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Встреча IATTC в Сан-Диего. Фото SNP Peru

Защиту тропических тунцов оставят прежней

Межамериканская комиссия по тропическому тунцу (IATTC) пролонгировала до 2020 г. меры по охране тунцов в международных водах восточной части Тихого океана. Решение принято на фоне разногласий по использованию промысловых мощностей.

Ежегодная встреча IATTC прошла с 24 по 30 августа в Сан-Диего (США). Наиболее острая дискуссия в комиссии ведется вокруг созыва внеочередной встречи для обсуждения плана управления рыбопромысловыми мощностями, сообщает портал Undercurrent News.

До начала встречи сотрудники комиссии рекомендовали ограничить применение рыбопривлекающих устройств (FAD). Кроме того, Международный фонд устойчивого промысла морепродуктов (ISSF) призвал комиссию рассмотреть дополнительные меры в отношении судов, применяющих кошельковый лов. В частности - сокращение количества рыбопривлекающих устройств на борту. Однако рыбопромышленники Эквадора (лидера по промыслу тунцов на востоке Тихого океана) выступили против такого ограничения. За неделю до встречи комиссии республика начала реализацию нового национального плана по управлению кошельковым промыслом тунцов с использованием FAD.

В итоге IATTC решила, что работа над планом управления промысловыми мощностями должна быть продолжена. Предполагается, что окончательный доклад по этому вопросу будет представлен комиссии к концу года, а встреча рабочей группы по рыбопромысловым мощностям может пройти в мае 2019 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, научные сотрудники комиссии четко заявили о том, что в восточной части Тихого океана не происходит перелова ни одного из трех видов тропических тунцов, а также желтоперого и большеглазого тунцов. В то же время наблюдается перелов голубого тунца, а для выводов о состоянии промысла длинноперого тунца не хватает данных.

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