24 августа 2018 года

Индонезия превратила суда браконьеров в «подводный флот»

В Индонезии вновь устроили массовое затопление иностранного флота, занимавшегося ННН-промыслом в водах республики. По информации правительства, одновременно на дно отправили 125 судов.

Официальный представитель индонезийского Министерства морских дел и рыболовства Лили Прегивати (Lily Pregiwati) заявила, что 20 августа в 11 различных районах страны одновременно затопили браконьерские суда. 86 из них работали под флагом Вьетнама, 20 – Малайзии и 14 - Филиппин. На видео, показанном по местным каналам, видно, как сотрудники министерства покидают судно перед его погружением.

Лили Прегивати отметила, что заранее о готовящейся акции не сообщалось, чтобы избежать ухудшения отношений со странами, чьими гражданами являются судовладельцы, пишет The Associated Press.

Как сообщает корреспондент Fishnews, нынешнее уничтожение флота браконьеров – не первое. С октября 2014 г. и до настоящего момента индонезийцы пустили ко дну уже 488 судов. Иногда ради эффекта их подрывали, а само событие приурочивали к какой-либо знаменательной дате.

ННН-промысел представляет угрозу не только для рыбной отрасли Индонезии. По информации правительства страны, на браконьерских судах часто используется подневольный труд жителей различных стран Юго-Восточной Азии.

Индонезия расположена на более чем 17 тыс. больших и малых островов и обладает протяженной исключительной экономической зоной, в которую часто вторгаются иностранные рыболовные суда. Кроме того, северная часть ИЭЗ республики считается в Китае традиционной зоной промысла рыбаков Поднебесной, несмотря на значительное расстояние от материка.

Fishnews