когда рынок ограничен, но, я думаю, это ненадолго. Просто надо чаще собираться ассоциациям, обсуждать актуальные проблемы и их решения.

— Насколько, на ваш взгляд, эффективно работают отраслевые ассоциации?

— Безусловно, они помогают развивать рыбное хозяйство. Это хорошая площадка для того, чтобы увидеться с коллегами и обсудить множество вопросов, поделиться друг с другом опытом. АО «Дальрыба», наверное, является членом всех профильных ассоциаций. Всегда можно обратиться напрямую к президенту отраслевого объединения, и твой вопрос обязательно вынесут на повестку дня.

Очень ценю быструю реакцию и обратную связь. Нам в этом плане очень повезло, многие ассоциации находятся в одном здании с «Дальрыбой». Да и какие-то отдельные вопросы почти всегда можно обсудить по телефону или в официальной переписке.

— В этом году компания приобрела четвертое судно. Вы планируете и дальше расширять мощности или пока не время для рисков?

— Конечно, планируем! В ближайшее время собираемся принять участие в аукционах. Мы постепенно интегрируемся, ищем возможности, смотрим, где можно построить новые суда, может быть, даже завод перерабатывающий. Но пока все же больше склоняемся к судостроению.

Я думаю, что мы двигаемся по верному пути. По-другому никак. Если хочешь оставаться хорошим рыбаком, нужно показывать себя. А показывать как? Делом, результатом — строить флот и привлекать хороших специалистов. Мы двигаемся в этом новом направлении. Хотим развиваться, увеличивать объемы добычи и объемы поставок как на российский рынок, так и на мировой.

На самом деле действительно глобальные вещи в «Дальрыбе» никогда не планируются. Мы не из тех, кто любит квантовые скачки. Мы действуем постепенно. Это, наверное, и привело нас в ту точку, где сейчас находится компания. Поэтапное развитие, четкий анализ, постановка выполнимых задач, грамотное финансовое обоснование — таким образом, постепенно, на горизонте 15 лет мы увидим результат своих трудов. «Дальрыба» сегодня именно про это: мы тщательно анализируем свои возможности и спокойно развиваемся.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ЛЮДИ

— На сайте компании говорится, что ее главная ценность — это люди. Известно, что собрать действительно сплоченный экипаж, который будет работать как единое целое, очень сложно. Как происходит подбор команды в «Дальрыбе»?

— Очень хороший вопрос, ведь именно на рыбаках держится 90% нашей компании. Это те люди, которые отдают себя и свою энергию морю. От них, по большому счету, зависит успех всего дела.

Собеседование проходит в несколько этапов. Наверное, в больших компаниях этот процесс как-то автоматизирован, но я привык к живому общению с людьми. У нас флот не такой большой, поэтому мы можем позволить себе уделить каждому кандидату достаточно времени. Это дает возможность и нам лучше узнать человека, и ему задать свои вопросы.

Я не знаю, как изменится подбор кадров в дальнейшем, когда «Дальрыба» начнет активно расти, но пока такой формат работает. В этом, наверное, и заключается, наш успех — на сегодняшний день показатель «текучки» в компании незначительный.

С кандидатами общаются разные представители «Дальрыбы», однако в первую очередь это возможность капитанам набрать «своих» людей — тех, с кем будет комфортно работать. Зачастую решающее слово остается за ними.

Самая большая сложность заключается в том, что никогда не знаешь наверняка, сработает ли эта «химия» между членами экипажа там, на промысле. Если ты руководишь компанией, которая находится в конкретном месте, ты всегда можешь, например, спуститься в цех и что-то поменять. Когда же ты отправляешь людей в море, такой возможности у тебя нет. Ты полностью доверяешь экипажу свой бизнес.

Ответственность за все происходящее на промысле ложится на капитана. С него будет спрос, поэтому именно капитан должен собрать команду, которой он сможет управлять и которая сможет выполнить поставленные руководством задачи.

— Действительно, управлять бизнесом «на удаленке» очень сложно. Как поддерживается связь с моряками?

— С капитанами мы связываемся ежедневно, по возможности — ежечасно. Всегда просим держать нас в курсе событий. Также и они в любой момент могут позвонить нам и задать свои вопросы.

— Работа в море тяжела и опасна. Желающих идти в рейсы всегда было немного…

— Я нахожусь на этой должности около 10 лет и только сейчас начал понимать всю философию «рыбы». Это не любительская рыбалка, это действительно большие затраты — и финансовые, и энергетические. Мы отправляем людей на опасное дело суровой зимой, в шторм, в обледенение, поэтому так важна мотивация.

Численность нашего флота позволяет мне лично присутствовать перед выходом каждого судна в рейс, сказать напутственное слово команде, взбодрить людей. Сейчас, конечно, есть определенные сложности, если точка отправки — порт другого государства. Тем не менее по возможности я всегда брал билеты и летел, чтобы встретиться с экипажем вживую. В последний раз это была Корея — как раз приобрели новое судно. Работу провели огромную. Я хотел показать людям, что мы не только сидим где-то в офисе и считаем на калькуляторах, сколько же нам там наловят. Мы действительно ценим труд рыбаков.

Кроме того, мы понимаем, что работать вдалеке от дома тяжело и психологически. Разные случаи бывают, иногда необходимо экстренно успокоить человека по телефону. Большинство подобных ситуаций решают капитаны, однако если случай тяжелый, мы обязательно берем его под свой контроль.

— Особое внимание психологическому состоянию работников во всех сферах начали уделять во время ковида — изоляция и тяжелая болезнь стали настоящим испытанием. Компания организовывала поддержку моряков в этот период?

—Такое отношение к работникам в «Дальрыбе» было всегда. Началось это еще с моего деда. Наверное, такое человеческое отношение к людям перешло по наследству и мне.

В свое время Юрий Иванович лично ходил в промысловые рейсы. Его примеру последовал и Вячеслав Юрьевич. Они знают, о чем люди говорят в море, как они себя там ведут, как организуется работа и с какими проблемами сталкиваются моряки. Они буквально побывали в их шкуре. Я не раз наблюдал, как отец созванивался с кем-то по телефону и находил именно те слова, которые вмиг успокаивали человека. Не было никаких специальных инструментов, он просто знал на каком-то интуитивном уровне, что нужно сказать в определенной ситуации. Мне есть чему у них поучиться.

Более того, наша компания поддерживает не только моряков, но и их семьи. Мы никогда не бросаем их близких одних в беде, оказываем материальную и психологическую поддержку.

— Вы сказали, что текучка в компании небольшая. Как вы мотивируете сотрудников?

— Я всегда говорю о том, что люди должны оставаться. Для этого им нужно создать хорошие условия. Когда люди находятся на промысле, мы всегда у капитанов уточняем: «Все ли сыты и одеты? Нет ли проблем с финансами?». Если все в порядке, то просим держать в курсе событий. Если вдруг нет, то оперативно стараемся разрешить ситуацию.

Конечно, сложнее всего мотивировать рыбаков. Для этого мы иногда проводим специальные совещания. На таких встречах люди видят, кто за ними стоит. Мы рассказываем им наши планы, стратегии и, пожалуй, самое главное — какую пользу они приносят компании.

Они в свою очередь могут задать нам вопросы — коммуникация с руководством в этом плане у нас выстроена отлично. Если что-то нужно, мы постараемся сделать. А если пообещали, то обязательно выполним.

— Про старение кадров и нехватку молодых специалистов в рыбной отрасли говорят уже давно. Столкнулись ли ваша компания с этой проблемой? Участвуете ли вы в проектах, нацеленных на привлечение новых кадров в отрасль?

— На сегодняшний день не участвуем. Но совместно с нашим отделом кадров «Дальрыба» работает над тем, чтобы создать собственную площадку для привлечения новых специалистов в отрасль.

Я поставил задачу HR: искать людей до 40-50 лет. Мы понимаем, что чем выше возраст, тем больше рисков по здоровью, однако у кандидата может быть просто колоссальный опыт в своей сфере. Я видел много чуть ли не мистических вещей, когда люди, находящиеся в отрасли давно, в сжатые сроки делали то, за что никто больше не брался. Безусловно, такие работники у нас есть и они очень ценны.

И таким людям есть, что передать молодым. Наверное, бывает, когда отец и сын работают вместе на одном судне или предприятии, дело передается, так сказать, по наследству. Мы же видим, какая сейчас тенденция в отрасли: никто не хочет идти работать в море, несмотря на то, что платят хорошо. Молодых туда сложно затянуть. И найти человека, который бы работал со своим сыном на твоем судне, на мой взгляд, дорогого стоит.

Однако и очень молодых тоже на работу берут без особого рвения — опыта ведь нет. Мы в «Дальрыбе» подходим к вопросу иначе, наша цель — собрать экипаж, который будет идти в ногу со временем. И если мы видим, что человек замотивирован, видим его горящие глаза и рвение к работе, то мы просто не можем не дать ему шанс.

Естественно, предупреждаем капитана: у тебя на судне будет новичок, присматривай за ним. А человек один раз в рейс сходил и вернулся уже с опытом. Поэтому мы даем молодежи возможность, во-первых, заработать. Отмечу, кстати, что оплачиваем их труд по всем правилам — они не зарабатывают меньше как новички, а получают наравне со всеми. Во-вторых, позволяем набраться опыта. И, если всех все устраивает, человек остается с нами.

Арина БУРЛАКОВА, Fishnews

Июль 2023 г.