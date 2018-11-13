13 ноября 2018 года

Браконьеры и пираты Сомали беспокоят ООН

Совет Безопасности ООН выразил серьезные опасения в связи с докладом о ситуации с ННН-промыслом в исключительной экономической зоне Сомали. Отмечено, что браконьерство в водах африканской республики может быть связано с пиратством.

В рамках обновления мандата для международных морских сил по борьбе с пиратством, Совбез ООН указал, что нелегальный промысел вносит вклад в дестабилизацию прибрежных сообществ. По мнению организации, из-за браконьерства Сомали теряет миллионы долларов прибыли от рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Совбез анонимным голосованием принял резолюцию 2442 (2018). Она призывает все страны устанавливать уголовную ответственность за пиратство, заключать под стражу осужденных за такую деятельность, в том числе пиратов, задержанных у сомалийского побережья, а также тех, кто их финансирует и помогает бандитам на берегу.

Резолюция также призывает правительство Сомали продолжить работу над созданием всеобъемлющего комплекса антипиратского и морского законодательства без дальнейших отсрочек, а также создать силы безопасности с четким распределением ролей и юрисдикций для применения этого законодательства.

Кроме того, в ООН снова признали факт суверенитета Сомали над своими водами и морскими биологическими ресурсами, а также факт присоединения этого государства к Соглашению о мерах государства порта.

Кроме того, Совбез отметил усилия федерального правительства республики по созданию режима распределения лицензий на рыболовство. В этой связи высоко оценили внедрение финансируемой Евросоюзом программы по продвижению региональной безопасности на море при содействии ФАО ООН. Эта программа призвана обеспечить прозрачный, лицензированный и регулируемый промысел.

Fishnews