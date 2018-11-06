06 ноября 2018 года

Мегазаповедник в Антарктике создать не удалось

Россия, Китай и Норвегия заблокировали создание самого большого в мире Антарктического морского заповедника. Вопрос рассматривался на заседании АНТКОМ.

В австралийском городе Хобарте на острове Тасмания завершилось 37-е заседание Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Сессия проходила с 22 октября по 2 ноября.

На заседании научный комитет АНТКОМ сообщил о самой низкой смертности морских птиц за всю историю этой организации, а также о минимальном числе зарегистрированных случаях ННН-промысла. Комиссия одобрила новый проект спутникового мониторинга, финансируемый Францией и ЕС. Этот мониторинг поможет выявлять браконьерскую деятельность в Антарктике, сообщили Fishnews в пресс-службе АНТКОМ.

Комиссия также возобновила договоренности с несколькими региональными органами управления рыбным хозяйством. Были согласованы планы о расширении сотрудничества АНТКОМ и нескольких таких региональных органов в изучении запасов клыкача.

По завершении заседания АНТКОМ экологическая организация Greenpeace выступила с заявлением о том, что Комиссия упустила шанс создать самый большой в мире Антарктический морской заповедник (Antarctic Ocean Sanctuary). По информации Greenpeace, против создания заповедника выступили делегации России, Китая и Норвегии.

Проект заповедника активно продвигался природоохранной организацией. По данным британского издания The Telegraph, речь шла о создании охранной зоны площадью 1,8 млн кв. км в море Уэдделла с запретом на рыболовство и охоту на тюленей, пингвинов и китов.

Создание морских охраняемых районов вызывает регулярные разногласия среди стран-членов АНТКОМ. Так, в 2014 г. Россия и Китай выступили против создания МОР в море Росса и Восточной Антарктике.

Fishnews