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Мост через верховья Припяти в районе белорусского города Мозырь. Фото Аляксея Мацеша («Википедия»)

Радиационный заповедник открыли для рыбного промысла

В Белоруссии официально открыта для промышленного рыболовства река Припять в границах Полесского радиационно-экологического заповедника. Он был создан после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко. Согласно документу, Припять в границах заповедника отнесена к рыболовным угодьям. Промышленное рыболовство здесь будет вести государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник». «Указ направлен на повышение эффективности хозяйственной деятельности учреждения», - сообщили Fishnews в пресс-службе президента Белоруссии.

Кроме того, указ незначительно увеличил площадь заповедника (с 216 тыс. га до 217 тыс. га), а также разрешил пчеловодство, коневодство, туризм, плодоводство и охоту на территории экспериментально-хозяйственной зоны ООПТ (кроме нее, есть еще непосредственно заповедная зона).

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник создан в 1988 г. на землях трех районов Гомельской области Белоруссии. Местных жителей с этой территории эвакуировали и отселили после аварии на Чернобыльской АЭС. Как сказано в положении о заповеднике, отличительными особенностями ООПТ являются высокий уровень загрязнения природной среды радионуклидами, в том числе трансурановыми изотопами, в результате катастрофы. Кроме того, говорится в положении, в заповеднике восстановлено естественное состояние биогеоценозов в связи со снятием антропогенной нагрузки.

Расположенный в границах заповедника участок Припяти относится к верхнему течению реки. Чернобыльская катастрофа произошла в низовьях реки, недалеко от места ее впадения в Киевское водохранилище.

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